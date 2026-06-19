Bí ẩn hài cốt 2 phụ nữ ôm nhau ở nhà thờ cổ Ba Lan
Hai bộ hài cốt nằm ôm nhau trong một ngôi mộ 800 năm tuổi ở TP Opole - Ba Lan đã đặt ra cho các nhà khoa học nhiều câu hỏi.
Theo Live Science, cuộc khai quật khảo cổ trong khuôn viên Nhà thờ Chính tòa Suy tôn Thánh giá ở TP Opole - Ba Lan, một nhà thờ cổ nổi tiếng có từ thế kỷ thứ 13, đã làm lộ ra một ngôi mộ đôi kỳ lạ với hai bộ hài cốt nằm ôm nhau.
Một trong hai người được chôn cất theo nghi thức Kitô giáo điển hình thời bấy giờ: Nằm ngửa, hai tay đặt dọc theo thân. Người kia được đặt nằm nghiêng, một tay đặt dưới đầu người kia, như thể đang ôm người kia vào lòng, cho thấy họ được chôn cùng lúc.
Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy họ cùng là nữ giới, không có quan hệ huyết thống.
"Việc phát hiện ra một kiểu chôn cất bất thường trong một khung cảnh độc đáo như vậy đương nhiên đã làm dấy lên những câu hỏi về bản chất mối quan hệ giữa những cá nhân được chôn cất cùng nhau trong một ngôi mộ" - nhà nhân chủng học sinh học Agata Cieślik từ Viện Miễn dịch học và trị liệu thực nghiệm Ludwik Hirszfeld (Ba Lan), cho biết.
Các ngôi mộ đôi không phải điều hiếm thấy trên thế giới, nhưng thường dành cho các cặp vợ chồng. Vì vậy ngôi mộ ở Ba Lan đã đặt ra nhiều câu hỏi.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports, ngôi mộ này là trường hợp chôn cất đôi đồng giới được xác nhận đầu tiên ở Ba Lan thời Trung cổ.
Nhiều giả thuyết được tính đến. Ở Ba Lan thời đó có một số kiểu chôn cất kỳ lạ nhằm ngăn chặn những người bị cáo buộc là ma cà rồng sống lại.
Nhưng vị trí chôn cất của 2 bộ hài cốt này đã bác bỏ giả thuyết đó. Ngôi mộ đôi được đặt ngay cạnh tường nhà thờ, một vị trí linh thiêng.
Giả thuyết cho rằng họ là một cặp tình nhân cũng không hợp lý. "Các luật và tôn giáo thời Trung cổ lên án gay gắt các mối quan hệ đồng giới, thường trừng phạt họ bằng án tử hình. Nếu những người phụ nữ này bị nghi ngờ là tình nhân của nhau, họ sẽ không được chôn cất ở vị trí trang trọng như vậy" - các tác giả giải thích.
Vì vậy, mối liên hệ chính xác giữa những người phụ nữ này vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc phân tích di truyền các ngôi mộ cổ cùng thời khác trong tương lai sẽ đem lại thêm manh mối.
100 sinh vật kỳ lạ vừa đảo lộn lịch sử sự sống Trái ĐấtTiêu điểm - 13 giờ trước
Những hóa thạch vừa được khai quật ở Bắc Mỹ đã đẩy lùi một mốc tiến hóa quan trọng của sự sống Trái Đất về quá khứ xa hơn 10 triệu năm.
Người đàn ông câu được con cá trê khổng lồ nặng 110 kg, dài 2,5 métTiêu điểm - 1 ngày trước
Sau 2 giờ vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá trê khổng lồ dài 2,5 mét và nặng khoảng 110 kg.
"Đột nhập" nhà máy sản xuất 450.000 quả trứng tươi/ngày, phát hiện "thông tin" về dây chuyền chế biến được đầu tư hơn 193 tỷ đồngTiêu điểm - 1 ngày trước
Mỗi ngày xuất xưởng 450.000 quả trứng, nhà máy hiện đại tại Trung Quốc đang biến một sản phẩm nông nghiệp quen thuộc thành mặt hàng xuất khẩu trị giá hàng chục triệu USD.
Sau khi phân tích 300 kg băng Nam Cực, các nhà khoa học phát hiện một điều rất kỳ lạ bên trongTiêu điểm - 2 ngày trước
Nghiên cứu này đã mở ra hướng đi không ngờ.
Khảo cổ: Phát hiện chum đá 1.200 năm tuổi tại Lào chứa hàng chục hài cốtTiêu điểm - 2 ngày trước
Các nhà khảo cổ học vừa công bố phát hiện đặc biệt tại khu vực Cánh đồng Chum ở miền Bắc Lào.
Phát hiện nguyên nhân Elon Musk giàu lên nhanh chóng, trở thành nghìn tỉ phú USD đầu tiên trên thế giớiTiêu điểm - 3 ngày trước
GĐXH - Elon Musk tiếp tục nới rộng khoảng cách với phần còn lại của giới siêu giàu khi sở hữu khối tài sản lên tới trên 1.000 tỉ USD sau đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) được đánh giá là kỷ lục của SpaceX
Cảnh tượng robot mặc pháp phục đi trên đường phố Hàn Quốc khiến nhiều người không tin vào mắt mìnhTiêu điểm - 3 ngày trước
Không phải ai cũng có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này.
Phát hiện hàng loạt khách sạn nổi tiếng không được thay ga giường, vỏ chăn gối, khăn tắm và cốc nước sau mỗi lượt kháchTiêu điểm - 4 ngày trước
Gần đây, phóng viên đã tiến hành điều tra ngầm và phanh phui loạt góc khuất tại nhiều khách sạn.
Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%Tiêu điểm - 4 ngày trước
Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.
Lý do tài khoản ngân hàng của người đàn ông có 19 tỷ đồng tiền đền bù đất bất ngờ bị phong tỏaTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông Trung Quốc ngỡ ngàng khi biết tin tài khoản có 19 tỷ đồng đền bù đất của mình không thể giao dịch.
Sau 50 năm, Stephen Hawking đã đúng 100%Tiêu điểm
Các nhà khoa học đã có cơ hội hoàn hảo để kiểm chứng những lý thuyết vật lý kinh điển của những thập kỷ trước.