Bình An - Phương Nga của năm 2025: Yêu thương nhau nhiều hơn
GĐXH - Bình An đã tổng kết năm 2025 bằng một dòng viết rất ý nghĩa. Nam diễn viên cho biết năm qua anh cảm thấy yêu bản thân, yêu gia đình và yêu vợ hơn.
Đúng như Bình An chia sẻ anh bị chấn thương ở chân phải nên nam diễn viên không xuất hiện quá nhiều trên phim truyền hình. Bù lại, anh tích cực hoạt động trên MXH và tham gia một vài gameshow.
Trong suốt thời gian này, Bình An dành thời gian để hồi phục chấn thương và giao lưu với khán giả qua trang cá nhân là chủ yếu.
Ảnh: FBNV
