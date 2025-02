Bi kịch Vườn Sao Băng: Từ Hy Viên và 4 ngôi sao khác lần lượt qua đời khi chưa đầy 50 tuổi

Người thừa kế khối tài sản khổng lồ của Từ Hy Viên khiến dư luận băn khoăn GĐXH - Từ Hy Viên qua đời đột ngột và để lại khối tài sản khổng lồ, nhiều người băn khoăn về người thừa kế tài sản của cô.

Bộ phim Vườn Sao Băng bản Đài Loan (Trung Quốc) lên sóng năm 2001-2002 và đến giờ vẫn được liệt vào hàng tác phẩm thần tượng huyền thoại, thanh xuân của nhiều thế hệ fan châu Á. 1 trong những yếu tố đặc biệt của Vườn Sao Băng bản Đài chính là việc tác phẩm đã giúp hàng loạt nghệ sĩ trẻ lúc bấy giờ như Từ Hy Viên, Ngôn Thừa Húc, Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào, Chu Hiếu Thiên, Dương Thừa Lâm... vươn lên hàng ngũ sao hạng A của showbiz Trung Quốc.

Làm bước đệm vững chắc cho nhiều ngôi sao, nhưng sau gần 25 năm nhìn lại, dàn diễn viên tham gia Vườn Sao Băng bản Đài đều đã có nhiều đổi khác, và đáng tiếc nhiều người trong số họ không gặp được may mắn. Đáng chú ý, theo tờ HK01, tính đến hiện tại, có 5 ngôi sao đóng vai chính lẫn phụ trong tác phẩm đều đã lần lượt qua đời vì bệnh tật khi chưa đầy 50 tuổi.

Vườn Sao Băng là 1 trong những bộ phim truyền hình thần tượng kinh điển của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc)

1. Từ Hy Viên

Từ Hy Viên nổi tiếng khắp châu Á sau vai diễn Sam Thái trong Vườn Sao Băng. Sau bộ phim, cô được đề cử giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng truyền hình danh giá Kim Chung. Sau đó, dù có nhiều phiên bản Vườn Sao Băng khác nhau trên màn ảnh Trung Quốc, song Sam Thái do Từ Hy Viên đóng chính vẫn ghi dấu ấn sâu đậm, khó quên trong lòng công chúng. Đây cũng được xem là vai diễn để đời của minh tinh xứ Đài.

Sam Thái do Từ Hy Viên thủ vai trong Vườn Sao Băng là cô gái có xuất thân bình thường nhưng tính cách kiên cường

Ngày 3/2, showbiz châu Á chấn động khi gia đình Từ Hy Viên xác nhận nữ diễn viên đã qua đời ở tuổi 48, do nhiễm cúm và viêm phổi khi đang du lịch Nhật Bản dịp đầu năm. Thi thể Từ Hy Viên được hỏa táng ở Nhật vào ngày 3/2, và tro cốt sẽ được đưa về Đài Loan (Trung Quốc) chôn cất vào ngày 6/2.

Xoay quanh sự ra đi đột ngột của Từ Hy Viên có nhiều thông tin trái chiều. Hiện, 1 số nguồn tin xứ Trung cho hay, minh tinh qua đời do nhiễm trùng máu hay cúm A dẫn đến suy đa tạng. Ngoài ra, nhiều người đặt câu hỏi nếu Từ Hy Viên nhập viện điều trị sớm, liệu cô có giữ được sinh mệnh hay không. Trước những tin đồn trái chiều về bệnh tình khiến nữ diễn viên hạng A đột ngột qua đời, gia đình cô chưa lên tiếng.

Từ Hy Viên qua đời là 1 cú sốc lớn đối với showbiz Trung Quốc

2. Hứa Vỹ Luân

Hứa Vỹ Luân là 1 trong nữ thần được săn đón và chiếm nhiều tình cảm của khán giả trong thời kỳ phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) làm mưa làm gió vào những năm 2000. Trong Vườn Sao Băng, cô đóng vai khách mời, chỉ xuất hiện ở 1 tập phim.

Hứa Vỹ Luân qua đời vào cuối tháng 1/2007. Cô gặp tai nạn giao thông khi đang trên đường trở về nhà sau buổi quay phim. Lúc đi đến cao tốc số 1 tại Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc), chiếc xe do trợ lý Hứa Vỹ Luân điều khiển mất lái, lao vào dải phân cách, bị văng ra và xoay vòng. Đúng lúc này, 1 chiếc xe tải chạy từ phía sau không phanh kịp đã lao thẳng vào xe của nữ diễn viên, khiến đuôi xe nát bươm.

Ở thời kỳ hoàng kim của phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc), Hứa Vỹ Luân là 1 trong những ngọc nữ được săn đón bậc nhất

Cô gặp tai nạn giao thông thảm khốc và qua đời vào năm 2007 ở tuổi 29

Hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe hơi của Hứa Vỹ Luân được truyền thông đăng tải

Sau tai nạn, người trợ lý bị thương nhẹ nhưng Hứa Vỹ Luân lại rơi vào trạng thái nguy kịch. Thời điểm nhập viện, nữ diễn viên hôn mê sâu, bị xuất huyết não nặng, xuất huyết 2 tai và vùng ngực. Các bác sĩ tiên lượng nếu có vượt qua nguy hiểm tính mạng, Hứa Vỹ Luân cũng chỉ có thể sống đời thực vật.

Đáng tiếc, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa trong 48 tiếng, Hứa Vỹ Luân vẫn không qua khỏi. Cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 19:37 ngày 28/1/2007, hưởng dương 29 tuổi. Cái chết đột ngột của nữ diễn viên là cú sốc lớn với người thân, bạn bè cũng như để vô vàn tiếc nuối trong lòng người hâm mộ khắp châu Á.

Cái chết thương tâm của Hứa Vỹ Luân để lại xót thương trong lòng gia đình, bạn bè và người hâm mộ

3. Từ Hoa Phượng

Từ Hoa Phượng sinh năm 1970, tham gia cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc rồi gia nhập showbiz. Tên tuổi của cô được biết đến khi vào vai Đạo Minh Trang - chị gái Đạo Minh Tự (Ngôn Thừa Húc đóng) trong Vườn Sao Băng. Dù chỉ đóng vai phụ, song Từ Hoa Phượng vẫn chiếm được nhiều tình cảm của khán giả.

Năm 2008, Từ Hoa Phượng được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày giai đoạn 3. Cô phải dừng hoạt động nghệ thuật hoàn toàn để nhập viện điều trị. Nữ diễn viên trải qua hàng loạt ca phẫu thuật đau đớn như cắt bỏ toàn bộ dạ dày, lá lách và thực quản, cắt 1 phần tuyến tụy. Ngoài ra, Từ Hoa Phượng còn phải tiến hành hóa - xạ trị tổng cộng 25 lần trong 5 tháng. Sau 1 thời gian chữa ung thư, bệnh tình của Từ Hoa Phượng có tiến triển tốt.

Từ Hoa Phượng bị ung thư dạ dày và trải qua quá trình điều trị đau đớn

Tuy nhiên, vì lo lắng chồng doanh nhân Thang Vỹ Thì sẽ bỏ mình vì mắc ung thư chỉ sau 1 năm kết hôn, Từ Hoa Phương đã dừng hóa trị để thực hiện mong muốn mang thai. Chính lý do này đã khiến căn bệnh ung thư dạ dày của nữ diễn viên âm thầm tái phát và di căn đến tử cung. Để cứu lấy mạng sống của mình, Từ Hoa Phượng đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung, chấm dứt hoàn toàn ước mơ làm mẹ.

Đến ngày 6/12/2011, Từ Hoa Phượng trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 41, sau 3 năm điều trị ung thư. Cô được kết luận qua đời vì bị suy đa tạng do tế bào ung thư di căn khắp cơ thể.

Sau 3 năm chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, Từ Hoa Phượng ra đi ở tuổi 41

4. An Quân Xán

An Quân Xán là thành viên nhóm nhạc K-One kiêm MC của các show giải trí ở showbiz Đài Loan (Trung Quốc). Anh góp mặt trong phần 2 của Vườn Sao Băng, vào vai 1 người bạn của nam chính Đạo Minh Tự.

Năm 2013, An Quân Xán được chẩn đoán mắc ung thư gan. Trước đó, anh đã điều trị viêm gan B và có tiền sử xơ gan. Đến năm 2015, bệnh tình của An Quân Xán chuyển nặng, đã qua giai đoạn cuối, tế bào ung thư di căn vào xương.

Bác sĩ tiên lượng An Quân Xán có thể sống ít nhất 2 tháng nữa. Không ngờ, chỉ sau 2 tuần, nam diễn viên đột nhiên bị xuất huyết dạ dày ồ ạt, rối loạn chức năng đông máu, gan bị tổn thương nặng. Biết bản thân không còn sống được bao lâu, An Quân Xán đã dừng điều trị, xin về nhà. Ngày 1/6/2015, An Quân Xán qua đời ở tuổi 32. Đến lúc An Quân Xán mất, đồng nghiệp, bạn bè và truyền thông mới biết anh mắc ung thư. Nam diễn viên giấu kín bệnh tình, âm thầm chạy chữa trong nhiều năm trước khi qua đời.

An Quân Xán qua đời vì ung thư gan giai đoạn cuối

5. Đại Bính

Đại Bính tên thật là Dư Bính Hiền, sinh năm 1975, là 1 nghệ sĩ hài nổi tiếng ở Đài Loan (Trung Quốc). Nam diễn viên đóng vai phụ trong Vườn Sao Băng 2. Năm 2012, anh qua đời ở tuổi 37, vì bị suy đa tạng do viêm phổi cấp tính.

Đại Bính qua đời ở tuổi 37 vì bị viêm phổi cấp tính