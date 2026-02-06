Mới nhất
Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên

Thứ sáu, 15:16 06/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thẳng thắn ghi nhận năng lực của Lợi (Tô Dũng) sau vụ cháy, dù anh hiểu rõ Lợi (Tô Dũng) chẳng mấy quan tâm. Kiên cho biết đây là lần đầu tiên hai người phối hợp và đánh giá Lợi có kỹ năng rất tốt, dũng mãnh, táo bạo, linh hoạt.

Tuy nhiên, lời khen ấy lại khiến Lợi khó chịu. Anh cho rằng Kiên "họ nhà lươn" vì thái độ hôm nay hoàn toàn khác tối qua, thẳng thừng yêu cầu Kiên "bỏ cái kiểu động viên giả dối đó đi". Thực chất, Kiên khen trước để Lợi "đỡ sốc", bởi điều anh muốn nói là góp ý để đồng đội tiến bộ hơn: "Trong môi trường quân đội, kỹ năng phải đi đôi với kỷ cương và kỷ luật".

Không giới hạn tập 5: Lam Anh lạnh lùng né tránh Kiên giữa mâu thuẫn đội nhóm - Ảnh 1.

Trung tá Minh Kiên khen ngợi là để nhắc nhở Lợi cần cố gắng hơn nữa. Ảnh VTV

Bị nhắc nhở, Lợi trút bực bội sang Linh (Anh Đào). Khi Linh xin lỗi, anh lạnh lùng gạt tay người yêu, cho rằng: "Lỗi của cô liên quan gì tới tôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá". 

Linh nghẹn ngào đáp lại, khẳng định mọi việc cô làm đều vì Lợi, chỉ mong anh quan tâm mình nhiều hơn.

Không giới hạn tập 5: Lam Anh lạnh lùng né tránh Kiên giữa mâu thuẫn đội nhóm - Ảnh 2.

Lợi tìm cách trút giận lên bạn gái. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân dường như cố tình né tránh Kiên sau tin nhắn từ chối của anh hôm trước.

Dù Kiên chủ động chào hỏi với thái độ thân thiện, Lam Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, đáp qua loa rồi nhanh chóng rời đi, để lại ánh nhìn khó hiểu từ Kiên.

Không giới hạn tập 5: Lam Anh lạnh lùng né tránh Kiên giữa mâu thuẫn đội nhóm - Ảnh 3.

Lam Anh tỏ ra lạnh lùng trước Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Tập 5 phim "Không giới hạn" được phát sóng lúc 21h ngày 6/2 trên VTV1.

Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháyTrung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháy

GĐXH - Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế "Táo Quân" đêm Giao thừa 2026Đỗ Duy Nam tiết lộ điều đặc biệt về chương trình thay thế 'Táo Quân' đêm Giao thừa 2026

GĐXH - Chương trình "Quảng trường mùa xuân" được phát sóng vào 20h tối 29 Tết (ngày 16/2) trên sóng VTV với nhiều tiết mục đặc sắc.

