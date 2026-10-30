Bố vợ trả lại toàn bộ tiền sính lễ, chú rể ôm mặt khóc

Chú rể xúc động bật khóc khi nhận lại tiền sính lễ

Một đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể ôm mặt khóc trong lễ đính hôn sau khi được bố vợ tương lai trả lại khoản tiền sính lễ trị giá 99.000 nhân dân tệ (hơn 383 triệu đồng) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc, theo VTC News.

Sự việc diễn ra tại Vân Nam, Trung Quốc. Theo phong tục địa phương, trong lễ đính hôn, gia đình nhà trai thường phải chuẩn bị một khoản sính lễ đáng kể để trao cho nhà gái. Đây được xem là một phần trong những nghi thức truyền thống trước khi đôi trẻ chính thức tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, bố cô dâu lại có suy nghĩ khác. Sau khi các nghi lễ hoàn tất, ông quyết định trao trả toàn bộ số tiền 99.000 nhân dân tệ mà gia đình chú rể mang đến.

Ông nhẹ nhàng nói với đôi trẻ: "Không cần sính lễ, miễn là các con hạnh phúc".

Với người đàn ông này, điều quan trọng không phải là gia đình nhà trai mang đến bao nhiêu tiền, mà là tình cảm chân thành và cuộc sống tương lai của hai con.

Hành động bất ngờ của bố cô dâu khiến chú rể vô cùng xúc động. Ảnh minh họa

Hành động của bố vợ khiến chú rể thấu hiểu tình cảm chân thành

Hành động bất ngờ của bố cô dâu khiến chú rể vô cùng xúc động. Trong video, anh liên tục lấy tay che mặt, cố gắng lau những giọt nước mắt đang rơi vì không thể giấu được cảm xúc.

Đối với anh, việc được trả lại sính lễ không đơn thuần là nhận về một khoản tiền lớn. Đó còn là sự cảm thông, tôn trọng và tin tưởng mà gia đình nhà gái dành cho mình.

Chú rể chia sẻ rằng anh và vị hôn thê vô cùng biết ơn sự thấu hiểu, ủng hộ của bố mẹ cô dâu. Theo anh, hành động ấy không chỉ thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định kết hôn của hai người mà còn gửi gắm mong muốn về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, lâu dài.

Có lẽ, chính sự chân thành và không đặt nặng chuyện tiền bạc của gia đình nhà gái đã khiến chàng trai cảm nhận rõ hơn giá trị của tình cảm gia đình trước ngày trọng đại.

Câu chuyện trả lại sính lễ gây tranh luận trên mạng xã hội

Sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng nhận về nhiều lượt tương tác. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách ứng xử của bố cô dâu, đồng thời cho rằng đây là quan điểm đáng suy ngẫm trong bối cảnh chuyện sính lễ và của hồi môn vẫn thường xuyên gây tranh cãi tại Trung Quốc.

Nhiều ý kiến cho rằng hôn nhân nên bắt đầu bằng tình yêu, sự tự nguyện và trách nhiệm của hai người thay vì trở thành gánh nặng tài chính cho một trong hai gia đình.

Một số cư dân mạng bình luận: "Quan niệm không đặt vật chất lên trên tình yêu và chỉ mong các con hạnh phúc thật đáng trân trọng"; "Họ đã hiểu được ý nghĩa thực sự của hôn nhân"; "Hy vọng đôi trẻ sẽ luôn yêu thương, trân trọng nhau".

Một người khác chia sẻ: "Nếu phụ huynh nào cũng suy nghĩ được như người bố này, có lẽ sẽ ít xảy ra những câu chuyện buồn và những màn tranh cãi không đáng có trong các đám cưới".

Câu chuyện tuy chỉ xoay quanh một khoản sính lễ hơn 383 triệu đồng nhưng lại gợi ra vấn đề lớn hơn: Trong hôn nhân, tiền bạc có thể là một phần của những phong tục truyền thống, song không nên trở thành thước đo tình cảm hay điều kiện quyết định hạnh phúc của đôi trẻ.

Theo kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, hơn 70% các đám cưới ở Trung Quốc có đòi hỏi tiền sính lễ. Ảnh minh họa



Gánh nặng sính lễ tại Trung Quốc

Tại nhiều địa phương ở Trung Quốc, tục lệ thách cưới vẫn là một phần không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị hôn nhân của các cặp đôi.

Theo kết quả một cuộc khảo sát cho thấy, hơn 70% các đám cưới có đòi hỏi tiền sính lễ. Trong đó, Sơn Đông là địa phương có tỉ lệ này cao nhất với 86,6% đám cưới có "thách" tiền sính lễ, còn Chiết Giang lại đứng đầu cả nước về mức giá sính lễ, ở mức trung bình hơn 200.000 nhân dân tệ/đám cưới (khoảng 700 triệu đồng), theo báo Văn hóa.

Mặc dù, giới chức Trung Quốc đã có yêu cầu "chuẩn hóa" nghi thức để giảm thiểu các hủ tục trong cưới hỏi, nhưng vấn nạn "hét giá" sính lễ vẫn còn tồn tại ở nhiều vùng miền của nước này.

Đáng quan ngại, khoản thách cưới quá cao đã khiến không ít gia đình nghèo tại Trung Quốc rơi vào túng quẫn khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ.

Đơn cử, tiền sính lễ ở tỉnh Giang Tây dao động từ 120.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 465 triệu đồng) cho đến 888.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỉ đồng) là mức phải tiết kiệm trong nhiều năm của các gia đình ở vùng nông thôn.

Hoặc nếu chấp nhận vay mượn để có đủ tiền sính lễ, thì sau cưới nhiều gia đình sẽ phải "còng lưng" trả nợ. Vì thế, nhiều nam giới buộc phải từ bỏ mong ước lấy vợ, vì không thể xoay sở để đáp ứng được yêu cầu từ phía gia đình cô dâu.

Theo các chuyên gia, tục thách cưới là một trong những rào cản hôn nhân của người trẻ Trung Quốc, kéo theo đó là các hệ lụy tiêu cực về nhân khẩu học. Ảnh minh họa

Để kiểm soát tình trạng "lạm phát" các khoản chi phí đám cưới, một số địa phương của Trung Quốc cũng đã ban hành mức giới hạn cho sính lễ cưới hỏi.

Chính quyền huyện Chính Ninh (tỉnh Tam Cúc) đã đưa ra mức giới hạn cho sính lễ cô dâu là 80.000 nhân dân tệ (hơn 310 triệu đồng) đối với các gia đình nông thôn và 60.000 nhân dân tệ (hơn 232 triệu đồng) đối với công chức nhà nước.

Dù vậy, giới chức huyện này cho rằng, việc thay đổi là một quá trình lâu dài, phức tạp và không dễ để áp dụng các quy tắc cứng nhắc.

Theo các chuyên gia, tục thách cưới là một trong những rào cản hôn nhân của người trẻ Trung Quốc, kéo theo đó là các hệ lụy tiêu cực về nhân khẩu học. Tình trạng này có thể khiến tỉ lệ sinh của Trung Quốc vốn đang thấp kỷ lục tiếp tục giảm hơn nữa trong những năm tới. Và việc tìm lời giải cho bài toán dân số già của Trung Quốc lại thêm nhiều thách thức hơn.