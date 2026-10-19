Tin sao 19/10: Mai Anh gây chú ý tại Siêu mẫu Quốc tế 2026, Huyền Lizzie khác lạ với hình ảnh ngồi bán rau

6 giờ trước

GĐXH - Hai con gái của nhà Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách có phần khác biệt. Nếu Anna ngày càng ra dáng chị cả, có nét điềm đạm và phong thái riêng thì Lisa lại khiến mọi người thích thú bởi vẻ bụ bẫm, nhí nhảnh ở tuổi lên 3.