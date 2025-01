Bí quyết giúp cả gia đình luôn khỏe mạnh và không tăng cân trong ngày Tết, cần nhất bạn làm việc này!

Ăn sáng thêm 5 thứ này, thần tốc "đánh bay" mỡ thừa mà vẫn khỏe đẹp đón Tết Bổ sung 5 loại thực phẩm "thần kỳ" dưới đây vào bữa sáng, bạn sẽ bất ngờ với hiệu quả giảm cân mà chúng mang lại, vừa "tống khứ" mỡ thừa nhanh chóng, vừa đảm bảo sức khỏe và vóc dáng thon gọn.

Tết Nguyên đán là dịp để mọi người trong gia đình quây quần bên nhau sau một năm bận rộn. Đây cũng là dịp chúng ta có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, đồng nghĩa với việc ít vận động hơn so với ngày thường.

Bên cạnh đó, các món ăn truyền thống ngày Tết thường chứa nhiều năng lượng, nhiều đường, béo và đạm động vật từ thịt cá... Việc nạp quá nhiều năng lượng mà không tiêu hao kịp sẽ dẫn đến tích tụ mỡ thừa, gây tăng cân, đảo lộn cuộc sống.

Nhưng những thói quen ăn uống và sinh hoạt không khoa học chắc chắn sẽ làm cơ thể mệt mỏi và uể oải, đặc biệt là nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường...

Ảnh minh họa

Bí quyết để khỏe mạnh, không tăng cân trong ngày Tết

Ăn đúng bữa

Để giữ sức khỏe và không tăng cân, chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo ngày Tết bạn vẫn nên duy trì thói quen ăn uống gần giống với ngày thường. Tốt nhất vẫn nên ăn thành các bữa như bình thường để tránh dư thừa về mặt năng lượng hoặc bỏ bữa dễ gây tăng cân hoặc sụt cân sau kỳ nghỉ.

Kiểm soát khẩu phần

Khi ngồi xuống ăn, hãy khảo sát các lựa chọn thực phẩm có sẵn trên bàn ăn và quyết định xem bạn muốn ăn gì. Nên chọn nhiều loại thực phẩm nhiều màu sắc và giàu dinh dưỡng, đồng thời nhớ ăn khẩu phần vừa phải.

Ăn chậm

Bộ não của bạn sẽ mất khoảng 20 phút để ghi nhận rằng bạn đã no. Ăn chậm có thể giúp bạn nhận biết khi nào mình đã no hoặc chưa thấy no. Ăn với tốc độ quá nhanh dễ khiến cho lượng thức ăn nạp vào quá nhiều so với nhu cầu cơ thể và dẫn đến tăng cân. Tốc độ ăn chậm hơn có liên quan đến việc tăng cảm giác no, giảm cảm giác đói và cũng đóng vai trò như một công cụ hữu ích để kiểm soát việc ăn quá nhiều.

Uống đủ nước

Đôi khi cơ thể chúng ta có thể nhầm lẫn cơn khát với cơn đói. Cố gắng giữ đủ nước trong suốt cả ngày để giúp kiểm soát cơn thèm ăn. Ngoài ra, uống một ly nước trước bữa ăn cũng giúp bạn cảm thấy no hơn và giảm lượng thức ăn tiêu thụ.

Ảnh minh họa

Hạn chế bia rượu

Ngày lễ Tết sẽ khó tránh khỏi việc uống rượu bia. Tuy nhiên, cần ý thức uống có chừng mực đặc biệt là những người đang có bệnh cần phải tuân thủ chặt chẽ hơn.

Liều lượng an toàn với nam giới là dưới 2 đơn vị rượu (1 đơn vị khoảng 30ml)/ ngày, và 1 tuần không quá 5 ngày. Nữ giới thì dưới 1 đơn vị rượu 1 ngày. Với bia thì chúng ta được phép uống khoảng 2 lon x 330ml với nam giới, nữ giới lượng bằng một nửa nam giới. Lưu ý là không nên vượt quá khuyến nghị này.

Luôn vận động và tập thể dục

Mặc dù kỳ nghỉ lễ có thể làm gián đoạn thói quen tập thể dục thường xuyên của bạn nhưng điều cần thiết là bạn phải duy trì hoạt động. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp điều chỉnh sự thèm ăn của bạn, giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn hoạt động hiệu quả và và trạng thái linh động, hoạt bát.

7 loại rau tốt nhất giúp giảm cân và mỡ bụng để có dáng đẹp đón Tết Rau là một phần quan trọng của chế độ ăn uống giúp giảm cân và mỡ bụng. Hãy bổ sung nhiều rau vào chế độ ăn uống hàng ngày và kết hợp với lối sống lành mạnh để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Ngày Tết, ăn dưa hành muối thế nào để tốt cho sức khỏe? Dưa hành muối là một trong những món ăn giúp kích thích tiêu hóa, giúp tiêu thụ, chuyển hóa các chất béo từ thực phẩm, nhất là trong dịp Tết. Tuy nhiên nên ăn thế nào để ngon miệng và tốt cho sức khỏe là điều cần lưu ý.