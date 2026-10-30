Bí mật động trời của bạn thân và anh rể khiến Khuê mắc kẹt

Đau đớn hơn, khi nghe bạn kể về mối tình ngang trái ấy, cô lại nhận ra cuộc hôn nhân của chị gái và anh rể có những góc khuất mà chính người trong gia đình cũng không hề hay biết.

Cuộc hôn nhân tưởng như bình yên của chị gái và người anh rể hiền lành

Chị gái Khuê hơn cô 5 tuổi, là người phụ nữ độc lập, sắc sảo và rất giỏi kiếm tiền. Chị quen anh rể qua mai mối. Sau 6 tháng tìm hiểu, cả hai quyết định kết hôn trong sự vui mừng của gia đình.

Bố mẹ Khuê từng lo lắng vì chị quá mải mê công việc, chẳng mấy khi nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì thế, ngày chị lấy chồng, ai cũng nghĩ cuối cùng cô con gái cứng cỏi ấy đã tìm được người đồng hành.

Thế nhưng, sau 4 năm chung sống, vợ chồng chị vẫn chưa có con. Ban đầu, họ chủ động kế hoạch vì chị muốn tập trung phát triển sự nghiệp. Đến khi quyết định sinh con thì lại gặp khó khăn. Hai người đã đi khám, điều trị nhiều nơi nhưng tin vui vẫn chưa đến.

Trong mắt Khuê, anh rể là người hiền lành, có phần cam chịu. Thu nhập của anh không bằng vợ nên đôi khi cũng lép vế trong gia đình.

Mỗi lần sang nhà anh chị ăn cơm, Khuê thường thấy anh tất bật dưới bếp, hết nấu nướng lại dọn dẹp. Trong khi đó, chị gái cô nằm dài trên sofa, vừa lướt điện thoại vừa gọi điện trò chuyện với bạn bè.

Không ít lần, Khuê cảm thấy bất bình thay anh rể. Cô từng thẳng thắn góp ý với chị: "Chị kiếm được tiền là tốt, nhưng đừng vì thế mà coi thường chồng. Đàn ông cũng cần được tôn trọng, cần có chút sĩ diện trước mặt người khác".

Chị gái chỉ cười nhạt, cho rằng Khuê lo chuyện bao đồng.

Có lần, Khuê còn cảnh báo gay gắt hơn: "Chị cứ cư xử như vậy, đến lúc anh ấy tìm được người khác biết quan tâm, chia sẻ thì đừng trách ai".

Chị gái nghe xong liền phá lên cười: "Em nghĩ anh ấy dám à? Anh ấy hiền như đất, đi đâu mà tìm được người phụ nữ tốt hơn chị?"

Khuê không tranh luận thêm. Cô chỉ mong chị hiểu rằng hôn nhân không thể tồn tại lâu dài nếu một người luôn cho mình quyền quyết định tất cả.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khuê thấy đầu óc quay cuồng. Ảnh minh họa

Cuộc gặp trong quán cà phê khiến Khuê chết lặng

Mọi chuyện bắt đầu thay đổi cách đây một tuần. Hôm đó, Khuê có cuộc hẹn tiếp khách tại một quán cà phê khá sang trọng. Trong lúc chờ đối tác, cô vô tình nhìn thấy một người đàn ông quen thuộc đang ngồi ở góc khuất.

Đó chính là anh rể cô. Điều khiến Khuê chú ý không phải việc anh có mặt ở đó mà là người phụ nữ ngồi đối diện. Anh đang nắm tay cô ta, ánh mắt dịu dàng và cử chỉ thân mật đến mức không thể nhầm lẫn.

Khuê định bước tới hỏi chuyện thì bất giác khựng lại. Người phụ nữ ấy chính là Mai, cô bạn thân đã chơi với Khuê gần 10 năm.

Mai xinh đẹp, có công việc ổn định, tính cách cởi mở và từng có không ít người theo đuổi. Cô cũng là người Khuê thường xuyên tâm sự, chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống.

Trước đây, đôi lần hai người đi chơi cùng nhau, chị gái Khuê gọi sang nhà ăn cơm. Khuê vẫn vô tư đưa Mai đến, chẳng bao giờ nghĩ rằng những lần gặp gỡ ấy lại có thể trở thành khởi đầu cho một mối quan hệ ngoài luồng.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Khuê thấy đầu óc quay cuồng. Cô không dám tiến đến vì sợ gây náo loạn nơi công cộng. Nhưng cả buổi hôm đó, Khuê gần như không thể tập trung vào công việc.

Bạn thân thừa nhận đã yêu anh rể Khuê gần một năm

Ngay tối hôm đó, Khuê hẹn Mai ra ngoài nói chuyện. Không vòng vo, cô đặt thẳng vấn đề về những gì mình nhìn thấy. Khuê nghĩ bạn sẽ tìm cách chối cãi hoặc viện một lý do nào đó, nhưng Mai chỉ im lặng vài giây rồi thừa nhận.

"Tớ xin lỗi, nhưng tớ thực sự yêu anh ấy".

Câu nói ấy khiến Khuê sững sờ. Mai kể rằng hai người đã qua lại gần một năm. Ban đầu, họ chỉ nhắn tin hỏi thăm sau những lần gặp mặt tại nhà Khuê. Sau đó, những cuộc trò chuyện ngày càng nhiều, rồi cả hai bắt đầu hẹn hò riêng.

Mai khẳng định cô cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh rể Khuê. Anh quan tâm đến cảm xúc của cô, nhớ những điều nhỏ nhặt và luôn lắng nghe mỗi khi cô gặp chuyện không vui.

"Ở bên anh ấy, tớ cảm thấy mình được trân trọng. Có thể cậu không tin, nhưng tớ chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đàn ông đã có vợ. Nếu không thực sự có tình cảm, tớ chẳng dại gì tự đẩy mình vào hoàn cảnh này", Mai nói.

Khuê tức giận hỏi liệu Mai có nghĩ đến chị gái mình hay không. Mai cúi đầu, thừa nhận biết rõ mình đang làm điều sai trái. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng anh rể Khuê đã phải chịu đựng một cuộc hôn nhân thiếu sự chia sẻ trong thời gian dài.

Theo lời Mai, anh thường tâm sự rằng vợ chỉ quan tâm đến tiền bạc và công việc, luôn khiến anh cảm thấy mình kém cỏi. Những lúc muốn trò chuyện, anh cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ hoặc những lời trách móc.

Mai nói chính anh là người chủ động tìm đến cô để chia sẻ nỗi buồn. Từ cảm thông, hai người dần nảy sinh tình cảm.

"Anh ấy cũng đau khổ và cảm thấy có lỗi với vợ. Nhưng tớ cảm nhận được anh ấy thực sự cần một người bên cạnh".

Khuê nghe mà vừa tức giận vừa bối rối. Cô không thể chấp nhận việc bạn thân phản bội niềm tin của mình, càng không thể coi chuyện ngoại tình là điều có thể biện minh bằng sự thiếu thốn tình cảm.

Khuê mắc kẹt giữa chị gái và bạn thân

Trở về nhà, Khuê gần như thức trắng đêm. Cô nghĩ đến chị gái, người vẫn đang cùng chồng chạy chữa hiếm muộn, vẫn tin rằng cuộc hôn nhân của mình chỉ đang gặp một chút trắc trở.

Cô cũng nhớ đến những lần chị vô tư kể chuyện công việc, những lần anh rể lặng lẽ dọn dẹp sau bữa cơm.

Khuê không muốn bênh vực anh rể hay Mai. Dù chị gái có cư xử thiếu tinh tế đến đâu, điều đó cũng không thể trở thành lý do để hai người lén lút phản bội. Nhưng nếu kể hết mọi chuyện, chị gái cô có thể suy sụp, nhất là khi hai vợ chồng đang trải qua quãng thời gian nhạy cảm vì chuyện con cái.

Khuê cũng sợ bố mẹ biết chuyện sẽ đau lòng. Một gia đình vốn đang yên ổn có thể lập tức tan nát chỉ sau một lời tiết lộ.

Sáng hôm sau, chị gái bất ngờ gọi điện rủ Khuê cuối tuần sang nhà ăn cơm. Giọng chị vẫn vui vẻ, còn hào hứng kể rằng anh rể vừa đưa chị đi khám và bác sĩ nói tình hình có dấu hiệu khả quan.

Khuê cầm điện thoại, cổ họng nghẹn lại. Cô muốn nói tất cả nhưng cuối cùng chỉ đáp rằng mình sẽ sang.

Điều khiến Khuê day dứt nhất là cô biết bí mật ấy không thể được giấu mãi. Càng đáng sợ hơn, cô không biết anh rể và Mai sẽ tiếp tục mối quan hệ này đến bao giờ.

Nếu im lặng, cô có đang tiếp tay cho sự phản bội? Nhưng nếu nói ra, liệu chị gái có đủ sức đối diện với cú sốc ấy?

Lần đầu tiên trong đời, Khuê cảm thấy mình bị đẩy vào một lựa chọn quá nghiệt ngã: bảo vệ người chị ruột đang bị lừa dối hay giữ kín bí mật của người bạn thân mà cô từng tin tưởng tuyệt đối.