Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn

Thứ năm, 10:35 01/01/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bình An đã tổng kết năm 2025 bằng một dòng viết rất ý nghĩa. Nam diễn viên cho biết năm qua anh cảm thấy yêu bản thân, yêu gia đình và yêu vợ hơn.

Phương Nga - vợ "nam thần VFC" Bình An ngày càng thăng hạng nhan sắc và phong cách thời trangPhương Nga - vợ 'nam thần VFC' Bình An ngày càng thăng hạng nhan sắc và phong cách thời trang

GĐXH - Từ sau khi kết hôn với diễn viên Bình An, Phương Nga được nhận xét ngày càng thăng hạng nhờ tích cực theo đuổi nhiều phong cách và liên tục trau dồi các kỹ năng bản thân.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 2.

Bình An trong năm 2025 đã trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau, tuy nhiên, anh gói gọn trong một dòng viết nhẹ nhàng cùng những hình ảnh ý nghĩa. "Chào 2025... năm nay thời gian trôi thật chậm... chậm vì đau chân tận nửa năm... bao nhiêu kế hoạch, bao nhiêu dự định tạm gác lại. Nhưng bù lại, thấy yêu bản thân hơn, yêu gia đình hơn... và yêu vợ hơn. Chào nhé, 2026 sẽ là sự quay trở lại mạnh mẽ và ấn tượng hơn", nam diễn viên quê Phú Thọ viết.

Đúng như Bình An chia sẻ anh bị chấn thương ở chân phải nên nam diễn viên không xuất hiện quá nhiều trên phim truyền hình. Bù lại, anh tích cực hoạt động trên MXH và tham gia một vài gameshow.

Trong suốt thời gian này, Bình An dành thời gian để hồi phục chấn thương và giao lưu với khán giả qua trang cá nhân là chủ yếu.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 5.

Ngoài công việc, Bình An còn có hôn nhân viên mãn bên Á hậu Quỳnh Nga. Trước khi nên duyên vợ chồng, cặp đôi Bình An - Phương Nga công khai hẹn hò vào năm 2018. Nói về chuyện kín tiếng trong việc hẹn hò, Bình An từng tâm sự: "Trước kia, hai đứa cứ phải giấu giếm, sợ bị chụp hình khi đi chơi chung. Sau ngày hôm nay, mọi việc sẽ nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng tôi yêu nhau nghiêm túc. Đây là thời điểm phù hợp nhất để chúng tôi thông báo với mọi người".

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 6.

Nói về lý do yêu Phương Nga, Bình An tiết lộ: "Phương Nga hồn nhiên, đáng yêu. Tôi yêu nhất nụ cười rạng rỡ của cô ấy. Chúng tôi biết nhường nhịn nên ít cãi vã, giận hờn".

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 7.

Sau quá trình công khai hẹn hò, Bình An - Phương quyết định làm đám cưới vào năm 2022. Sau 3 năm kết hôn, cặp đôi có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Nam diễn viên có nhiều vai diễn ấn tượng trên màn ảnh còn Phương Nga vẫn duy trì công việc riêng. Á hậu Phương Nga nhiều lần gây sốt khi để lại lời nhắn nhủ ngọt ngào, động viên chồng chăm chỉ làm việc.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 8.

Dù đã kết hôn nhưng cuộc sống của Bình An - Phương Nga vẫn như lúc yêu. Cặp đôi luôn dành cho nhau những điều lãng mạn. Nhờ có kinh tế ổn định, Bình An - Phương Nga mua được nhà đẹp, xe sang và có những chuyến du lịch trong lẫn ngoài nước sang chảnh.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 9.

Hiện tại, cặp đôi vẫn sống trong thời gian vợ chồng son vì chưa sinh em bé. Cả 2 đồng hành và phát triển sự nghiệp cùng nhau.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 10.

Ngoài tổ ấm nhỏ, Bình An - Phương Nga cũng là những người con có hiếu với cha mẹ. Họ luôn cùng đại gia đình 2 bên nội ngoại tổ chức đi chơi cùng nhau trong những dịp nghỉ lễ.

Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn - Ảnh 11.

Chính cách ứng xử khéo léo của đôi vợ chồng đã giúp họ không vướng phải những mâu thuẫn về cuộc sống gia đình như nhiều người khác.

Ảnh: FBNV

Á hậu Phương Nga nói gì về đoạn clip 'đánh chồng' bỗng gây sốt mạng xã hội?Á hậu Phương Nga nói gì về đoạn clip "đánh chồng" bỗng gây sốt mạng xã hội?

Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip ghi lại cảnh vợ chồng Bình An - Phương Nga "tác động vật lý" với nhau đã đạt hơn 2 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt yêu thích, bình luận trên mạng xã hội.

