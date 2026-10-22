Người đàn ông 61 tuổi 3 lần ngừng tim trong nửa giờ vì nhồi máu cơ tim cấp

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Nhồi máu cơ tim cấp khiến bệnh nhân ba lần ngừng tim trong 30 phút

Ông L.N.S. (61 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc), có tiền sử tăng huyết áp, được đưa đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, lan lên vai trái, khó thở. Khi nhập viện, huyết áp của bệnh nhân tụt sâu còn 75/40 mmHg, mạch 104 lần/phút, biểu hiện sốc tim nguy kịch.

Chỉ 23 phút sau khi nhập viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức, không bắt được mạch cảnh, mạch bẹn, huyết áp không đo được và rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn. Đặc biệt, trong khoảng 30 phút, người bệnh liên tiếp trải qua 3 lần ngừng tim, đối mặt với nguy cơ tử vong cận kề.

Trước tình huống cấp cứu tối khẩn cấp, các bác sĩ lập tức triển khai hồi sinh tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện khử rung, đặt nội khí quản và các biện pháp hồi sức tích cực. Qua thăm khám, điện tâm đồ và các xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, ngừng tim, sốc tim.

Ê-kíp cấp cứu, hồi sức tích cực và tim mạch nhanh chóng phối hợp, chuyển người bệnh đến phòng can thiệp để tái thông động mạch vành khẩn cấp.

Người bệnh đã vượt qua cửa tử, sức khỏe dần ổn định sau 3 ngày điều trị. Ảnh: BVCC

Nhồi máu cơ tim cấp: Phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch vành

Kết quả chụp động mạch vành bằng hệ thống DSA phát hiện huyết khối gây tắc gần hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) – nhánh động mạch quan trọng cung cấp máu cho phần lớn thành trước của tim. Động mạch mũ có tổn thương xơ vữa gây hẹp khoảng 60–70%, trong khi động mạch vành phải có xơ vữa nhẹ.

Ê-kíp can thiệp do ThS.BS Đinh Danh Trình – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy thực hiện – khẩn trương hút huyết khối, đặt một stent phủ thuốc tại vị trí tổn thương, kết hợp nong bóng áp lực cao nhằm khôi phục dòng máu nuôi cơ tim.

Kết quả kiểm tra sau can thiệp ghi nhận dòng chảy động mạch vành đạt TIMI 3, nhánh mạch bị tắc được tái thông thành công. Sau 3 ngày điều trị hồi sức tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt.

Nhồi máu cơ tim cấp biến chứng rung thất, sốc tim nguy hiểm thế nào?

Theo ThS.BS Đinh Danh Trình – Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Bãi Cháy, rung thất, ngừng tim và sốc tim là những biến chứng đặc biệt nguy hiểm của nhồi máu cơ tim cấp, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Đối với những trường hợp này, thời gian đóng vai trò quyết định. Người bệnh cần được hồi sức tích cực ngay lập tức, đồng thời nhanh chóng xác định tổn thương và tái thông động mạch vành. Thành công phụ thuộc vào sự phối hợp khẩn trương, chính xác giữa các khâu cấp cứu, hồi sức và can thiệp tim mạch.

Bác sĩ khuyến cáo nhận biết sớm dấu hiệu nhồi máu cơ tim cấp

Từ đầu năm 2026 đến nay, Bệnh viện Bãi Cháy đã can thiệp mạch vành thành công cho 5 trường hợp du khách quốc tế mắc nhồi máu cơ tim. Kết quả điều trị tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, khả năng làm chủ kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu và hiệu quả phối hợp đa chuyên khoa của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện trong xử trí các ca bệnh nguy kịch.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần cảnh giác với những dấu hiệu nhồi máu cơ tim như đau tức, đè nặng vùng ngực, đau lan lên vai, cánh tay, cổ hoặc hàm; khó thở, vã mồ hôi lạnh, buồn nôn, chóng mặt, mệt lả hoặc ngất.

Người có bệnh lý tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá hoặc tiền sử bệnh tim mạch cần khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ.

Khi xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ nhồi máu cơ tim, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu càng sớm càng tốt. Phát hiện sớm, hồi sức kịp thời và tái thông động mạch vành đúng thời điểm là những yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tử vong và tăng cơ hội phục hồi.