Loại cây, hoa đẹp nhưng độc, tuyệt đối không nên trồng trong nhà

Cây trúc đào

Theo VOV, trúc đào là loại cây bụi có hoa rất đẹp với màu hồng, trắng hoặc đỏ đặc trưng, thường được trồng ở công viên hoặc hàng rào ven đường nhờ khả năng chịu hạn tốt. Tuy nhiên, đây là một trong những loài cây độc nhất thế giới; mọi bộ phận của cây từ thân, lá, hoa cho đến nhựa cây đều chứa các hợp chất glycoside tim mạch như oleandrin.

Nếu vô tình ăn phải, độc tố này có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, thậm chí là tử vong trong trường hợp nghiêm trọng. Ngay cả việc hít phải khói từ cây trúc đào đang bị đốt cũng có thể gây ra các vấn đề về hô hấp.

Cây kim tiền

Cây kim tiền là biểu tượng của tài lộc và may mắn, xuất hiện ở hầu hết các văn phòng và phòng khách. Dù có vẻ ngoài bóng bẩy và cứng cáp, nhưng toàn bộ các bộ phận của cây kim tiền đều chứa canxi oxalat tương tự như vạn niên thanh.

Cây kim tiền là biểu tượng của tài lộc và may mắn, xuất hiện ở hầu hết các văn phòng và phòng khách.

Nếu nhựa cây dính vào da, nó có thể gây ngứa rát, phát ban hoặc hình thành các nốt phồng rộp. Nếu trẻ em vô tình bẻ lá và cho vào miệng, độc tố sẽ làm kích ứng niêm mạc môi, lưỡi và cổ họng, gây đau đớn và nôn mửa, vì vậy bạn nên đặt cây ở vị trí cao, ngoài tầm với của trẻ nhỏ.

Ngô đồng

Ngô đồng là cây cảnh phổ biến, được ưa chuộng bởi hình dáng độc đáo với thân phình to như cái bình và hoa màu đỏ rực rỡ. Tuy nhiên, trong thân, củ, lá và đặc biệt là hạt ngô đồng có chứa chất curcin - một loại độc tố protein cực mạnh, gây ức chế tổng hợp protein và gây chết tế bào.

Tiếp xúc, nhựa cây có thể gây kích ứng da, viêm da tiếp xúc, nổi mẩn đỏ, ngứa. Nếu nuốt phải, nhựa cây ngô đồng có thể gây rát họng, miệng, đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy ra máu, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn tim mạch, suy gan, suy thận, ức chế hệ thần kinh trung ương, thậm chí là tử vong.

Hoa dạ lan hương

Thông tin trên trang thông tin điện tử của Tạp chí Đời sống và Pháp luật, hoa dạ lan hương có mùi hương rất thơm và được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, mùi hương quá nồng của loài hoa này có thể gây đau đầu, khó chịu, thậm chí gây mất ngủ.

Mùi hương quá nồng của loài hoa này có thể gây đau đầu, khó chịu, thậm chí gây mất ngủ.

Đặc biệt, với những người có hệ hô hấp nhạy cảm, việc hít phải hương thơm của dạ lan hương trong thời gian dài có thể gây kích ứng.

Hoa đỗ quyên

Hoa đỗ quyên nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, thu hút ánh nhìn. Tuy nhiên, cả hoa, lá và hạt của loài cây này đều chứa độc tố, đặc biệt nguy hiểm nếu ăn phải. Việc trồng đỗ quyên trong nhà có thể gây nguy hiểm cho trẻ em và vật nuôi. Hơn nữa, trong phong thủy, hoa đỗ quyên cũng không được khuyến khích trồng trong không gian sống.

Hoa trinh nữ

Hoa trinh nữ thường được coi là biểu tượng của sự e thẹn và tinh khiết, nhưng lại không phải là loài cây thích hợp để trồng trong nhà. Các hạt của hoa trinh nữ có chứa chất độc, nếu nuốt phải có thể gây ngộ độc nặng. Loài hoa này cũng dễ gây kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp.

Hoa mẫu đơn

Cũng theo VTC News, những bông hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân là kiệt tác tinh tế của thiên nhiên với vẻ đẹp khó cưỡng. Tuy nhiên, nếu định mua mẫu đơn tươi để trang trí phòng khách hay bàn ăn, có lẽ bạn nên lựa chọn bó hoa giả. Bởi những bông mẫu đơn rực rỡ này không chỉ thu hút sự chú ý của chúng ta mà còn "mời gọi" cả những loài côn trùng không mong muốn, chẳng hạn như kiến.

Những bông hoa mẫu đơn nở rộ vào mùa xuân là kiệt tác tinh tế của thiên nhiên với vẻ đẹp khó cưỡng.

Cây măng leo

Cây măng leo có tán lá mỏng nhẹ như lông vũ, là một loại cây khá đẹp khiến nhiều người muốn trồng trong nhà. Nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ trước quyết định này nếu nhà có con nhỏ hoặc vật nuôi.

Cây măng leo này có thể gây độc khi ăn phải vì nó chứa sapogenin, một loại steroid có thể dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Việc tiếp xúc nhiều lần với loại cây này có thể gây viêm da dị ứng.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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