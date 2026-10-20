Bị rơi sạch tiền, Hạnh (Huyền Lizzie) tới nhà Toản (Duy Hưng) để tìm

Trong tập 4 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, sau khi gặp bà của Hùng, Thơ (Thu Hà Ceri) gửi bạn mang quà về cho bà. Món quà là trầu cau kèm theo khúc cây chay, khiến bà nội Hùng rất vui. Bà khen Thơ tinh tế, quan tâm người khác, đồng thời nhắc nhở cháu trai phải trưởng thành, lo tính cho tương lai.

Bà của Hùng vui khi nhận được quà của Thơ gửi. Ảnh VTV

Hùng sang nhà bạn chơi, tình cờ gặp Thơ đang cọ rửa chuồng lợn. "Nhà nó nghèo lắm à?" - Hùng hỏi, rồi nhận được câu trả lời bất ngờ từ bạn rằng nhà Thơ nghèo rớt mồng tơi và kèm theo thái độ khinh thường của cậu bạn.

Thơ đang cọ rửa chuồng lợn gần đó, nghe được hết cuộc trò chuyện của hai bạn nên không tránh khỏi chạnh lòng vì bị gọi là giúp việc. Thực tế, mẹ của cậu bạn kia cho mẹ Thơ vay tiền với điều kiện hai mẹ con Thơ thay nhau sang làm việc nhà cho họ, đồng thời vẫn tính nặng lãi như những người khác.

Ngay sau đó, Thơ đến gặp mẹ Hùng để xin phép không nhận lời kèm cặp làm gia sư giúp Hùng tiến bộ. Tuy nhiên, mẹ Hùng khéo léo thuyết phục khiến Thơ không thể từ chối. Bà khen Thơ nghị lực, kiên trì và tin tưởng cô bé sẽ giúp được Hùng không sa chân vào chơi bời, lêu lổng.

Thơ chạnh lòng khi nghe được các bạn nói về hoàn cảnh của mình. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, thầy giáo Cẩn đi ra tận chợ để báo tin vui cho Hạnh (Huyền Lizzie) về bài viết của Thơ được đăng báo. Đây cũng là học sinh đầu tiên của thầy có bài được đăng báo nên thầy cảm thấy rất hãnh diện. Nhân tin vui này, Hạnh mời chị Hảo (Minh Cúc) tối sang nhà liên hoan.

Hạnh cùng con trai đi chợ mua lòng lợn, nhưng trên đường về bị va chạm với một chiếc xe máy. Người lái xe uống rượu, là người quen của Toản (Duy Hưng). Toản dặn cậu em nhớ đi sửa xe cho Hạnh, đồng thời ngỏ ý đưa mẹ con Hạnh về. Tuy nhiên, chiếc xe tải đang sửa dở phía ghế trên nên hai mẹ con Hạnh phải lên thùng xe ngồi tạm.

Hạnh và con trai nhận được nghĩa cử cao đẹp của Toản. Ảnh VTV

Sau khi sửa sang chiếc xe, Toản và cậu em của Toản dắt xe tới tận nhà trả Hạnh, đồng thời mua túi lòng to đền cho hai mẹ con. Bữa đó, mẹ con Sơn sang liên hoan cùng ba mẹ con Thơ nhân dịp Thơ có bài đăng báo. Sau bữa ăn, chị Hảo lại cho Hạnh vay tiền để trả trước chỗ chị Lan đang đòi.

Nhìn bác Hảo cho mẹ vay tiền, Thơ trầm trồ vì bác thật tốt bụng. Sơn thấy vậy liền quàng sang hỏi: "Thế tớ không tốt à?". Thơ khẳng định lớp trưởng đương nhiên là tốt. Sơn úp mở trong lòng đã có người thương, trong khi đó Thơ vô tư cho rằng khi nào học đại học mới tính đến chuyện yêu đương.

Hạnh tổ chức làm bữa cơm ăn mừng Thơ có bài viết đăng báo. Ảnh VTV

Định cất tiền chị Hảo cho vay vào túi, Hạnh tá hoả khi phát hiện chiếc túi bị thủng và rơi hết sạch tiền. Cô vội chạy đi tìm ở chợ, chỗ đâm xe và hàng lòng lợn nhưng đều không thấy. Thơ cho rằng còn có khả năng rơi ở trên xe tải. Hai mẹ con vội ra quán bánh đa cua để hỏi địa chỉ của nhà Toản.

Dù đã tối muộn, hai mẹ con Hạnh vẫn đạp xe đến nhà Toản để kể lại đầu đuôi câu chuyện mất tiền. Toản cảm thấy tự ái vì nghĩ rằng Hạnh nghi mình lấy tiền. Thơ cho biết đó là số tiền rất lớn với mẹ con cô nên cô xin phép cho hai mẹ con lên thùng xe tìm lần nữa. Sau khi tìm rất kỹ nhưng vẫn không thấy, mẹ con Hạnh đành ra về trong buồn bã.

Trước khi về, Toản gọi Thơ ra nói chuyện riêng. Anh cho biết đã từng nhìn thấy Thơ ở chỗ đá gà. Anh cho rằng Thơ lấy trộm tiền của mẹ để "nướng" vào trò cá cược, tuy nhiên Thơ khẳng định "mọi chuyện không như chú nghĩ".

Hạnh và con gái đạp xe tới nhà Toản để tìm tiền trên xe nhưng không thấy. Ảnh VTV

Đến ngày hẹn, chủ nợ cho vay nặng lãi đến tận nhà đòi tiền. Do đánh mất sạch tiền của Hạnh khó mà tin được với các chủ nợ ở thời điểm này. Bà ta lập tức lật mặt khiến Thơ ở trong phòng tức giận, chạy ra bảo vệ mẹ. Thơ cho rằng mẹ vay 10 triệu mà trong thời gian ngắn đã bị tính lãi cao lên thành 13 triệu, chưa kể mẹ con Thơ thường xuyên phải sang làm việc nhà cho nhà bà ta.

Thơ bất bình khi thấy mẹ bị chèn ép bởi khoản vay nặng lãi. Ảnh VTV

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