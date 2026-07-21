Trải nghiệm đặc biệt của Phượng Hồng Kông tại World Cup 2026 cùng con trai mang dòng máu Tây Ban Nha

Từ Mỹ, Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 Phượng Hồng Kông đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi sau khi đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 trước Argentina. Cảm giác vui sướng, hạnh phúc vì được chứng kiến trận cầu lịch sử giữa hai đội bóng danh giá vẫn còn lâng lâng, Phượng Hồng Kông gọi đây là khoảnh khắc đặc biệt hiếm có trong đời.



Chia sẻ trải nghiệm về hành trình xem World Cup, chị tâm sự: "Thật ra tôi đến Mỹ lần này có nhiều lý do. Đầu tiên là vì công việc, sau đó kết hợp thăm gia đình con gái đang sinh sống ở California (Mỹ). Chuyến đi này tôi đưa cả con trai útRicafdo đi cùng. Thật trùng hợp là thời điểm đó đúng dịp diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Tây Ban Nha và đội tuyển Bỉ (11/7) tại sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, chỉ cách hơn 40 phút chạy xe từ nhà con gái nên tôi đã quyết định dành cho con trai món quà bất ngờ là mua vé đến xem trực tiếp trận đấu".

Phượng Hồng Kông và con trai hoà nhịp cùng với 84 nghìn khán đổ về sân vận động MetLife từ khắp nơi trên thế giới. "Không chỉ được thưởng thức trận cầu đỉnh cao một cách trực tiếp, tại đây chúng tôi còn được hưởng trọn vẹn từ không khí, cảm xúc và được mở mang tầm mắt khi xem bóng đá ở sân chơi mang tầm đẳng cấp thế giới là World Cup", chị tâm sự.



Chị cho biết thêm, Tây Ban Nha vốn là quê nội của con trai Ricafdo. Bố Ricafdo là người Tây Ban Nha, hiện sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Vì thế, việc xem đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu đã mang đến cảm xúc đặc biệt cho chị và con trai.

"Xem Tây Ban Nha thi đấu tôi có cảm giác thân thuộc như đang xem đội tuyển Việt Nam vậy. Cảm xúc vỡ oà khi đội tuyển giành chiến thắng trước đội tuyển Bỉ. Nơi diễn ra trận đấu cũng là SVĐ mới xây của Mỹ, rất đẹp và hoành tráng", chị chia sẻ.

Sau trận tứ kết, Phượng Hồng Kông tiếp tục thể hiện tình yêu bóng đá bằng cách hạ quyết tâm, nếu Tây Ban Nha vào được chung kết, chị sẽ tiếp tục tặng con trai và gia đình con gái món quà là cùng đi xem trực tiếp.

Và mong muốn của chị đã thành hiện thực khi chỉ 4 ngày sau đó, ngày 15/7, đội tuyển Tây Ban Nha tiếp đục đánh bại tuyển Pháp với tỷ số 2-0 để giành quyền vào chung kết. Ngay sau đó chị và con gái đã lên kế hoạch "săn lùng" vé cho cả nhà gồm chị, con trai và vợ chồng con gái.

Ferran Torres (số 7) ăn mừng bàn thắng duy nhất trong trận Chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Khi được hỏi về chi phí cho 4 chiếc vé xem trận chung kết, chị từ chối tiết lộ vì không muốn bị nhận xét là "khoe mẽ". Tuy nhiên, ai cũng hiểu để có được chiếc vé xem trận đấu lịch sử như của Tây Ban Nha và Argentina là rất khó khăn và phải trả một chi phí không hề rẻ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, giá vé trận chung kết World Cup 2026 có mức giá đắt đỏ nhất trong lịch sử do cung không đủ cầu. Theo giá niêm yết của ban tổ chức, giá vé xem trận này đã tăng lên mức trên 10.000 USD cho vé đơn.

Kênh thể thao AS (Tây Ban Nha) đã mô tả rằng mọi người "cần phép màu" mới có thể mua được vé xem trận chung kết World Cup 2026 theo đúng giá gốc của FIFA. Còn lại hầu hết đều phải bỏ ra số tiền "cao gấp nhiều lần" để có được một chỗ ngồi trên sân MetLife.

Trên thực tế, việc mua vé trực tiếp của ban tổ chức là rất khó khăn. Nhiều người đã phải tìm đến các kênh "chợ đen". Có nơi rao bán với mức giá 16.000 USD cho chiếc vé giá gốc là khoảng 10.000 USD.

Con trai mang dòng máu Tây Ban Nha của chị Phượng Hồng Kông đã có trải nghiệm đáng nhớ tại World Cup 2026.

Chia sẻ cảm xúc sau trận chung kết lịch sử diễn ra rạng sáng ngày 20/2 (giờ Việt Nam), Hoa hậu Thế giới Doanh nhân 2019 cho biết: "Để được có mặt trong trận chung kết, ngoài chi phí tiền vé, khán giả còn phải chi cho các dịch vụ ăn nghỉ ở khách sạn, dịch vụ ăn uống, di chuyển… đã bị đội giá lên rất nhiều so với ngày thường. Con số đó cũng không hề nhỏ vì nước Mỹ rất biết cách khiến khán giả phải chi tiền.

Chẳng hạn như chỉ riêng việc đỗ xe cũng có chi phí từ 350 – 500 USD nhưng phải đỗ rất xa sân vận động, đồng nghĩa phải đi bộ khá dài. Trong khi đó cũng có bãi xe đỗ sát gần sân vận động với mức chi phí lên tới 5.000 USD.

Dù vậy, những trải nghiệm có được đều khiến tôi và gia đình khá hài lòng vì họ tổ chức vô cùng bài bản. Trận chung kết có cả Tổng thống Mỹ và nhiều nhân vật nổi tiếng dự khán nên công tác an ninh diễn ra nghiêm ngặt, qua nhiều cửa kiểm duyệt nhưng mọi thứ diễn ra rất trơn tru, nhanh chóng.

Một điều thú vị là BTC không cấm "phe vé", miễn là đóng phí đầy đủ. Để có thể mua bán vé World Cup 2026 thông qua thị trường thứ cấp, bạn sẽ phải đồng ý trả 15% giá trị tấm vé cho FIFA. Điều đó có nghĩa là FIFA sẽ thu phí từ cả 2 đầu, người mua và người bán đều phải trả 15% giá vé. Hệ quả là những mức giá cao hơn nhiều lần, thậm chí tới 10 lần so với giá gốc được niêm yết ở thị trường chính thức".

Phượng Hồng Kông cùng vợ chồng con gái, con trai Ricafdo tại trận Chung kết World Cup 2026 giữa đội tuyển Tây Ban Nha và Argentina.

Bỏ qua vấn đề về con số, điềuPhượng Hồng Kông thấy hài lòng nhất chính là những trải nghiệm đặc biệt và sự gắn kết bên gia đình trong những ngày qua.

Chị tâm sự: "Gia đình chúng tôi đã có một trải nghiệm vô cùng quý giá, vô cùng tuyệt vời ở sân vận động MetLife, được hoà nhịp cùng với 84 nghìn khán đổ về đây từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ được thưởng thức trận cầu đỉnh cao một cách trực tiếp, tại đây chúng tôi còn được hưởng trọn vẹn từ không khí, cảm xúc và được mở mang tầm mắt khi xem bóng đá ở sân chơi mang tầm đẳng cấp thế giới là World Cup. Và không phải ngẫu nhiên bóng đá được coi là môn thể thao vua, bởi ngoài thể thao, nó còn xoá nhoà mọi khoảng cách. Dù bạn là ai, đến từ đâu thì ở không gian và khoảnh khắc này, tất cả đều có chung một cảm xúc là tình yêu với bóng đá".