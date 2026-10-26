Bí quyết cải tạo giếng trời giúp nhà phố hẹp đến đâu cũng ngập tràn ánh sáng

Giếng trời là giải pháp kiến trúc phổ biến trong các công trình nhà ở

Thông tin trên VOV, giếng trời là một giải pháp kiến trúc mang tính kỹ thuật nhằm lấy sáng và thông thoáng tự nhiên, giải pháp của môi trường vi khí hậu; nhưng thực tế, giếng trời trở thành một không gian đặc biệt, một điểm nhấn của ngôi nhà.

Thông thường, để khai thác tối đa hiệu quả, giếng trời thường được đặt ở khoảng giữa nhà. Tại vị trí đó, có thể khai thác giếng trời tới 3 mặt (một mặt thường giáp tường biên), cho các không gian phòng ngủ, phòng vệ sinh, cầu thang, hành lang… hay các phòng chức năng khác.

Vị trí trung tâm đó làm cho giếng trời hút tầm nhìn, gây ấn tượng thị giác và dễ được đầu tư, chăm chút để cho giếng trời đẹp, làm cho cả không gian lớn liền kề như phòng sinh hoạt chung, bếp… cũng đẹp hơn. Tất nhiên cũng có những ngôi nhà có hơn một giếng trời và cũng không phải ngôi nhà nào có giếng trời thì cũng nằm ở giữa nhà.

Nguyên tắc quan trọng khi thiết kế giếng trời trong nhà

Theo VTC News, một trong những yếu tố quan trọng khi thiết kế giếng trời là xác định vị trí đặt hợp lý. Thông thường, giếng trời được bố trí tại giữa nhà hoặc cuối nhà nhằm phân bổ ánh sáng đồng đều cho các không gian xung quanh.

Giếng trời là một giải pháp kiến trúc mang tính kỹ thuật nhằm lấy sáng và thông thoáng tự nhiên, giải pháp của môi trường vi khí hậu; nhưng thực tế, giếng trời trở thành một không gian đặc biệt, một điểm nhấn của ngôi nhà.

Giếng trời giữa nhà tạo ra một trục dọc ánh sáng tự nhiên, giúp tăng khả năng đối lưu không khí, giảm cảm giác ngột ngạt. Giếng trời cuối nhà thường phù hợp với những công trình có diện tích nhỏ hoặc cần tăng cường ánh sáng cho khu vực cầu thang, bếp và phòng ăn.

Thông thường, diện tích giếng trời nên chiếm khoảng 5-10% tổng diện tích sàn để đạt hiệu quả tối ưu. Việc tính toán cụ thể cần được thực hiện bởi kiến trúc sư dựa trên đặc điểm từng công trình.

An toàn là nguyên tắc không thể bỏ qua khi thiết kế giếng trời. Với những ngôi nhà có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi, khu vực này cần được trang bị lưới bảo vệ hoặc khung chắn chắc chắn.

Hệ thống kính phía trên phải đáp ứng các tiêu chuẩn chịu lực và chống va đập. Đồng thời, các chi tiết kết cấu cần được kiểm tra định kỳ nhằm phát hiện sớm nguy cơ xuống cấp hoặc hư hỏng.

Không chỉ lấy sáng, giếng trời còn có thể trở thành điểm nhấn nghệ thuật trong ngôi nhà. Nhiều gia đình lựa chọn bố trí tiểu cảnh nước, vườn đứng hoặc cây xanh dưới giếng trời nhằm tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Những lưu ý thiết kế giếng trời chuẩn phong thủy

Cũng theo Báo Giao dục và Thời đại, khi mở giếng trời cần chú ý làm mái che để chủ động trong trong việc điều tiết ánh sáng và tráng nắng, tránh mưa.

Diện tích giếng trời nên chiếm khoảng 5-10% tổng diện tích sàn để đạt hiệu quả tối ưu. Việc tính toán cụ thể cần được thực hiện bởi kiến trúc sư dựa trên đặc điểm từng công trình.

Tính toán vị trí đặt giếng trời để trang trí, tạo điểm nhấn cho ngôi nhà. Giếng trời đặt tại phương vị nào thì phải tuân thủ các cách trang trí cho phù hợp với phương vị đó. Ví dụ: Phương vị nào có thể đặt cây cảnh, thắp đèn vàng, đèn trắng, hoặc non bộ hay thác nước… để đảm báo yếu tố cân bằng âm dương.

Trong phong thủy, giếng trời được bố trí đúng vị trí nó sẽ mang lại những giá trị vô cùng tuyệt vời cho ngôi nhà của bạn. Khi ngôi nhà được thông khí sẽ là điều kiện thuận lợi giúp tăng năng lượng tốt, xua đi những khí uế, khí tạp…

Từ đó nó sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và sự phát triển của các thành viên trong gia đình đồng thời cũng là khoảng không gian tuyệt vời để chúng ta có thể trang trí tạo điểm nhấn cho ngôi nhà thêm sang trọng và tươi mới hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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