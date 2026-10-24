Bị cúm A nên ăn gì và những lưu ý khi chăm sóc người bệnh để nhanh hồi phục

Cúm A là gì?

Theo cổng thông tin điện tử của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec, cúm là một bệnh nhiễm vi rút cấp tính đường hô hấp. Vi-rút cúm lây nhiễm ở người có thể được phân thành ba nhóm chính: A, B và C. Nhiễm cúm loại A có thể nghiêm trọng và gây ra đại dịch bệnh trên diện rộng, một số trường hợp nhẹ hơn, cúm có thể tự khỏi mà không có triệu chứng đáng kể, các trường hợp nghiêm trọng của cúm loại A có thể đe dọa đến tính mạng.

Cúm A thường xuất hiện nhiều hơn trong các dịch bệnh cúm mùa và gây ra các đại dịch vì vi rút cúm A có khả năng thay đổi và phân nhóm nhanh tạo ra các chủng mới từ mùa cúm này sang mùa cúm khác. Việc tiêm phòng cúm trong quá khứ sẽ không ngăn ngừa nhiễm trùng từ một chủng mới. Các loại chim hoang dã là vật chủ tự nhiên của vi rút loại A, nên nó còn được gọi là cúm gia cầm. Vi rút cúm A có thể lây lan trên động vật và con người.

Triệu chứng của cúm A

Không giống như cảm lạnh thông thường, các triệu chứng của cúm thường xuất hiện đột ngột. Các dấu hiệu phổ biến của nhiễm cúm bao gồm: ho, chảy nước mũi hoặc nghẹt mũi, hắt xì, đau họng, sốt, đau đầu, mệt mỏi, ớn lạnh, nhức mỏi cơ thể.

Bệnh nhân cúm nếu không được điều trị có thể gây ra nhiễm trùng tai, tiêu chảy buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau bụng, đau ngực, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản và gây ra các vấn đề về tim mạch.

Đôi khi, các triệu chứng cúm A có thể tự khỏi mà không cần các can thiệp điều trị. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài hơn một tuần mà không cải thiện, bệnh nhân nên tới khám với bác sĩ để tránh những biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Đặc biệt là những người có hệ miễn dịch yếu dễ dẫn tới nguy cơ bị các biến chứng liên quan đến cúm như trẻ em, người trên 65 tuổi, phụ nữ có thai. Những đối tượng này cần theo dõi triệu chứng và có hướng điều trị kịp thời khi bị nhiễm cúm A, vì trong một vài trường hợp cúm có thể dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân cúm nếu không được điều trị có thể gây ra nhiễm trùng tai, tiêu chảy buồn nôn, nôn, chóng mặt, đau bụng, đau ngực, hen suyễn, viêm phổi, viêm phế quản và gây ra các vấn đề về tim mạch.

Bệnh nhân mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Quốc tế Medlatec, ngoài việc tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần đảm bảo bổ sung dưỡng chất cho người bệnh theo những quy tắc như sau: Ăn uống đủ chất dinh dưỡng. Ăn những loại thức ăn dễ tiêu. Bổ sung vitamin từ rau củ, trái cây. Uống nhiều nước.

Những loại thực phẩm có chứa nhiều kẽm: Kẽm có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, chống nhiễm trùng hiệu quả. Bổ sung kẽm cũng là một cách góp phần cải thiện những triệu chứng của một số bệnh về đường hô hấp như bệnh cúm, xoang, viêm phổi,…

Những thực phẩm có chứa nhiều kẽm mà bệnh nhân mắc cúm A nên bổ sung là các loại thịt nạc, sò, hàu, tôm, cua, cá, trứng, sữa,… Một số loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật cũng có chứa kẽm nhưng thường khó hấp thu hơn những thực phẩm chứa kẽm có nguồn gốc từ động vật.

Một số loại gia vị: Bên cạnh những thực phẩm kể trên, một số loại gia vị cũng có thể mang đến những lợi ích rất tích cực cho các trường hợp đang mắc cúm A. Cụ thể như sau:

Tỏi: Loại gia vị này có chứa allicin, hợp chất sulfur… rất hiệu quả trong việc kháng khuẩn, tiêu viêm. Do đó, khi ăn tỏi, các triệu chứng ho và nghẹt mũi ở bệnh nhân bị cúm A sẽ được cải thiện đáng kể. Người bệnh nên lưu ý bổ sung tỏi trong chế độ ăn hàng ngày bằng cách kết hợp với những loại thực phẩm khác.

Ngoài việc tuân thủ theo những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cần đảm bảo bổ sung dưỡng chất cho người bệnh

Các loại trái cây giàu vitamin C: Vitamin C là chất dinh dưỡng quan trọng giúp kháng viêm, tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, đặc biệt rất hữu ích đối với người đang bị cúm vì dưỡng chất này giúp tăng khả năng sản sinh của bạch hầu trong máu. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người lại không thể tự sản sinh hoặc tổng hợp vitamin C mà cần phải được bổ sung qua các thực phẩm để cải thiện sức khỏe. Các loại trái cây họ cam chanh như cam, quýt, chanh, bưởi,... là nguồn thực phẩm rất giàu vitamin C.

Súp gà: Súp gà từ lâu đã được xem là "món ăn vàng" cho người đang bị cúm, đặc biệt là cúm A. Nhiều nghiên cứu cho thấy nước súp nóng có tác dụng làm loãng chất nhầy, giúp đường thở thông thoáng hơn và giảm cảm giác nghẹt mũi. Bên cạnh đó, phần nước dùng giàu khoáng chất và natri giúp cơ thể bù nước – bù điện giải rất tốt trong giai đoạn sốt và mệt mỏi.

Thịt gà trong súp là nguồn protein dễ tiêu, hỗ trợ cơ thể sản xuất kháng thể và phục hồi mô bị tổn thương do virus. Khi kết hợp với các loại rau củ như cà rốt, hành tây, gừng hoặc cần tây, súp gà không chỉ tăng hương vị mà còn bổ sung thêm vitamin, chất xơ và các hoạt chất chống viêm tự nhiên.

Ngoài ra, hơi ấm từ bát súp giúp làm dịu cổ họng, giảm ho khan và mang lại cảm giác dễ chịu hơn, đặc biệt khi cơ thể đang yếu. Đây là món ăn phù hợp cho hầu hết mọi lứa tuổi, dễ ăn, dễ hấp thu và ít gây kích ứng dạ dày.