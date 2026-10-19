Tin sao 19/10: Mai Anh gây chú ý tại Siêu mẫu Quốc tế 2026, Huyền Lizzie khác lạ với hình ảnh ngồi bán rau

Thứ hai, 18:00 19/10/2026 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người mẫu Mai Anh gây chú ý khi tham dự Supermodel International 2026 tại Thái Lan, trong khi đó diễn viên Huyền Lizzie khiến khán giả bất ngờ với tạo hình lam lũ trong phim mới.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 1.

Người mẫu Mai Anh gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại cuộc thi Supermodel International 2026 (Siêu mẫu Quốc tế 2026), diễn ra tại Thái Lan.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 2.

Mai Anh sinh năm 1996, đến từ Hải Phòng, cao 1,74m, số đo ba vòng 84-65-94cm. Cô từng lọt Top 10 Miss Cosmo Vietnam 2025.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 3.

Hoa hậu Emoura Phạm chia sẻ khoảnh khắc rạng ngời, đầy cuốn hút trong một sự kiện thời trang. 

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 4.

Emoura Phạm với ngôi vị á hậu 4 Miss Grand International 2026 vừa qua đang trở thành gương mặt được nhiều khán giả quan tâm.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 5.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh xuất hiện với nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào trong hình ảnh mới nhất.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 6.

Diễn viên Huyền Lizzie đăng tải hình ảnh hậu trường phim "Căn nhà không mái che". Nữ diễn viên trong vai người mẹ vất vả mưu sinh với công việc hái chè, bán rau sau khi ly hôn.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 7.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won tiếp tục chia sẻ ảnh đi du lịch Ai Cập với những khoảnh khắc tình tứ, đong đầy hạnh phúc.

Tin sao 15/10: Thúy Diễm - Ảnh 8.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ hình ảnh xinh tươi, tràn đầy năng lượng tích cực khi dạo phố, khám phá cảnh đẹp tại Singapore.

(Ảnh FB nhân vật)

Tin sao 15/10: Người mẫu Mai Anh gây chú ý tại Siêu mẫu quốc tế 2026, Huyền Lizzie khác lạ với hình ảnh ngồi bán rau - Ảnh 9.Tin sao 16/10: Khoảnh khắc ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won, Hoa hậu Emoura Phạm xinh tươi rạng ngời

GĐXH - Hari Won và Trấn Thành khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đăng tải loạt ảnh lãng mạn trong kỳ nghỉ dưỡng, trong khi đó Hoa hậu Emoura Phạm thu hút mọi ánh nhìn bởi nhan sắc rạng ngời.

Tin sao 15/10: Người mẫu Mai Anh gây chú ý tại Siêu mẫu quốc tế 2026, Huyền Lizzie khác lạ với hình ảnh ngồi bán rau - Ảnh 10.NSƯT Nguyệt Hằng bật khóc khi nhắc về lời hứa dở dang với mẹ

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng không giấu được xúc động khi kể về lời hứa sẽ đưa mẹ đi máy bay vào miền Nam để thăm những người bạn cũ của bà.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Anna ra dáng chị cả, Lisa 3 tuổi đáng yêu như em bé bánh bao

Con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Anna ra dáng chị cả, Lisa 3 tuổi đáng yêu như em bé bánh bao

Giải trí -

GĐXH - Hai con gái của nhà Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách có phần khác biệt. Nếu Anna ngày càng ra dáng chị cả, có nét điềm đạm và phong thái riêng thì Lisa lại khiến mọi người thích thú bởi vẻ bụ bẫm, nhí nhảnh ở tuổi lên 3.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.