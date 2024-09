Bỏ ma tuý vào cốp xe máy nhằm vu khống người yêu mới của người yêu cũ

Hồi 14h30 ngày 21/8, Công an phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội) nhận tin báo về việc trong cốp một chiếc xe máy Honda SH đang để dưới hầm tòa nhà chung cư tại phường Phúc Đồng có ma túy. Công an phường Phúc Đồng đã phối hợp với Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an quận Long Biên tiến hành xác minh chiếc xe máy trên của anh L (SN 2000, trú tại Long Biên, Hà Nội).



Qua kiểm tra chiếc xe, phát hiện trong cốp xe có 2 túi nilon đựng tinh thể màu trắng là Ketamine có khối lượng 1,162 gam; 1 túi nilon đựng 2 viên nén màu xanh là MDMA có khối lượng 0,971 gam và 1 túi nilon đựng chất bột màu cam.

Tại cơ quan Công an, anh L khai nhận không biết nguồn gốc số ma túy trong cốp xe máy là của ai. Quá trình xác minh nhân thân của anh L, công an nhận thấy lời khai của anh này là có căn cứ.

Tìm hiểu sâu, công an được anh L cho biết thời gian gần đây mình có mâu thuẫn liên quan đến chuyện tình cảm.

Nhận thấy vụ việc phức tạp, có dấu hiệu của việc vu khống người khác, Công an quận Long Biên đã tập trung lực lượng khẩn trương điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.





Nhóm đối tượng trong vụ án (ảnh tư liệu).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an quận Long Biên đã xác định trước đây, Nguyễn Văn Linh (SN 1992, trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) có quan hệ tình cảm với chị H (SN 1998, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh). Sau đó, chị H đã bỏ đi sinh sống với anh L. Do đó, Linh đã thuê Nguyễn Thành Công (SN 1993, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) để tìm địa chỉ nơi ở mới của chị H. Công gợi ý cho Linh giải quyết anh L bằng cách cho ma tuý vào cốp xe máy của anh L.

Sáng 21/8, Nguyễn Văn Linh cùng vợ là Tạ Thị Thương (SN 1994), đi xe ô tô của Triệu Quang Anh (SN 1988; trú tại Phú Nghĩa, Lạc Thủy, Hòa Bình) từ Hoà Bình xuống Hà Nội để giải quyết việc với chị H và anh L.

Trên đường đi, Linh có nhờ và chuyển tiền cho Quang Anh để mua 1 chỉ Ketamine chuyển cho Nguyễn Thành Công.

Sau khi nhận được ma tuý, Công đã sử dụng một phần, phần còn lại Công cất riêng vào túi và giã nhỏ thêm mấy viên thuốc tây giả là ma tuý để đưa cho nhóm của Linh khi gặp mặt.

Tuy nhiên, nhóm của Linh phát hiện gói ma tuý là giả, sợ không đủ liều lượng để cho anh L đi tù, nên Quang Anh và Linh thống nhất mua thêm 2 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy, loại nước vui.

Sau khi cho ma túy vào cốp xe của anh L để vu khống, các đối tượng đã báo cho cơ quan công an biết trong cốp xe của anh L có chứa ma tuý. Tuy nhiên, hành vi của các đối tượng đã bị Công an quận Long Biên phát hiện.

Đến ngày 25/8, Công an quận Long Biên đã bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Thành Công, Nguyễn Văn Linh, Triệu Quang Anh, Tạ Thị Thương. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.