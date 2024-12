Bỏ điều trị u xương hàm 6 năm, xương răng 44 đến hàm dưới phải của nam thanh niên bị phá hủy

Ngày 2/12, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, bệnh viện vừa ứng dụng công nghệ 3D tái tạo xương hàm dưới bằng vạt vi phẫu xương mác cho bệnh nhân mắc khối u ở xương hàm.

Theo đó, bệnh nhân N.Q.N (nam, sinh năm 1995, ngụ Quảng Ngãi) phát hiện khối u ở xương hàm dưới cách đây 6 năm nhưng ngừng điều trị sau thời gian đầu theo dõi. Gần đây, tình trạng sưng phồng gia tăng, bệnh nhân đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng hàm dưới sưng nề, niêm mạc viêm đỏ nhẹ, đau ít.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy, khối u phá hủy xương từ răng số 44 đến ngành lên hàm dưới phải.

Xương từ răng số 44 đến ngành lên hàm dưới phải của bệnh nhân bị phá huỷ sau 6 năm bị khối u ở xương hàm dưới. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân được phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới, loại bỏ khối u với lề cắt an toàn 1cm, đồng thời tái tạo xương hàm dưới bằng vạt da cơ xương mác tự do. Đây là một kỹ thuật phức tạp, yêu cầu sự điêu luyện, tỉ mỉ và sức bền từ ê-kip phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp này được hỗ trợ bởi công nghệ 3D, giúp các bác sĩ mô phỏng chính xác từng thao tác cắt, ghép và tái tạo. Nhờ đó, kết quả phẫu thuật được tối ưu hóa về cả mặt chức năng và thẩm mỹ, mang lại sự hiệu quả vượt trội cho bệnh nhân.

BS Đỗ Văn Tú - khoa Mặt Hàm, Bệnh viện Quân y 175 cho biết: "Sau 10 ngày phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, toàn thân ổn định, không sốt, dấu hiệu sinh tồn bình thường, vạt xương mác sống tốt, vết mổ khô, lành thương nhanh, chức năng ăn, nhai, vận động há ngậm và thẩm mỹ gương mặt được cải thiện rõ rệt".

Hiện bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện sau 10 ngày phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Theo BS Đỗ Văn Tú, xương hàm dưới không chỉ đóng vai trò quan trọng trong chức năng ăn nhai, nói, nuốt mà còn định hình cấu trúc khuôn mặt. Do đó, việc tái tạo lại các khuyết hổng lớn sau phẫu thuật luôn là ưu tiên hàng đầu. Vạt xương mác tự do với công nghệ in 3D mang lại nhiều ưu điểm, đảm bảo cung cấp đủ xương cho tái tạo các đoạn lớn, cho phép thực hiện đồng thời hai kíp mổ nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật và tăng độ chính xác, hiệu quả trong điều trị.