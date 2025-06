Quảng Ninh: 11 thiếu niên bị đề nghị truy tố tội giết người

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối với 11 bị can (trong đó có 10 bị can dưới 18 tuổi) về tội danh "Giết người".

Hình ảnh camera ghi lại cảnh nhóm thanh niên Móng Cái truy đuổi khiến Đ.K.Đ tử vong

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, do có hiềm khích với nhóm thanh niên ở huyện Hải Hà nên ngày 25/7/2023, nhóm đối tượng ở TP Móng Cái (gồm 11 người, chủ yếu đang độ tuổi học sinh (từ 15-16) đã tổ chức, sử dụng 5 xe mô tô đến huyện Hải Hà đánh nhóm thanh niên ở đây.

Trên đường đến huyện Hải Hà, nhóm thanh niên tại TP Móng Cái đã nhặt các vỏ chai bia với mục đích sử dụng làm hung khí, giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu vực xã Quảng Chính (huyện Hải Hà), nhóm thanh niên Móng Cái bất ngờ gặp 2 xe mô tô của nhóm Hải Hà nên đã áp sát và ném vỏ chai bia về phía đối tượng.

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an,

Khi còn lại một mình, nam thanh niên Đ.K.Đ (SN 2004, trú tại xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) đã điều khiển xe bỏ chạy. Ngay lập tức, nhóm thanh niên TP Móng tiếp tục truy đuổi với tốc độ cao, ném vỏ chai bia vào chân và xe của Đ.K.Đ. Do bị truy đuổi nên Đ.K.Đ tăng ga bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn dẫn đến tự gây tai nạn, tử vong tại chỗ.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 20/2/2025, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 11 bị can (trong đó có 10 bị can dưới 18 tuổi) về tội "Giết người" quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự.