Bí mật trong đại lý vé số Hải Đăng

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 7/12 cho biết, Công an huyện Long Thành vừa triệt phá tụ điểm "Đánh bạc".

Cụ thể vào lúc 17h10 phút ngày 05/12/2024, Công an huyện Long Thành tổ chức bắt quả tang tụ điểm đánh bạc, dưới hình thức mua bán số đề tại đại lý vé số Hải Đăng, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Tại thời điểm bắt quả tang, 2 nhân viên của đại lý vé số là Ng.V.N.L (SN 2003) và Tr.V.P (SN 2000 cùng HKTT: ấp B1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần Thơ) được đối tượng tên T.P.T đứng ra thuê mướn để tổ chức mua bán số đề, cùng với 7 con bạc.

Tang vật mà công an thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai

Tổng số tiền sử dụng để đánh bạc là hơn 49 triệu đồng, trong đó số tiền phơi là hơn 29 triệu đồng, tiền con b ạc trúng đề là gần 20 triệu đồng.

Cơ quan chức năng cũng thu giữ số vật chứng tại hiện trường gồm: 08 quyển sổ sử dụng để ghi phơi đề, 21 phơi đề, số tiền 24.200.000đ, 02 máy tính cầm tay, 02 điện thoại di động của Lan và Phong.

Công an huyện Long Thành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra quyết định tạm giữ đối với Phong và Lan. Hiện Công an huyện Long Thành đã lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Trang Anh