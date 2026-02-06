Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thẳng thắn ghi nhận năng lực của Lợi (Tô Dũng) sau vụ cháy, dù anh hiểu rõ Lợi (Tô Dũng) chẳng mấy quan tâm. Kiên cho biết đây là lần đầu tiên hai người phối hợp và đánh giá Lợi có kỹ năng rất tốt, dũng mãnh, táo bạo, linh hoạt.

Tuy nhiên, lời khen ấy lại khiến Lợi khó chịu. Anh cho rằng Kiên "họ nhà lươn" vì thái độ hôm nay hoàn toàn khác tối qua, thẳng thừng yêu cầu Kiên "bỏ cái kiểu động viên giả dối đó đi". Thực chất, Kiên khen trước để Lợi "đỡ sốc", bởi điều anh muốn nói là góp ý để đồng đội tiến bộ hơn: "Trong môi trường quân đội, kỹ năng phải đi đôi với kỷ cương và kỷ luật".

Trung tá Minh Kiên khen ngợi là để nhắc nhở Lợi cần cố gắng hơn nữa. Ảnh VTV

Bị nhắc nhở, Lợi trút bực bội sang Linh (Anh Đào). Khi Linh xin lỗi, anh lạnh lùng gạt tay người yêu, cho rằng: "Lỗi của cô liên quan gì tới tôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá".

Linh nghẹn ngào đáp lại, khẳng định mọi việc cô làm đều vì Lợi, chỉ mong anh quan tâm mình nhiều hơn.

Lợi tìm cách trút giận lên bạn gái. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân dường như cố tình né tránh Kiên sau tin nhắn từ chối của anh hôm trước.

Dù Kiên chủ động chào hỏi với thái độ thân thiện, Lam Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, đáp qua loa rồi nhanh chóng rời đi, để lại ánh nhìn khó hiểu từ Kiên.

Lam Anh tỏ ra lạnh lùng trước Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Không giới hạn" được phát sóng lúc 21h ngày 6/2 trên VTV1.

