Những loại cây mang ý nghĩa may mắn rất dễ chăm sóc cho người bận rộn

Vạn lộc

Theo VTC, News, màu sắc rất đa dạng, vạn lộc cũng là loại cây được ưa chuộng trồng trong nhà. Cây vạn lộc thích hợp phát triển trong điều kiện ánh sáng nhẹ, kể cả trong môi trường máy lạnh.

Nếu bạn là người bận rộn thì cũng đừng quá lo lắng khi trồng loại cây này. Vạn lộc chỉ cần tưới nước 2 lần/tuần và mang ra ngoài ánh sáng tự nhiên ít nhất 1 lần trong tuần.

Cây cỏ gương

Những chậu cây cỏ gương thường được đặt trang trí trên bàn làm việc, bàn trà trong gia đình. Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giảm bụi, loại cây này còn ngăn ngừa được tia bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Không chỉ có tác dụng thanh lọc không khí, giảm bụi, loại cây này còn ngăn ngừa được tia bức xạ từ các thiết bị điện tử.

Nếu bạn đang muốn trồng thêm vài chậu cây xanh trong nhà thì nhất định không thể bỏ qua cây cỏ gương.

Cỏ lan chi

Khác xa với vẻ ngoài mỏng manh, cỏ lan chi có sức sống mãnh liệt. Loại cây này ưa bóng râm nên rất thích hợp để trồng trong nhà. Cây chỉ cần được tưới nước vừa đủ để phát triển và có một chậu thoát nước tốt để tránh rễ bị thối rữa.

Cây không khí

Đúng như tên gọi, cây không khí (Air plant) hấp thụ dinh dưỡng qua lá và không cần trồng đất. Người trồng chỉ cần phun sương mỗi tuần một lần là đủ. Cây này phù hợp cho người ở căn hộ nhỏ. Người hay quên tưới nước. Trang trí bàn làm việc, treo tường, làm terrarium.

Cây ngọc ngân

Cũng theo VOV, cây ngọc ngân gây ấn tượng với màu lá xanh điểm trắng nổi bật, tạo sự tươi sáng cho căn phòng. Loài cây này có khả năng thanh lọc không khí hiệu quả, giúp giảm thiểu khí độc hại trong không gian kín. Về mặt phong thủy, cây ngọc ngân mang ý nghĩa gắn kết tình cảm, đem lại sự cân bằng và may mắn cho gia chủ.

Cây trúc nhật

Cây trúc nhật có dáng thanh mảnh, tán lá nhỏ xanh tươi, mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Cây rất dễ chăm sóc, chịu bóng tốt và ít bị sâu bệnh, phù hợp với môi trường văn phòng hoặc căn hộ. Trong phong thủy, trúc nhật đại diện cho sự bền bỉ, trường thọ và đem đến may mắn lâu dài cho gia chủ.

Cây rất dễ chăm sóc, chịu bóng tốt và ít bị sâu bệnh, phù hợp với môi trường văn phòng hoặc căn hộ.

Cây trúc mây

Cây trúc mây có lá xanh dài, mọc thành bụi, thường được sử dụng để làm cảnh hoặc trồng trong chậu trang trí. Cây có khả năng thanh lọc không khí, loại bỏ bụi mịn, giúp không gian sống trong lành hơn. Về mặt phong thủy, trúc mây tượng trưng cho sự sung túc, giàu có và thịnh vượng.

Cây sung Mỹ

Cây sung Mỹ nổi bật với tán lá dày, xanh đậm và bóng mượt, thường được trồng trong chậu cảnh để trang trí phòng khách hoặc ban công. Ngoài giá trị thẩm mỹ, cây còn giúp tạo bóng mát và làm sạch không khí. Trong phong thủy, cây sung mỹ là biểu tượng của sự sung túc, đầy đủ và mang lại phúc khí cho gia đình.

Cây lá sọc dưa hấu

Chuyên trang Gia đình và Xã hội từng đưa tin, cây này nên tránh ánh nắng trực tiếp, thích nơi ẩm ướt, thậm chí có thể sống tốt trong phòng tắm. Cây có thể tưới nước 7 – 10 ngày/ lần. Cây có khả năng chống chịu khi bị bệnh và nhanh chóng phục hồi khi được lau lá, vệ sinh cây.

Cây có khả năng chống chịu khi bị bệnh và nhanh chóng phục hồi khi được lau lá, vệ sinh cây.

Cọ đuôi ngựa

Cọ đuôi ngựa ưa ánh sáng mặt trời, vì vậy bạn nên đặt gần cửa sổ. Vào mùa hè, bạn không cần tưới nước thường xuyên nhưng hãy đảm bảo rằng bạn tưới thật sâu và để đất khô sau đó. Vào mùa đông, bạn cần tưới ít nước hơn.

Tỏi rừng

Cây tỏi rừng tránh ánh nắng trực tiếp. Cây chịu được khô hạn nhưng cần tưới nước kỹ mỗi lần. Cây thường bị đốm màu nâu hoặc đen xuất hiện trên lá. Vì vậy có thẻ loại bỏ chúng bằng cách dùng thuốc diệt nấm.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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