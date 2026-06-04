Hòn đảo nơi người dân hầu hết đều bị mù màu: Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1775
Lý do kỳ lạ khiến hầu hết cư dân nơi đây mang chung một căn bệnh đã trở thành đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Nằm biệt lập giữa đại dương mênh mông thuộc Micronesia, rạn san hô Pingelap không chỉ là một thiên đường nhiệt đới mà còn là một "phòng thí nghiệm di truyền" tự nhiên kỳ lạ nhất thế giới. Tại đây, một phần lớn cư dân sống trong một thế giới hoàn toàn không có màu sắc - một thực tế bắt nguồn từ một thảm kịch thiên nhiên trong quá khứ.
Nút thắt cổ chai di truyền: Di sản từ một thảm họa
Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1775, khi cơn bão Lengkieki tàn khốc quét qua hòn đảo, tiêu diệt gần như toàn bộ dân cư. Chỉ còn khoảng 20 người sống sót sau thảm họa và nạn đói tiếp diễn. Trong số những người may mắn đó có vị vua (Nanmwarki) tên là Mwanenised.
Ông vô tình mang trong mình một gen lặn hiếm gặp gây ra chứng mù màu hoàn toàn (Achromatopsia). Vì hòn đảo bị cô lập và quần thể người sống sót quá nhỏ, sự giao phối cận huyết trong các thế hệ sau đã khiến gen này bùng phát mạnh mẽ. Đây là hiện tượng mà khoa học gọi là "hiệu ứng người sáng lập" (founder effect). Ngày nay, tỷ lệ người mắc chứng này tại Pingelap cao gấp hàng ngàn lần so với mức trung bình của thế giới.
Achromatopsia: Khi sắc màu chỉ là khái niệm
Những người mắc chứng bệnh này tại địa phương gọi là "maskun" (nghĩa là "không nhìn thấy"). Đối với họ, thế giới không có đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm hay tím. Tất cả chỉ là những sắc độ khác nhau của xám, đen và trắng.
Về mặt khoa học, Achromatopsia xảy ra khi các tế bào hình nón trong võng mạc – bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận màu sắc và hoạt động trong ánh sáng mạnh – bị hỏng hoàn toàn. Điều này dẫn đến hai hệ quả trái ngược:
Nỗi đau dưới ánh mặt trời: Vào ban ngày, người bệnh bị chứng sợ ánh sáng (photophobia) trầm trọng. Ánh nắng rực rỡ của vùng xích đạo đối với họ là một màn trắng xóa đau đớn, khiến họ hầu như không thể mở mắt và bị hạn chế tầm nhìn đáng kể.
Thị giác của những "thần đêm": Ngược lại, vì tế bào hình nón không hoạt động, các tế bào hình que (chuyên trách thị giác trong bóng tối) của họ trở nên cực kỳ nhạy bén. Khi màn đêm buông xuống, họ có thể nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhất, những chuyển động tinh vi của cá dưới nước hay sự rung động của lá cây mà người bình thường chỉ thấy một màu đen kịt. Điều này biến họ thành những thợ săn đêm huyền thoại trên đảo.
Góc nhìn nghệ thuật: Màu sắc là một loại cảm giác
Nhiếp ảnh gia người Bỉ Sanne De Wilde đã dành thời gian nghiên cứu và thực hiện dự án hình ảnh tại đây vào năm 2015 để cố gắng mô phỏng thế giới của người Pingelap. Một phát hiện thú vị là dù về mặt sinh học họ mù màu, nhưng một số người vẫn khẳng định họ "cảm nhận" được những biến thể nhỏ của màu đỏ hoặc xanh.
Điều này gợi ý rằng não bộ con người có khả năng bù trừ kinh ngạc. Họ có thể phân biệt các vật thể dựa trên độ bóng, cấu trúc bề mặt hoặc cách ánh sáng phản chiếu. Đối với một người sống trong thế giới đen trắng, "màu sắc" không còn là một sắc thái, mà là một loại năng lượng hoặc độ rực rỡ khác nhau của ánh sáng.
Sự thích nghi và văn hóa
Tại Pingelap, mù màu không bị coi là một khiếm khuyết đáng sợ mà là một phần bản sắc của cộng đồng. Người dân đã học cách chung sống với nó: họ làm việc nhiều hơn khi hoàng hôn xuống và nghỉ ngơi khi nắng gắt. Câu chuyện về Pingelap là một minh chứng mạnh mẽ cho sự kiên cường của con người – nơi một cộng đồng đã biến sự nghiệt ngã của di truyền thành một cách nhìn thế giới độc đáo, nhắc nhở chúng ta rằng thực tế mà chúng ta nhìn thấy vốn dĩ chỉ là một trong vô vàn cách mà bộ não có thể diễn giải về thế giới.
Hòn đảo này vẫn tiếp tục là điểm đến thu hút các nhà thần kinh học và di truyền học, không chỉ để nghiên cứu về bệnh lý, mà còn để thấu hiểu sâu hơn về ranh giới của nhận thức con người.
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