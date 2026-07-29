Chuyện tình ngọt ngào của tài tử 'Giày thuỷ tinh' và vợ kém 17 tuổi

Gần đây, So Ji Sub nhận được nhiều sự quan tâm khi trở lại màn ảnh với vai diễn đặc vụ Kim trong bộ phim Đặc vụ Kim tái khởi động (Manager Kim). Bên cạnh màn tái xuất của tài tử Giày thủy tinh, cuộc hôn nhân kín tiếng với cựu MC Cho Eun Jung - người vợ kém anh 17 tuổi cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm.

So Ji Sub và Cho Eun Jung lần đầu gặp nhau vào năm 2018 khi nữ MC còn là phóng viên của đài SBS. Khi đó, cô được giao thực hiện cuộc phỏng vấn nam diễn viên trong dịp quảng bá bộ phim Be With You (Và em sẽ đến).

So Ji Sub phải lòng cựu MC Cho Eun Jung sau một cuộc phỏng vấn.

Sau lần gặp đầu tiên, cả hai không lập tức hẹn hò. Phải đến khi gặp lại thông qua những người bạn chung, họ mới có cơ hội trò chuyện nhiều hơn rồi dần phát triển tình cảm.

Tháng 5/2019, So Ji Sub lần đầu tiên công khai chuyện yêu đương sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Đây cũng là lần hiếm hoi nam diễn viên xác nhận mối quan hệ tình cảm trước công chúng, khiến truyền thông Hàn Quốc đặc biệt quan tâm.

Một năm sau, tháng 4/2020, cặp đôi đăng ký kết hôn.Thay vì tổ chức hôn lễ xa hoa như nhiều ngôi sao, So Ji Sub và Cho Eun Jung quyết định dành 50 triệu won để làm từ thiện, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và mua trang thiết bị học tập. Hành động giản dị nhưng ý nghĩa này nhận được nhiều lời khen từ công chúng Hàn Quốc.

Suốt 6 năm chung sống, So Ji Sub gần như không chia sẻ về hôn nhân. Chính vì vậy, lần xuất hiện mới đây trên YouTube khiến nhiều người bất ngờ.

Vợ của So Ji Sub từng được mệnh danh “nữ thần eSports”.

Khi được hỏi mức độ hài lòng với cuộc sống hôn nhân, nam diễn viên lập tức đáp: “1.000%. Tôi thật sự khuyến khích mọi người nên kết hôn. Hai người luôn tốt hơn một người”. Theo So Ji Sub, hôn nhân mang đến cho anh nhiều thay đổi tích cực hơn những gì bản thân từng nghĩ.

“Tâm lý tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi không còn thấy khó chịu khi được hỏi về chuyện kết hôn, mà chỉ cảm thấy hạnh phúc ”, nam diễn viên chia sẻ.

So Ji Sub thừa nhận mình rất chăm làm việc nhà. Nam diễn viên cho biết mỗi khi không có lịch quay, anh sẽ phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chăm sóc tổ ấm.

Với So Ji Sub, đó không phải trách nhiệm mà là niềm vui. “Tôi thích được cùng vợ làm những việc nhỏ mỗi ngày”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cũng tiết lộ sau khi kết hôn, anh tăng cân vì không còn quá khắt khe với chế độ ăn. Nếu trước đây luôn kiểm soát thực đơn để giữ vóc dáng thì hiện tại, anh thường thưởng thức các món ăn do vợ chuẩn bị.

“Cứ nghĩ đến việc để cô ấy ăn cơm một mình là tôi thấy có lỗi nên luôn ngồi ăn cùng”, nam tài tử chia sẻ. Câu nói giản dị ấy khiến nhiều khán giả cho rằng bí quyết giữ gìn hạnh phúc của So Ji Sub nằm ở những điều rất đời thường.

Không chỉ thay đổi về lối sống, So Ji Sub cho biết sức khỏe tinh thần của anh cũng cải thiện rõ rệt sau khi lập gia đình.

Hình ảnh hiếm hoi của cặp đôi sau khi kết hôn.

Nam diễn viên tiết lộ chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm đã biến mất. Anh cảm thấy bản thân bình tĩnh, thoải mái và trưởng thành hơn.

Trong một cuộc trò chuyện khác, So Ji Sub cũng thừa nhận kết hôn khiến anh biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân thay vì luôn tạo áp lực cho bản thân như thời còn độc thân.

So Ji Sub sinh năm 1977. Anh bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Tên tuổi anh vụt sáng nhờ Giày thủy tinh (2002), sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu châu Á với loạt phim Xin lỗi, anh yêu em, Ghost, Mặt trời của chàng Joo, Oh My Venus hay Be With You.

Ở tuổi U50, nam diễn viên vẫn giữ được phong độ với ngoại hình lịch lãm và khả năng diễn xuất ổn định. Anh vừa trở lại màn ảnh với dự án hành động Đặc vụ Kim tái khởi động, nhận nhiều lời khen từ khán giả.

Cho Eun Jung sinh năm 1994, kém So Ji Sub 17 tuổi. Trước khi kết hôn, cô được biết đến là MC, phóng viên trong lĩnh vực thể thao điện tử. Với ngoại hình nổi bật cùng phong cách dẫn tự nhiên, Cho Eun Jung từng được cộng đồng game Hàn Quốc ưu ái gọi là “nữ thần eSports”. Cô tốt nghiệp Đại học Ewha Womans với chuyên ngành Khiêu vũ trước khi bước vào lĩnh vực truyền hình.

Sau khi kết hôn, Cho Eun Jung gần như rút khỏi showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình. Hai vợ chồng hiếm khi xuất hiện cùng nhau, cũng rất ít chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.