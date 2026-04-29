Bí ẩn mới trên cao nguyên Giza khiến giới khảo cổ sửng sốt
Một phát hiện bất ngờ vừa được công bố tại Ai Cập, hé lộ công trình khổng lồ nằm ngay cạnh tượng Nhân sư nổi tiếng.
Phát hiện bất ngờ trên cao nguyên Giza
Một nhóm khảo cổ quốc tế đã tìm thấy phần đầu và thân của một bức tượng nhân sư khổng lồ bị chôn vùi dưới lớp cát trên cao nguyên Giza. Bức tượng này được cho là có kích thước tương đương với tượng Nhân sư chính, dài khoảng 73m và cao 20m.
Theo các nhà nghiên cứu, tượng nhân sư thứ 2 này nằm ở vị trí đối diện với tượng Nhân sư nổi tiếng, tạo thành một cặp song song.
Các chuyên gia cho rằng phát hiện này có thể chứng minh rằng người Ai Cập cổ đại từng xây dựng 2 tượng nhân sư để canh giữ kim tự tháp Khephren. Trước đây, nhiều giả thuyết cho rằng có thể tồn tại một tượng nhân sư khác, nhưng chưa từng có bằng chứng cụ thể.
Ý nghĩa lịch sử và khảo cổ
Theo ông Bassam El Shammaa, nhà Ai Cập học, việc phát hiện tượng nhân sư thứ 2 có thể thay đổi cách nhìn về kiến trúc và tín ngưỡng của người Ai Cập cổ. Ông cho rằng, 2 tượng nhân sư có thể tượng trưng cho sự cân bằng giữa mặt trời mọc và mặt trời lặn, hoặc giữa sự sống và cái chết.
Các nhà khảo cổ cũng nhấn mạnh, việc khai quật và nghiên cứu tượng nhân sư mới sẽ mất nhiều năm, bởi phần lớn cấu trúc vẫn nằm dưới lòng đất. Tuy nhiên, những hình ảnh ban đầu cho thấy đây là một công trình đồ sộ, được chạm khắc từ đá nguyên khối giống như tượng Nhân sư chính.
Tác động tới ngành du lịch và nghiên cứu
Phát hiện này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch Ai Cập, vốn đang phục hồi sau nhiều năm khó khăn. Các chuyên gia dự đoán tượng nhân sư thứ hai sẽ trở thành điểm đến mới, thu hút hàng triệu du khách quốc tế.
Ngoài ra, giới khoa học cũng kỳ vọng tượng nhân sư mới sẽ cung cấp thêm dữ liệu quý giá về kỹ thuật xây dựng, nghệ thuật điêu khắc và tín ngưỡng của người Ai Cập cổ đại. Đây có thể là bước ngoặt trong việc giải mã những bí ẩn quanh kim tự tháp và tượng Nhân sư.
