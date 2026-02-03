Nhặt được vàng ở bãi rác, người đàn ông mang đi kiểm tra thì sốc nặng
Sau khi kiểm tra, cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc khi đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%.
Mới đây, Namo hay Rangsit Daengsopha, chủ cửa hàng vàng "Namo Baan Chang Thong" ở tỉnh Saraburi, Thái Lan, đã đăng tải câu chuyện về một cụ ông đến cửa hàng để kiểm tra những món đồ quý giá mà ông đã tích lũy qua nhiều năm.
Người đàn ông lớn tuổi này cho biết đang làm công việc thu gom rác thải cho một tổ chức hành chính cấp xã, một công việc ông đã làm hơn 20 năm. Những đồ vật mà ông mang đến để kiểm tra được nhặt từ các đống rác trong khi làm việc. Chúng bao gồm dây chuyền, nhẫn và nhiều loại tiền xu khác nhau mà ông không biết chúng là thật hay giả.
Namo bắt đầu kiểm tra bằng cách sử dụng phương pháp cơ bản là dùng nam châm để phân loại. Nếu món nào nam châm hút được thì chắc chắn là sắt, không phải vàng hay bạc. Kết quả cho thấy có nhiều món đồ trang sức là đồ giả.
Sau đó, các món đồ mà nam châm không hút được được kiểm tra bằng cách đốt lửa, đây là phương pháp kiểm tra bạc và vàng. Món đầu tiên là một chiếc vòng cổ. Khi tiếp xúc với nhiệt, nó chuyển sang màu trắng sáng. Chủ cửa hàng xác nhận rằng đó là bạc thật. Tiếp theo là một mặt dây chuyền, khi nung nóng, nó cũng chuyển sang màu trắng, kết luận rằng đó là bạc mạ vàng.
Điểm nổi bật là đồng xu hình ảnh con voi ba đầu ở mặt sau. Người đàn ông kể rằng đã nhặt được nó và đặt lên kệ thờ trong 5-6 năm. Khi mang đi đốt để kiểm tra, đồng xu chuyển sang màu đen sẫm. Thông thường, nếu vàng có tỷ lệ phần trăm thấp hoặc là vàng giả, nó sẽ chuyển sang màu đen khi tiếp xúc với nhiệt. Điều này khiến người đàn ông nản lòng và tin rằng nó là giả như bạn bè đã từng nói.
Tuy nhiên, chủ cửa hàng nhận thấy điều bất thường, vì đồng xu nặng và có độ ma sát khác thường so với các kim loại khác. Do đó, họ quyết định cho đồng xu vào máy X-quang để kiểm tra chi tiết hơn về thành phần kim loại của nó.
Kết quả kiểm tra bằng máy X-quang khiến cả chủ cửa hàng và người đàn ông đều kinh ngạc. Màn hình hiển thị rằng đồng xu có thành phần vàng cao tới 92,03%. Nguyên nhân khiến nó bị đen khi đốt là do có một lượng nhỏ bạc và đồng, nhưng thành phần chính vẫn là vàng.
Sau đó, Namo đã cân đồng xu này và thấy rằng nó nặng 13,34 gram. Khi tính toán giá trị theo giá vàng vào ngày hôm đó, nó có thể được bán với giá cao tới 51.278 baht (42,9 triệu đồng). Điều này khiến người đàn ông lớn tuổi vô cùng vui mừng, ông không ngừng mỉm cười.
Phương Linh (t/h)
