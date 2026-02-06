Bị từ chối phũ phàng, con gái Thượng tướng tỏ ra lạnh lùng với Trung tá Minh Kiên
GĐXH - Dù cố gắng chào hỏi một cách niềm nở nhưng Trung tá Minh Kiên lại nhận về thái độ lạnh lùng của Lam Anh.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 5 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) thẳng thắn ghi nhận năng lực của Lợi (Tô Dũng) sau vụ cháy, dù anh hiểu rõ Lợi (Tô Dũng) chẳng mấy quan tâm. Kiên cho biết đây là lần đầu tiên hai người phối hợp và đánh giá Lợi có kỹ năng rất tốt, dũng mãnh, táo bạo, linh hoạt.
Tuy nhiên, lời khen ấy lại khiến Lợi khó chịu. Anh cho rằng Kiên "họ nhà lươn" vì thái độ hôm nay hoàn toàn khác tối qua, thẳng thừng yêu cầu Kiên "bỏ cái kiểu động viên giả dối đó đi". Thực chất, Kiên khen trước để Lợi "đỡ sốc", bởi điều anh muốn nói là góp ý để đồng đội tiến bộ hơn: "Trong môi trường quân đội, kỹ năng phải đi đôi với kỷ cương và kỷ luật".
Bị nhắc nhở, Lợi trút bực bội sang Linh (Anh Đào). Khi Linh xin lỗi, anh lạnh lùng gạt tay người yêu, cho rằng: "Lỗi của cô liên quan gì tới tôi. Mọi sự ngu dốt đều phải trả giá".
Linh nghẹn ngào đáp lại, khẳng định mọi việc cô làm đều vì Lợi, chỉ mong anh quan tâm mình nhiều hơn.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh (Minh Trang) - con gái Thượng tướng Hà Đình Quân dường như cố tình né tránh Kiên sau tin nhắn từ chối của anh hôm trước.
Dù Kiên chủ động chào hỏi với thái độ thân thiện, Lam Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng, đáp qua loa rồi nhanh chóng rời đi, để lại ánh nhìn khó hiểu từ Kiên.
Tập 5 phim "Không giới hạn" được phát sóng lúc 21h ngày 6/2 trên VTV1.
Âm nhạc đỉnh cao và vẻ đẹp thiên nhiên Ninh Bình trong MV 'Song From A Secret Garden'Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - MV "Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam" đưa người xem khám phá Ninh Bình - vùng đất di sản của Việt Nam.
Thành (Thanh Sơn) trong lúc bế tắc nhất lại có được năng lực siêu nhiênXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Bị lừa hết sạch tiền, bạn gái bỏ theo bạn thân, Thành tìm cách giải thoát bế tắc nhưng không ngờ lại có được năng lực siêu nhiên.
Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) đang nghỉ phép vẫn tới ứng cứu tàu du lịch bị cháyXem - nghe - đọc - 16 giờ trước
GĐXH - Tình cờ nghe thấy tiếng hô hoán có cháy tàu, Trung tá Minh Kiên nhanh chóng chạy tới hiện trường tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.
Thành (Thanh Sơn) phát hiện người yêu và bạn thân ôm nhau rồi cùng 'đi trốn'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Chủ nhà trọ đã cho Thành xem camera ghi lại cảnh Chiến đã giúp Minh Anh dọn đồ đi, cả hai còn ôm ấp nhau.
Cứu hộ thuyền cháy, Lợi đã hiểu hơn về Trung tá Minh KiênXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Lợi cùng đội dân quân tự vệ xã gấp rút chuẩn bị xử lý một vụ cháy tàu du lịch, Trung tá Minh Kiên cũng có mặt và chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.
Đan Trường, Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà góp mặt trong Chương trình 'Hoa Xuân Ca 2026'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hồ Ngọc Hà sẽ góp mặt trong đại nhạc hội đặc biệt mừng xuân mới "Hoa Xuân Ca 2026".
Bà Ánh thấu hiểu trước quyết định 'đẻ xong mới cưới' của con dâu tương laiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Biết tin Vân chưa muốn làm đám cưới, bà Ánh đã tới thăm và thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với quyết định của con dâu tương lai.
'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài PhếnXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.
Trung tá Minh Kiên phũ phàng từ chối tình cảm của con gái Thượng tướngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trung tá Minh Kiên nói thẳng đã có người mình thích nên không muốn làm Lam Anh mất thời gian.
Phim Tết của Trấn Thành lại gây tò mò về mối quan hệ của các nhân vậtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim Tết của Trấn Thành mang tên "Thỏ Ơi!!" lại khiến khán giả tò mò về những bí mật và mối quan hệ ẩn giấu giữa các nhân vật.
'Cuộc gặp định mệnh' của Mỹ Tâm và Mai Tài PhếnXem - nghe - đọc
GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến lần thứ 2 nên duyên cùng nhau trong một dự án điện ảnh. Ở lần xuất hiện này, nữ ca sĩ quê Đà Nẵng sẽ có "cuộc gặp định mệnh" cùng chàng trai miền Tây.