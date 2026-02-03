Mới nhất
Đại nhạc hội 'Hoa Xuân Ca' mở màn chuỗi chương trình Tết Bính Ngọ 2026

Thứ ba, 12:03 03/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Đại nhạc hội chào năm mới "Hoa Xuân Ca" mở màn chuỗi chương trình đặc biệt đón Xuân trên sóng VTV dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Từ dịp Tết năm 2023 đến nay, Chương trình "Hoa Xuân Ca" đã được VTV lựa chọn là chương trình nghệ thuật mở màn đón chào năm mới trong khung giờ vàng. Ra đời với định hướng là một đại nhạc hội mang đậm tinh thần mùa xuân Việt, "Hoa Xuân Ca" không đơn thuần là chương trình giải trí, mà còn là không gian nghệ thuật nơi các thế hệ nghệ sĩ từng ghi dấu ấn mạnh mẽ trên sóng VTV cùng hội tụ.

Chính sự đầu tư nghiêm túc về nội dung, dàn dựng và lựa chọn nghệ sĩ đã giúp "Hoa Xuân Ca" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả trong các mùa trước. Chương trình gửi tới khán giả cả nước những thanh âm rộn ràng của ngày giáp Tết, những niềm vui, nỗi niềm vào ngày cuối năm.

Đại nhạc hội ' Hoa Xuân Ca ' trở lại chào đón Tết Bính Ngọ 2026 trên sóng VTV - Ảnh 1.

"Hoa Xuân Ca" có nhiều tiết mục dàn dựng quy mô lớn. Ảnh VTV

Trong lần trở lại dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đại nhạc hội "Hoa Xuân Ca" tiếp tục là một trong những chương trình được chờ đón nhất. Những hình ảnh đầu tiên về sân khấu Đại nhạc hội vừa được hé lộ cho thấy quy mô dàn dựng công phu, hiện đại nhưng vẫn thấm đẫm tinh thần văn hóa Việt. 

Các hình ảnh dàn dựng, sân khấu được xây dựng với thông điệp phản chiếu hình ảnh một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ, năng động, hội nhập nhưng không đánh mất những giá trị truyền thống đã bền bỉ bồi đắp qua thời gian.

Đại nhạc hội ' Hoa Xuân Ca ' trở lại chào đón Tết Bính Ngọ 2026 trên sóng VTV - Ảnh 2.

Ekip sản xuất hùng hậu chăm chút từng khung hình. Ảnh VTV

Sân khấu "Hoa Xuân Ca 2026" là nơi những nghệ sĩ hàng đầu của nhiều thế hệ cùng tỏa sáng. Sự gặp gỡ giữa các giọng ca đã thành danh và những gương mặt trẻ tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc, vừa kế thừa, vừa đổi mới. Mỗi tiết mục được dàn dựng như một lát cắt cảm xúc, mở ra không gian âm nhạc mang hơi thở mùa xuân, từ sâu lắng, trữ tình đến sôi động, hiện đại.

Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, "Hoa Xuân Ca" còn được chú trọng ở yếu tố thị giác và cảm xúc tổng thể. Ánh sáng, mỹ thuật sân khấu, ngôn ngữ hình ảnh... được tính toán kỹ lưỡng nhằm tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả truyền hình. Tất cả cùng hướng tới mục tiêu chung: mang đến món quà tinh thần ý nghĩa, kết nối các thế hệ, các vùng miền trong khoảnh khắc cả nước cùng hướng về năm mới.

Chương trình "Hoa Xuân Ca" được phát sóng lúc 20h ngày 15/2 (28 Tết) trên các kênh sóng của VTV.

Đại nhạc hội ' Hoa Xuân Ca ' trở lại chào đón Tết Bính Ngọ 2026 trên sóng VTV - Ảnh 3.Xúc động giây phút Trung tá Minh Kiên (Steven Nguyễn) cùng đồng đội giải cứu nạn nhân

GĐXH - Tham gia cứu hộ cứu nạn động đất, các chiến sĩ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được tình cảm yêu mến của người dân nước bạn.

Đại nhạc hội ' Hoa Xuân Ca ' trở lại chào đón Tết Bính Ngọ 2026 trên sóng VTV - Ảnh 4.Chương trình nghệ thuật 'Tết rộn ràng khắp nơi 2026' được phát sóng vào dịp Tết

GĐXH - Chương trình “Tết rộn ràng khắp nơi 2026” mang mùa xuân lan tỏa ba miền qua nghệ thuật dân tộc đặc sắc được phát sóng vào dịp Tết Nguyên đán.

