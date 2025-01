Gia tăng trẻ bị đuối nước, bỏng và ngộ độc trong dịp Tết, chuyên gia chỉ cách sơ cứu đúng để kịp thời cứu con

Theo các bác sĩ, mỗi dịp Tết Nguyên đán đến gần, tỷ lệ trẻ em gặp phải các tai nạn nguy hiểm như té ngã, bỏng, hóc dị vật, sặc dầu thắp hương, đuối nước và các tai nạn khác thường gia tăng đáng kể.

Đáng chú ý, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, mới đây, Khoa Cấp cứu và Chống độc của Bệnh viện đã tiếp nhận 3 trường hợp đuối nước nghiêm trọng. Trong đó cả 3 trẻ đều không được sơ cứu đúng cách bằng thổi ngạt, ép tim ngay, mà bị bế dốc ngược chạy. Do đó, các bệnh nhi vào viện trong tình trạng nguy kịch, suy hô hấp, suy tuần hoàn.

Các bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhi bị bỏng. Ảnh: BVCC.

Nguyên nhân bị đuối nước là do trẻ vui chơi không có sự giám sát của người lớn nên đã bị ngã xuống hồ cá Koi, ruộng nước, ao và hồ. Sau quá trình hồi sức tích cực bằng các biện pháp thở máy, ổn định huyết động, sử dụng kháng sinh và biện pháp hạ thân nhiệt chủ động để bảo vệ não, các trẻ đã ổn định sức khỏe. Tuy nhiên, trẻ vẫn cần theo dõi các di chứng thần kinh.

Ngoài các trường hợp trẻ bị đuối nước, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng tiếp nhận một số trẻ bị tai nạn giao thông và bị bỏng phải nhập viện cấp cứu. Theo đó, ngày 15/1/2025, bé trai (8 tuổi, ở Nam Định) đang đi bộ trên đường không may xảy ra va chạm với xe máy.

Sau tai nạn, trẻ đau đầu, kích thích vật vã, sưng nề vùng hàm mặt, nhiều vết thương trên cơ thể. Trẻ được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để sơ cấp cứu, sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu và Chống độc – Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị chuyên sâu.

Tại đây, sau khi được thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông, kèm theo có nhiều vết rách da, sưng nề vùng trán, vai, tay và bầm tím nhẹ vùng ngực. Sau khi được các bác sĩ xử lý vết thương và áp dụng các biện pháp điều trị tích cực, trẻ đã hồi phục sức khỏe và được ra viện.

Cũng trong thời gian này, các bác sĩ tại Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình đã tiếp nhận điều trị cho bé trai (12 tuổi, ở Hà Nội) bị bỏng nước sôi độ II và III ở nhiều vùng cơ thể, bao gồm: đầu, cổ, vai, ngực hai bên và cẳng bàn tay phải. Trước đó, khi trẻ tự tắm bằng vòi hoa sen ở nhà thì không may bị bỏng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện cấp cứu. Trẻ được các bác sĩ xử lý vết thương và tiến hành chăm sóc, thay băng vết thương hàng ngày. Sau một tuần điều trị, hiện tại bệnh nhi đã ổn định và có thể ra viện trong 1-2 ngày tới.

Cách phòng ngừa tai nạn cho trẻ trong dịp Tết

Theo BSCKII Nguyễn Tân Hùng – Phó Trưởng Khoa Cấp cứu và Chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương, mỗi năm vào những ngày cận Tết, Khoa Cấp cứu và Chống độc tiếp nhận rất nhiều trường hợp tai nạn thương tích ở trẻ em. Những tai nạn này có thể là bỏng, gãy xương, vết thương ngoài da, ngộ độc, hóc dị vật…

Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ em chưa có khả năng tự bảo vệ bản thân. Đặc biệt với những trẻ sống ở các đô thị lớn, khi về quê đón Tết cùng gia đình tại các vùng nông thôn có môi trường mới nhiều điều lạ với trẻ và cũng có nhiều nguy cơ hơn như ao, hồ, cây cối… Trong khi đó, người lớn vì bận rộn mà lơ là, không giám sát chặt chẽ, khiến trẻ gặp phải nhiều tình huống đáng tiếc gây nguy hại đến sức khỏe và tính mạng.

Để những ngày Tết được diễn ra an toàn, các chuyên gia khuyến cáo, cha mẹ nên lưu ý đề phòng những tai nạn thường gặp ở trẻ như: đuối nước, điện giật, bỏng, pháo nổ, hóc dị vật, ngộ độc hóa chất, thực phẩm, ngộ độc khí CO do sưởi ấm bằng than, té ngã, tai nạn giao thông… Đồng thời, phụ huynh cũng cần trang bị những kỹ năng sơ cứu đúng cách khi trẻ gặp tai nạn trong đời sống.