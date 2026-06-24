Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

'Bộ ba sát thủ' nổi đình đám Hà thành sau 16 năm

Thứ tư, 13:00 24/06/2026 | Thế giới showbiz

Hơn 1 thập kỷ trước, Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên và An Japan từng nổi lên như hiện tượng mạng vì nhan sắc xinh đẹp, nổi bật.

Năm 2010, Quỳnh Anh Shyn, Mẫn Tiên và An Japan là những hot girl 9x đình đám một thời tại Hà Nội. Cả ba cùng sinh năm 1996, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và nhiều tài lẻ. Chính vì vậy, hội bạn này nhận được rất nhiều sự mến mộ từ giới trẻ và được gọi với biệt danh “Bộ ba sát thủ”.

"Bộ ba sát thủ" nổi đình đám nhờ vẻ ngoài đáng yêu.

Sau 16 năm, mỗi người đều có một định hướng riêng trong công việc lẫn cuộc sống, nhưng vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Quỳnh Anh Shyn nổi tiếng, được cầu hôn ở tuổi 30

Trong 3 cô gái, Quỳnh Anh Shyn (Phí Quỳnh Anh) là người có nhiều thành công nhất trong hoạt động nghệ thuật. Với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng, mỹ nhân sinh năm 1996 bắt đầu tiếp xúc với nghệ thuật qua việc làm người mẫu ảnh.

Quỳnh Anh Shyn thời mới nổi tiếng.

Năm 2015, với vai diễn Tường Vy công chúa trong bộ phim sitcom 5S Online , Quỳnh Anh Shyn bắt đầu lấn sân sang diễn xuất. Sau khi Nam tiến, cô dần thay đổi phong cách, trở thành biểu tượng thời trang có tiếng của giới trẻ. Ngoài ra, Quỳnh Anh Shyn còn làm beauty blogger, người mẫu...

Quỳnh Anh Shyn trở thành fashionista nổi tiếng.

Ở tuổi 30, Quỳnh Anh Shyn là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Năm 2025, cô đánh dấu một bước ngoặt mới trong sự nghiệp khi tham gia chương trình Em xinh say hi. Sau chương trình, cô tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc khi phát hành MV mang tên Girl Phố.

Đầu năm 2026, sự xuất hiện của Quỳnh Anh Shyn trong một vai nhỏ trong phim điện ảnh Thỏ ơi của Trấn Thành cũng được khán giả yêu thích.

Quỳnh Anh Shyn nhận lời cầu hôn ở tuổi 30.

Hôm 22/6, Quỳnh Anh Shyn khoe ảnh được bạn trai là stylist Nam Phùng cầu hôn sau 7 năm hẹn hò. Hai người thường xuyên đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thời trang hoặc các sự kiện trong nước lẫn quốc tế. Đặc biệt, Nam Phùng góp phần định hướng phong cách thời trang cho bạn gái, giúp cô ngày càng khẳng định dấu ấn riêng.

An Japan sống bình yên bên gia đình

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An. Thời điểm nổi tiếng cùng "bộ ba sát thủ", An Japan là gương mặt được nhiều người chú ý nhất bởi sở hữu vẻ đẹp lai, sống mũi cao. Sau khi nổi tiếng cùng nhóm, cô cũng rất chăm chỉ hoạt động và xây dựng hình ảnh riêng.

Cô tham gia làm người mẫu ảnh, đóng các MV ca nhạc, phim ngắn... Tuy nhiên, về mặt diễn xuất, An Japan chưa gây được nhiều ấn tượng.

An Japan sở hữu nét đẹp lai thu hút.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hà Nội, An Japan quyết định theo đuổi đam mê kinh doanh. Cô mở shop quần áo thời trang nữ và góp vốn cho một tiệm cà phê. Năm 2022, mỹ nhân Hà thành cũng thông báo đã kết hôn.

Trong khi Quỳnh Anh Shyn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau thì An Japan lại có cuộc sống bình yên. Năm 2025, An Japan gây chú ý khi đăng ảnh đón sinh nhật bên con trai đầu lòng.

Mỹ nhân chọn cuộc sống kín tiếng bên chồng con.

Kể từ khi làm mẹ, người đẹp cũng thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng con. Sau hơn 1 thập kỷ nổi tiếng, nhan sắc của An Japan vẫn xinh đẹp, rạng ngời.

Mẫn Tiên viên mãn chồng ca sĩ

Tuy không nổi bật bằng 2 người bạn trong nhóm nhưng Mẫn Tiên (Triệu Mẫn Tiên) lại là người sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương nhất. Ngoại hình xinh xắn cùng nụ cười đầy năng lượng của cô từng khiến nhiều người xao xuyến.

Mẫn Tiên sở hữu gương mặt dễ thương nhất "Bộ ba sát thủ".

Nổi tiếng là vậy song Mẫn Tiên là người duy nhất không lựa chọn con đường nghệ thuật sau khi nổi tiếng mà tập trung vào học tập. Năm 2015, Mẫn Tiên giành được học bổng du học tại Đại học Ritsumeikan Asia Pacific University, Nhật Bản.

Sau khi trở về Việt Nam, Mẫn Tiên hoạt động như một KOL, chủ yếu làm mẫu ảnh, blogger thời trang. Dù không tham gia nhiều hoạt động showbiz nhiều nhưng những hình ảnh đời thường của hot girl Hà Thành vẫn luôn gây chú ý. Cô vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội khi sở hữu 1 triệu người follow trên Instagram.

Mẫn Tiên có hôn nhân viên mãn.

Năm 2022, Mẫn Tiên thông báo được Key - cựu thành viên của nhóm Monstar cầu hôn.Cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 10 cùng năm. Tháng 3/2023, Mẫn Tiên thông báo sinh con trai đầu lòng.

Ở tuổi 30, Mẫn Tiên có cuộc sống hạnh phúc, được chồng yêu thương. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên đăng tải hình ảnh tổ ấm nhỏ viên mãn. Nhan sắc của nàng hot girl đình đám một thời vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ. n

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz - 5 ngày trước

GĐXH - Ý Nhi và bạn trai Anh Kiệt gây chú ý khi khoe ảnh hẹn hò. Ý Nhi đồng thời lên tiếng về tin đồn được cầu hôn.

'Bao Công kinh điển nhất màn ảnh': 3 lần thoát cửa tử, U80 sống kín tiếng

'Bao Công kinh điển nhất màn ảnh': 3 lần thoát cửa tử, U80 sống kín tiếng

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

Diễn viên gạo cội Kim Siêu Quần từng trở thành biểu tượng trên màn ảnh nhỏ với vai diễn Bao Thanh Thiên để lại nhiều dấu ấn.

Giọng hát live của Hồ Quỳnh Hương chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng

Giọng hát live của Hồ Quỳnh Hương chưa bao giờ khiến khán giả thất vọng

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Tại live concert "Phòng khách 3 thế hệ", Hồ Quỳnh Hương tiếp tục khẳng định đẳng cấp hát live với những màn trình diễn giàu cảm xúc và nhiều nốt cao đầy thuyết phục.

Brooklyn Beckham đáp trả

Brooklyn Beckham đáp trả

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Brooklyn không có mặt tại Los Angeles khi em gái út Harper Beckham tìm đến biệt thự riêng của anh trai, giữa lúc mối quan hệ giữa con trai cả nhà Beckham và gia đình vẫn chưa có dấu hiệu hàn gắn.

Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Sau 30 năm nổi tiếng nhờ vai diễn trong phim "Tể tướng Lưu gù", cuộc sống của Lý Bảo Điền vẫn nhận được nhiều quan tâm của khán giả.

Bi kịch 'yêu nhầm người, khổ một đời' của 'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh'

Bi kịch 'yêu nhầm người, khổ một đời' của 'Lý Mạc Sầu đẹp nhất màn ảnh'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Từng được đánh giá là "mỹ nhân đẹp hiếm có khó tìm" của màn ảnh Hoa ngữ, nhưng nữ diễn viên này lại có cuộc đời nhiều sóng gió.

Taylor Swift đón tin vui ở tuổi 36

Taylor Swift đón tin vui ở tuổi 36

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Ca sĩ Taylor Swift đã trở thành người phụ nữ trẻ nhất được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ.

Lisa (BLACKPINK) siêu quyến rũ tại khai mạc FIFA World Cup 2026

Lisa (BLACKPINK) siêu quyến rũ tại khai mạc FIFA World Cup 2026

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Lisa gây chú ý khi có màn biểu diễn xuất sắc tại lễ khai mạc của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh World Cup 2026.

Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh'

Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

Nữ diễn viên này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi hôn nhân viên mãn hơn 25 năm bên ông xã Trần Gia Huy - người đảm nhận vai Mã Văn Tài.

Cù Thị Trà sắc sảo, bí ẩn trong phim phòng chống ma túy 'Lửa trắng'

Cù Thị Trà sắc sảo, bí ẩn trong phim phòng chống ma túy 'Lửa trắng'

Thế giới showbiz - 1 tuần trước

GĐXH - Cù Thị Trà - nữ diễn viên xứ Thanh được khen nhan sắc nữ thần trong buổi họp báo ra mắt phim Lửa trắng của VTV.

Xem nhiều

'Vợ' Quốc Trường gây sốt trên phim mới ra rạp là ai?

'Vợ' Quốc Trường gây sốt trên phim mới ra rạp là ai?

Thế giới showbiz

GĐXH - Yên Đan - người đóng vai vợ Quốc Trường trên phim Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ là một gương mặt trẻ, hứa hẹn nhiều triển vọng.

Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh'

Hôn nhân viên mãn gần 3 thập kỷ của 'Chúc Anh Đài kinh điển nhất màn ảnh'

Thế giới showbiz
Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Bạn trai Ý Nhi gây chú ý sau 9 năm hẹn hò

Thế giới showbiz
Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Cuộc sống ở tuổi 80 của 'Tể tướng Lưu gù' kinh điển nhất màn ảnh

Thế giới showbiz
Cù Thị Trà sắc sảo, bí ẩn trong phim phòng chống ma túy 'Lửa trắng'

Cù Thị Trà sắc sảo, bí ẩn trong phim phòng chống ma túy 'Lửa trắng'

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top