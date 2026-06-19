Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan

Thứ sáu, 19:58 19/06/2026 | Tiêu điểm
Nguyễn Ngân (th)
Nguyễn Ngân (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Hai bộ hài cốt nằm ôm nhau trong một ngôi mộ 800 năm tuổi ở TP Opole - Ba Lan đã đặt ra cho các nhà khoa học nhiều câu hỏi.

Theo Live Science, cuộc khai quật khảo cổ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Suy tôn Thánh giá ở TP Opole - Ba Lan, một nhà thờ cổ nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 13, đã làm lộ ra một ngôi mộ đôi kỳ lạ với hai bộ hài cốt nằm ôm nhau.

Một trong hai người được chôn cất theo nghi thức Kitô giáo điển hình thời bấy giờ: Nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo thân. Người kia được đặt nằm nghiêng, một tay đặt dưới đầu người kia, như thể đang ôm người kia vào lòng, cho thấy họ được chôn cùng lúc.

Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy họ cùng là nữ giới, không có quan hệ huyết thống.

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan - Ảnh 1.

Hai bộ hài cốt nữ giới ôm nhau được tìm thấy trong ngôi mộ đôi ngay cạnh tường nhà thờ cổ ở Ba Lan - Ảnh: Magdalena Przysiężna-Pizarska

"Việc phát hiện ra một kiểu chôn cất bất thường trong một khung cảnh độc đáo như vậy đương nhiên đã làm dấy lên những câu hỏi về bản chất mối quan hệ giữa những cá nhân được chôn cất cùng nhau trong một ngôi mộ" - nhà nhân chủng học sinh học Agata Cieślik từ Viện Miễn dịch học và trị liệu thực nghiệm Ludwik Hirszfeld (Ba Lan), cho biết.

Các ngôi mộ đôi không phải điều hiếm thấy trên thế giới, nhưng thường dành cho các cặp vợ chồng. Vì vậy ngôi mộ ở Ba Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi.

Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan - Ảnh 2.

Hiện trường cuộc khai quật khảo cổ bên trong nhà thờ nổi tiếng ở Ba Lan - Ảnh: Magdalena Przysiężna-Pizarska

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports, ngôi mộ này là trường hợp chôn cất đôi đồng giới được xác nhận đầu tiên ở Ba Lan thời Trung cổ.

Nhiều giả thuyết được tính đến. Ở Ba Lan thời đó có một số kiểu chôn cất kỳ lạ nhằm ngăn chặn những người bị cáo buộc là ma cà rồng sống lại.

Nhưng vị trí chôn cất của 2 bộ hài cốt này đã bác bỏ giả thuyết đó. Ngôi mộ đôi được đặt ngay cạnh tường nhà thờ, một vị trí linh thiêng.

Giả thuyết cho rằng họ là một cặp tình nhân cũng không hợp lý. "Các luật và tôn giáo thời Trung cổ lên án gay gắt các mối quan hệ đồng giới, thường trừng phạt họ bằng án tử hình. Nếu những người phụ nữ này bị nghi ngờ là tình nhân của nhau, họ sẽ không được chôn cất ở vị trí trang trọng như vậy" - các tác giả giải thích.

Vì vậy, mối liên hệ chính xác giữa những người phụ nữ này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phân tích di truyền các ngôi mộ cổ cùng thời khác trong tương lai sẽ đem lại thêm manh mối.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất

100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái Đất

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 mét

Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 mét

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.

"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồng

"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồng

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Mỗi ngày xuất xưởng 450.000 quả trứng, nhà máy hiện đại tại Trung Quốc đang biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD.

Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trong

Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trong

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Nghiên cứu này đã mở ra hướng đi không ngờ.

Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốt

Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốt

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện đặc biệt tại khu vực Cánh đồng Chum ở miền Bắc Lào.

Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giới

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Elon Musk tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của giới siêu giàu khi sở hữu khối tài sản lên tới trên 1.000 tỉ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX

Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này.

Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Gần đây, phóng viên đã tiến hành điều tra ngầm và phanh phui loạt góc khuất tại nhiều khách sạn.

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.

Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏa

Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏa

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết tin tài khoản có 19 tỷ đồng đền bù đất của mình không thể giao dịch.

Xem nhiều

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%

Tiêu điểm

Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.

Vén màn sự thật ông cụ hơn 80 tuổi hành nghề ăn xin có số dư tài khoản hơn 116 tỷ đồng

Vén màn sự thật ông cụ hơn 80 tuổi hành nghề ăn xin có số dư tài khoản hơn 116 tỷ đồng

Tiêu điểm
Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mình

Tiêu điểm
Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt khách

Tiêu điểm
Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trong

Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trong

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top