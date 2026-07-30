Hoa hậu tóc tém là biểu tượng sắc đẹp TVB, tuổi 60 độc thân, lập di chúc sớm

Trần Pháp Dung là một trong những hoa hậu nổi tiếng nhất Hong Kong (Trung Quốc) với vẻ ngoài rạng rỡ, cuốn hút. Ở tuổi 60, cô không lập gia đình, chưa sinh con để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc theo cách riêng.

“Hoa hậu tóc tém đẹp nhất Hong Kong”

Sinh năm 1966 trong một gia đình giàu có, Trần Pháp Dung từng tốt nghiệp trường đại học Toronto (Canada). Cô tiếp tục được đào tạo chuyên sâu ngành thời trang và quản lý khách sạn ở đại học Hawaii (Mỹ). Trong thập niên 80-90, Trần Pháp Dung là một trong những nữ nghệ sĩ Hong Kong hiếm hoi có học vấn đáng ngưỡng mộ.

Năm 1989, cô quyết định ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu Hong Kong. Phong thái tự tin giúp người đẹp giành vương miện Hoa hậu Hong Kong 1989 . Một năm sau, Trần Pháp Dung tiếp tục giành thêm ngôi vị Á hậu trong cuộc thi Hoa hậu Hoa Kiều Quốc tế.

Trần Pháp Dung là mỹ nhân nức tiếng một thời của làng giải trí Hong Kong.

Thời bấy giờ, hiếm có người đẹp nào để tóc ngắn, bởi lẽ đó Trần Pháp Dung được ca ngợi là “Hoa hậu tóc tém đẹp nhất Hong Kong”. Mái tóc tém cá tính khiến Trần Pháp Dung trở nên nổi bật giữa cả rừng mỹ nhân lúc bấy giờ.

Các danh hiệu sắc đẹp chính là bàn đạp thuận lợi để Trần Pháp Dung gia nhập đài TVB (Hong Kong) để bắt đầu hành trình chinh phục khán giả yêu phim ảnh. Nhờ ngoại hình đẹp và hiện đại, Trần Pháp Dung nhanh chóng được khán giả yêu mến.

Mái tóc ngắn của cô trở thành biểu tượng trên màn ảnh.

Cô tham gia diễn nhiều dự án điện ảnh đình đám của màn ảnh Hong Kong như Hồ sơ trinh sát 3, Lực lượng chống lừa đảo, Đội điều tra liêm chính, Tiểu Bảo và Khang Hy, Thủy nguyệt động thiên... Đang trên đà phát triển sự nghiệp diễn xuất, Trần Pháp Dung bất ngờ thông báo rời làng giải trí vì lý do sức khỏe.

4 cuộc tình sóng gió

Trái với sự nghiệp rực rỡ, chuyện tình cảm của Trần Pháp Dung lại đầy sóng gió. Khi còn trẻ, mỹ nhân xứ hương cảng từng có mối tình ồn ào với công tử đào hoa Nghê Chấn (chồng của Châu Huệ Mẫn). Năm 1994, Nghê Chấn và Châu Huệ Mẫn chia tay và có thông tin Nghê Chấn tìm hiểu Trần Pháp Dung. Thông tin này khiến cựu Hoa hậu Hong Kong vướng tin đồn là “người thứ ba”. Tuy nhiên, cô lên tiếng phủ nhận.

Thời điểm đang qua lại với Trần Pháp Dung, Nghê Chấn bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm với vài phụ nữ khác. Nhận ra bạn trai thiếu chung thủy, Trần Pháp Dung kiên quyết chia tay.

Mối tình thứ hai tiêu tốn giấy mực của Trần Pháp Dung là với đại gia Hứa Tấn Hanh (ông xã của Lý Gia Hân) nhưng người đẹp chưa bao giờ thừa nhận. Sau mối tình chóng vánh nửa năm với đại gia Hứa Tấn Thanh, Trần Pháp Dung hò hẹn với bạn diễn Dương Tuấn Nghị trong thời gian ngắn.

Trần Pháp Dung không ít lần rơi nước mắt vì tình.

Ở tuổi ngoài 40, cô tiếp tục vướng vào lưới tình của doanh nhân Chu Minh. Nhiều người chúc phúc cựu hoa hậu và hy vọng, cô tìm được hạnh phúc đích thực sau các mối tình dang dở.

Tuy nhiên, Chu Minh lâm vào cảnh nợ nần, đối mặt với khoản nợ lên tới 60 triệu USD, bị tố lừa gạt tình cảm của các cô gái. Sau khi bị phát hiện là đại gia “rởm”, Chu Minh cầm hết số tiền của Trần Pháp Dung, bỏ trốn và để lại cho cô một khoản nợ lớn. Sự việc ảnh hưởng khá nhiều đến danh tiếng của Trần Pháp Dung, đẩy cô vào cảnh trầm cảm một thời gian.

Sau nhiều mối tình không trọn vẹn, Trần Pháp Dung quyết định sống độc thân. Nhiều năm qua, cô dành thời gian cho gia đình, bạn bè và đi du lịch.

Lập di chúc sớm, sống độc thân vui vẻ ở tuổi 60

Ở tuổi 60, biểu tượng nhan sắc một thời không lập gia đình, thậm chí không có bạn trai tin đồn. Chia sẻ về việc này, Trần Pháp Dung từng nói không còn bận tâm chuyện lập gia đình hay có con. Cô chỉ tập trung kiếm tiền, mong muốn có cuộc sống sung túc, nhàn hạ tuổi già.

Hiện tại, Trần Pháp Dung sống với người bố 90 tuổi. Cô thường xuyên cùng bố đi du lịch hay tham gia hoạt động từ thiện. Mỹ nhân tự hào vì là người phụ nữ hiện đại, gánh vác được cho bản thân và gia đình.

Ngoại hình trẻ trung ở tuổi 60 của Hoa hậu Hong Kong 1989.

Năm 2023, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Trần Pháp Dung lo liệu xong hậu sự khi lập di chúc phân rõ quyền thừa kế tài sản cho người thân khi cô qua đời.

Giải thích việc lập di chúc sớm, cựu hoa hậu nói cô là người lo xa, sợ sức khỏe kém và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô lập di chúc để chu toàn cho người thân, tránh cảnh gia đình tranh giành nhau chỉ vì tiền bạc.

Vì không có con nên Trần Pháp Dung quyết định để lại tài sản cho người thân. Người đẹp hiện sống cùng cha và có 2 người em gái, đều đã có gia đình riêng.

Trần Pháp Dung bên hội bạn thân.

Dù không kết hôn và chưa sinh con nhưng Trần Pháp Dung luôn xuất hiện với hình ảnh tươi tắn, vui vẻ. Cô có một nhóm bạn thân toàn ngôi sao điện ảnh như Chu Ân, Thái Thiếu Phân hay Hồng Hân. Họ thường tụ tập, tham gia các show truyền hình cùng nhau. Nhan sắc tuổi 60 của Trần Pháp Dung cũng khiến công chúng ngưỡng mộ.