Vị trí trồng cây bưởi mang lại may mắn và những lưu ý khi trồng cây bưởi trước nhà

Quan niệm phong thủy, cây bưởi được xem là biểu tượng của sự đủ đầy, sung túc

Theo Tạp chí Việt Nam Hương Sắc, khác với nhiều loại cây phong thủy chỉ gắn với một ý nghĩa đơn lẻ, cây bưởi được đánh giá cao nhờ sự hài hòa giữa hình – khí – quả. mỗi bộ phận của cây đều mang một thông điệp phong thủy tích cực, tạo nên tổng thể được dân gian ví như "kho lộc" trong sân nhà.

Trước hết, bộ rễ cây bưởi ăn sâu, bám chắc vào đất được xem là biểu trưng cho nền tảng gia đình vững vàng, gắn kết và ổn định. trong phong thủy, rễ khỏe tượng trưng cho gốc rễ tổ tiên, cho sự kế thừa và bền bỉ của gia đạo.

Tán lá bưởi xanh tốt quanh năm, sinh trưởng mạnh mẽ và ít rụng lá, thể hiện sức sống dồi dào và khả năng che chở. tán cây rộng được quan niệm như một lớp bảo vệ tự nhiên, giúp gia đình tránh những điều bất lợi, đồng thời mang hàm ý con cháu đông đúc, sinh sôi nảy nở.

Hoa bưởi có màu trắng tinh khiết, hương thơm dịu nhẹ, thường được gắn với yếu tố thanh tẩy và cân bằng năng lượng. trong quan niệm dân gian, hương hoa bưởi giúp xua đi u ám, mang lại cảm giác bình an, thư thái và gắn kết các mối quan hệ trong gia đình.

Trồng cây bưởi trước nhà không chỉ tạo bóng mát và cung cấp trái ngon mà còn có tác động tích cực đến vận khí, tài lộc và sức khỏe của gia đình.

Đặc biệt, quả bưởi tròn, to, vỏ căng mọng và khi chín có sắc vàng được xem là biểu tượng rõ nét nhất của tài lộc và sự viên mãn. màu vàng gắn liền với phú quý, kim khí và của cải tích tụ. cây bưởi càng sai quả càng được xem là dấu hiệu của thành quả lao động, phúc đức dồi dào và cuộc sống sung túc.

Chính sự kết hợp hài hòa giữa rễ – tán – hoa – quả khiến cây bưởi được nhiều gia đình xem là loại cây hội tụ đủ phúc, lộc và thọ. theo quan niệm xưa, một cây bưởi khỏe mạnh, sinh trưởng tốt trong khuôn viên nhà có thể giúp gia chủ giữ tài, tụ lộc và duy trì sự ổn định lâu dài.

Có nên trồng cây bưởi trước nhà?

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, cây bưởi là một loại cây cây ăn quả ít rụng lá ưa sáng, thích nghi với nhiều điều kiện đất trồng và thời tiết khác nhau và rất quen thuộc với người dân Việt. Ngoài làm cây ăn quả mang lại thu nhập cao, bưởi được mọi người sử dụng làm cây cảnh, trồng ở nhiều nơi.

Cây khi tăng trưởng sẽ có chiều cao khoảng 2m-8m, rất dễ trồng, tốc độ sinh trưởng phát triển nhanh và không yêu cầu quá nhiều công chăm sóc cầu kỳ.

Đây còn là loại cây dễ trồng, xanh tốt quanh năm, ra hoa thơm dịu nhẹ, cho trái nên khi trồng trước nhà, trong vườn nhà là hoàn toàn phù hợp. Nếu khoảng đất trước nhà không đủ rộng để trồng một cây bưởi lớn, bạn có thể chọn các chậu bưởi cảnh, bonsai.

Vị trí trồng cây bưởi hợp phong thủy

Trước cửa chính: Trồng cây bưởi ngay trước cửa chính của ngôi nhà không chỉ tạo điểm nhấn cho không gian mà còn giúp thu hút tài lộc và vận khí tốt. Cửa chính được coi là nơi đón nhận năng lượng mới vào ngôi nhà, vì vậy việc có một cây bưởi khỏe mạnh tại vị trí này có thể gia tăng sức hấp dẫn và năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Ở hướng Nam: Hướng Nam trong phong thủy thường liên quan đến danh vọng và thành công. Việc trồng cây bưởi ở hướng này sẽ giúp gia chủ thu hút sự chú ý và tôn vinh giá trị của bản thân. Ngoài ra, hướng Nam còn giúp cây nhận được nhiều ánh sáng mặt trời, từ đó phát triển tốt hơn.

Tránh đặt gần cửa sổ: Cây bưởi không nên được đặt quá gần cửa sổ vì có thể gây cản trở cho việc lưu thông khí. Nếu có thể, hãy chọn vị trí khác để tạo không gian thoáng đãng và tránh làm cản trở tầm nhìn từ cửa sổ.

Lưu ý khi trồng cây cảnh trước nhà

Thông tin trên trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, không để cây to chắn trước cửa nhà. Các loại cây trồng trước cửa nhà có thể mang lại bóng mát, cũng có thể cho hoa, cho quả (giống như cây bưởi). Tuy nhiên, khi trồng, gia chủ nên chú ý không trồng cây chắn trước cửa nhà, không để cây phát triển quá lớn che khuất tầm nhìn.

Khi trồng bất cứ cây gì, gia chủ cũng cần chú ý đến khâu chăm sóc, tránh để cây héo úa, lụi tàn.

Cây quá to sẽ cản ánh sáng, ngăn chặn năng lượng dương vào nhà, khiến nhà trở nên tối tăm. Do đó, khi trồng cây trước nhà, gia chủ nên chú ý đến việc tỉa bớt cành để cây không che khuất anh sáng, chắn lối đi.

Khi trồng bất cứ cây gì, gia chủ cũng cần chú ý đến khâu chăm sóc, tránh để cây héo úa, lụi tàn. Theo quan niệm phong thủy, cây cối mất đi sức sống là điềm xấu, khiến tài lộc trong gia đình tiêu hao. Gia chủ cũng nên tránh trồng những cây có hình dáng kỳ quái, gây khó chịu về thị giác.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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