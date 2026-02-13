Mới nhất
Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh

Thứ sáu, 06:41 13/02/2026 | Thế giới showbiz

Thời điểm đóng "Tây du ký" phiên bản 1986, nam diễn viên này "hét" giá cát-xê cao gấp 5 lần giá thông thường nhưng vẫn được đạo diễn chấp nhận.

Vương Bá Chiêu là một trong những diễn viên trẻ sáng giá nhất thập niên 80. Tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải, sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính, lại có thực lực diễn xuất, ông nhanh chóng nổi tiếng với loạt vai diễn cổ trang.

Trong bản Tây du ký kinh điển năm 1986, Vương Bá Chiêu đảm nhận vai con trai Long Vương, về sau hóa thân thành Bạch Long Mã, ngựa trắng trung thành theo chân Đường Tăng thỉnh kinh. Vai diễn chỉ xuất hiện thoáng qua trong 3 tập phim nhưng lại trở thành hình ảnh biểu tượng gắn liền với ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Đổi đời nhờ vai diễn phụ

Vương Bá Chiêu sinh năm 1957 và nổi tiếng từ rất sớm. Ngay khi mới tốt nghiệp đại học, ông đóng vai nam chính trong tác phẩm đầu tay Bút Trung Tình. Sau bộ phim, Vương Bá Chiêu nhanh chóng nổi tiếng và gây ấn tượng tốt cho khán giả qua nhiều dự án khác.

Đến năm 1984, khi dự án Tây du ký đang được lên kế hoạch quay mà mãi vẫn chưa tìm được diễn viên cho vai "Tiểu Bạch Long", đạo diễn Dương Khiết cho rằng khí chất của Vương Bá Chiêu rất phù hợp với vai diễn này nên nhiệt tình mời ông tham gia.

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh - Ảnh 1.

Vương Bá Chiêu là sao nam có cát-xê cao nhất "Tây du ký".

Thế nhưng khi nhận kịch bản, Vương Bá Chiêu lại cho rằng vai này quá nhỏ, không xứng với danh tiếng của mình. Ông lập tức đưa ra mức cát-xê 500 NDT/tập (hơn 1,7 triệu đồng). Trong khi “Tôn Ngộ Không” Lục Tiểu Linh Đồng khi đó chỉ nhận 70 NDT/tập - con số tưởng như vô lý giữa bối cảnh kinh phí eo hẹp của đoàn phim.

Ngỡ rằng đạo diễn Dương Khiết sẽ từ chối, nhưng bất ngờ thay, bà vẫn đồng ý với mức giá đó vì đánh giá cao ngoại hình và danh tiếng của Vương Bá Chiêu. Dù chỉ đóng đúng 3 tập trong Tây du ký, ông vẫn nhận được tổng cát-xê 1.500 NDT (5,6 triệu đồng).

Sau thành công ban đầu, Vương Bá Chiêu mang trong mình khát vọng “đem chuông đi đánh xứ người” khi sang Mỹ phát triển sự nghiệp. May mắn mỉm cười khi ông quen nữ diễn viên Trần Xung, được giới thiệu với đạo diễn Lý An và được giao vai chính trong phim Pushing Hands . Bộ phim thành công rực rỡ, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, giúp Vương Bá Chiêu có bước đệm lớn ở nước ngoài.

Tuy nhiên ông lại bỏ lỡ dự án Người Bắc Kinh ở New York – bộ phim đưa hàng loạt tên tuổi Trung Quốc đến với khán giả toàn cầu. Đây cũng là bước ngoặt khiến sự nghiệp của ông bắt đầu tụt dốc.

Sau quãng thời gian phát triển sự nghiệp không thành công tại Mỹ, Vương Bá Chiêu trở về Trung Quốc và tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim như Đường Thái Tông Lý Thế Dân, Nhất phẩm phu nhân chi ma quan, Hiệp nữ Thập Tam muội, Công chúa Văn Thành, Sinh mệnh như ca...

Ba lần kết hôn, vướng bê bối bạc tình

Sự nghiệp thăng trầm, đời tư của Vương Bá Chiêu cũng không kém phần tai tiếng. Theo truyền thông Trung Quốc, khi ra nước ngoài phát triển, ông bỏ lại người vợ đầu là nữ diễn viên Ân Tân. Bà mắc bệnh hiếm, từng sảy thai 6 lần, bị chẩn đoán không thể sinh con. Thay vì ở lại bên cạnh chăm sóc, Vương Bá Chiêu chọn cách ly hôn vào năm 1992.

Chỉ một năm sau, ông kết hôn lần hai với nữ doanh nhân Lưu Y Nhân và có một con trai. Cuộc hôn nhân này cũng đổ vỡ vào năm 2001.

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh - Ảnh 2.

Vương Bá Chiêu trải qua 3 cuộc hôn nhân.

Đến năm 2008, ông kết hôn lần ba với bà Bách Kinh Mai - người vợ hiện tại. Hành động này khiến ông bị chỉ trích nặng nề vì sự bạc tình, phụ bạc người vợ cùng ông vượt qua bao khó khăn.

Tai tiếng càng bùng nổ khi ông vướng vào vụ ẩu đả với Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong trên phim trường Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết (2004). Bị thương nặng trong một cảnh quay, Vương Bá Chiêu cho rằng hai đàn em cố tình trả thù cá nhân.

Vụ việc leo thang đến mức Vương Bá Chiêu kiện hai diễn viên ra tòa và yêu cầu bồi thường. Cuối cùng, Trương Vệ Kiện và Tạ Đình Phong đã phải đến bệnh viện xin lỗi Vương Bá Chiêu.

Giã từ màn ảnh, mở quán bán thịt và viết thư pháp

Khi tuổi tác ngày càng cao, danh tiếng dần phai nhạt, ông chỉ được giao các vai phụ và không còn giữ được hào quang của một ngôi sao như trước.

Sau những ồn ào, Vương Bá Chiêu dần ít được mời đóng phim. Ở tuổi ngoài 60, Vương Bá Chiêu gần như biến mất khỏi làng giải trí. Không giống như nhiều diễn viên Tây Du Ký khác vẫn tham gia show truyền hình, ông chọn mở quán thịt ngỗng tại Đan Dương (Giang Tô).

Tài tử nhận cát-xê cao nhất Tây du ký: Sang Mỹ đóng phim, giờ bán thịt mưu sinh - Ảnh 3.

Ông có niềm đam mê với thư pháp.

Ở tuổi xế chiều, Vương Bá Chiêu kinh doanh ẩm thực, viết thư pháp. Được biết, cửa tiệm của Vương Bá Chiêu làm ăn khá tốt. Không chỉ nhờ danh tiếng là Tiểu Bạch Long mà món thịt ngỗng của ông thực sự rất ngon và được nhiều người yêu thích. Vì vậy, cửa tiệm lúc nào cũng đông khách và được nhiều người biết đến.

Vương Bá Chiêu còn theo đuổi nghệ thuật thư pháp, là thành viên Hiệp hội Thư pháp Trung Quốc, viện sĩ Học viện Hội họa Thư pháp, thường xuyên giảng dạy và được học trò quý mến.

Ngọc Thanh
