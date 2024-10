Bí ẩn phía sau nhóm người tự xưng là "Cục Cảnh sát hình sự"

Thông qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Bắc Kạn) phát hiện tại địa bàn tỉnh xuất hiện một nhóm đối tượng tiếp cận người dân, tự xưng là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), đang thụ lý điều tra vụ án đánh bạc qua mạng và đưa ra thông tin những người này có liên quan đến vụ án trên.



Để tạo thêm lòng tin, các đối tượng làm giả giấy triệu tập có ký tên, đóng dấu của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đưa cho bị hại xem. Sau đó, chủ động liên lạc qua điện thoại yêu cầu người dân có liên quan đến vụ án phải đưa tiền để không bị xử lý.

Sau khi phát hiện nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo lực lượng trinh sát tổ chức xác minh. Qua đó xác định, ngày 19/10, nhóm đối tượng sẽ nhận số tiền 1 tỷ đồng của 2 bị hại tại khu vực TP Bắc Kạn.

Khoảng 13h ngày 19/10, tại một quán cà phê thuộc phường Đức Xuân (TP Bắc Kạn), Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Nguyễn Văn Hậu (SN 1992, trú thôn Đông Lễ, xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Tiến Nam (SN 1993, ở tổ dân phố Bến 1, phường Đắc Sơn, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi nhận tiền của chị B.T.T.T (SN 1998) và chị H.N.L (SN 2003), cùng trú tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Đối tượng Nam (ảnh tư liệu).

Khi thấy công an, Nguyễn Tiến Nam vứt lại 2 túi tiền đang cầm trên tay xuống đường, nhưng đã bị khống chế. Còn Nguyễn Văn Hậu lên xe ô tô do đối tượng H.T.Th (SN 1993, trú huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) nổ máy chờ sẵn bỏ chạy khỏi hiện trường.

Quá trình kiểm tra, phát hiện, tạm giữ trên người Nguyễn Tiến Nam một "Giấy chứng minh CAND" (giả) số 128-111 mang tên Nguyễn Văn Hậu; đơn vị: Cục CSĐT về trật tự xã hội do Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng ký; một thẻ đảng viên mang tên Vũ Hoàng Thái và nhiều giấy tờ tài liệu khác có liên quan đến Nguyễn Văn Hậu... Đồng thời tạm giữ trên mặt đường 2 túi đựng tiền do Nguyễn Tiến Nam vứt lại.

Về phần Hậu, sau khi chạy khỏi hiện trường, đối tượng cùng Th đã đi về hướng huyện Chợ Đồn. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đã liên lạc với Th., yêu cầu Th. trình diện để làm việc. Th. sau đó đồng ý. Khi đi đến địa phận xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn, Th. đã xuống xe để đón xe khách quay ngược lại TP Bắc Kạn. Riêng Hậu tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, khi đến địa phận xã Yên Thượng, huyện Chợ Đồn thì bị lực lực CSGT Công an huyện Chợ Đồn bắt giữ.

Đối tượng Hậu (ảnh tư liệu).

Tiến hành kiểm tra chiếc xe ôtô Toyota Fotuner mang BKS 98A-422.72 do Nguyễn Văn Hậu điều khiển, lực lượng Công an phát hiện đây là biển số dạng lật, mặt sau là BKS 30H-111.66; mặt calăng trước có lắp 3 đèn nháy dành cho xe ưu tiên; trên xe lắp đặt bộ đàm, còi ủ, trước mặt kính có đèn nháy dành cho xe ưu tiên.

Tổ công tác đã tạm giữ trên xe 2 tem dán kính do Bộ Công an cấp dành cho xe đặc chủng của lực lượng CSGT; 1 thẻ ra vào Cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên; 1 biển hiệu CAND mang tên Nguyễn Văn Hậu; 62 phong bì trắng chưa sử dụng đề Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an; 2 chiếc ve cài áo của lực lượng CAND; 1 giấy triệu tập của Cục Cảnh sát hình sự do Cục trưởng-Thiếu tướng Trần Ngọc Hà ký, người bị triệu tập là chị B.T.T.T...

Quá trình làm việc với Cơ điều quan tra, Nguyễn Văn Hậu trình bày, các loại giấy tờ trên đều là giả và bản thân đối tượng không phải là cán bộ trong lực lượng CAND.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Kạn đang tập trung lực lượng tiến hành điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.