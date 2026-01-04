Bí mật của người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Người đàn ông làm nghề ăn xin sống sung túc trong căn hộ đắt đỏ, con học trường quốc tế

Ông được truyền thông gọi là "người ăn xin giàu nhất thế giới".





Ông Bharat Jain, 54 tuổi, tự gọi mình là "người ăn xin giàu nhất thế giới" bởi sở hữu khối tài sản 75 triệu rupee (hơn 22 tỷ đồng) sau 40 năm hành nghề. Jain bắt đầu ăn xin từ năm 14 tuổi khi gia đình gặp khó khăn.

Công việc này trở thành nguồn thu nhập chính, mỗi ngày mang về cho Jain vài nghìn rupee. Thu nhập ổn định từ ăn xin khiến Jain tiếp tục hành nghề kể cả khi đã trưởng thành, lập gia đình.

Hàng ngày, ông Jain vẫn đều đặn xuất hiện tại các địa điểm đông đúc ở Mumbai như ga tàu hoặc các quảng trường công cộng để hành nghề. Với thời gian làm việc trung bình từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày, ông có thể thu về số tiền khoảng 700 ngàn đồng. Dù làm công việc bị xã hội coi thường, nhưng ít ai ngờ rằng ông và gia đình đang sinh sống trong một căn hộ hai phòng ngủ tại khu Parel với giá trị thị trường khoảng 3,5 tỷ đồng.

Đầu tư khôn ngoan của 'người ăn xin giàu nhất thế giới'

Ăn xin trở thành một vấn nạn ở Ấn Độ nhưng chính phủ chưa thể giải quyết triệt để (Ảnh: The Economic Times).





Trong ngôi nhà của mình, ông Jain chung sống hạnh phúc cùng vợ, hai con trai, em trai và bố. Không chỉ lo cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, ông còn đầu tư cho các con theo học tại những trường dòng danh tiếng. Hiện nay, các con của ông đã tốt nghiệp và đang quản lý cửa hàng văn phòng phẩm của gia đình. Ngoài ra, em trai ông cũng đang phụ trách hai cửa hàng cho thuê với mức thu nhập ổn định 9 triệu đồng mỗi tháng.

Mặc dù người thân đã nhiều lần khuyên ngăn và mong muốn ông từ bỏ việc ăn xin nhưng Bharat Jain đều từ chối. Ông giải thích rằng lựa chọn này hoàn toàn là tự nguyện chứ không hề bị ai ép buộc. Vị triệu phú này chia sẻ rằng mình yêu thích cuộc sống tự do và không muốn bị ràng buộc bởi các quy tắc. Đáng chú ý, ông khẳng định mình không hành nghề vì túng thiếu, thậm chí ông còn thường xuyên quyên góp tiền bạc cho các ngôi đền và tổ chức từ thiện.

Cách tiếp cận với nghề của ông được đánh giá khá độc đáo. Ông khẳng định bản thân không tham lam, chỉ biết vơ vào cho bản thân mà quên đi cộng đồng.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tờ Economic Times, người đàn ông ăn xin 54 tuổi này cho biết thường xuyên quyên góp tiền cho các ngôi đền và tổ chức từ thiện tại địa phương.

Theo truyền thông Ấn Độ, câu chuyện về ông Jain không phải là trường hợp cá biệt tại quốc gia này. Ngành công nghiệp ăn xin tại Ấn Độ rất lớn.

Một số người ăn xin nổi danh khác như Sambhaji Kale hay Laxmi Das đều có khối tài sản đồ sộ. Đây là những ví dụ phản ánh một nền kinh tế ngầm đang phát triển mạnh ở Ấn Độ, nơi ăn xin có thể trở thành việc kinh doanh có lợi nhuận nếu biết cách điều hướng.

Dù nghề ăn xin là bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng đây vẫn là một tập tục phổ biến tại quốc gia này bất chấp việc chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn.

Những biện pháp như bắt giữ, phạt tiền gần như chưa đạt hiệu quả. Thậm chí một số còn hoạt động dưới dạng đường dây ăn xin có tổ chức và trục lợi cá nhân.