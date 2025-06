Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố đối với Chu Tuấn Hưởng (SN 1982, trú tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" bằng hình thức cầm cố xe ô tô.

Trước đó, Chu Tuấn Hưởng là lái xe thuê cho anh N.A.T và được giao quản lý chiếc ô tô nhãn hiệu Mitsubishi Xpander, BKS 14A-884.xx để kinh doanh vận chuyển khách.

Tối 22/12/2024, do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô đến cửa hàng cầm đồ "T.H" (phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá và thua hết.

Đối tượng Chu Tuấn Hường. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau đó, Hường không có khả năng chuộc lại xe để trả cho anh T. nên đối tượng đã trốn tránh, không nghe điện thoại khi chủ xe liên hệ. Ngày 2/1/2025, Hưởng bị cơ quan chức năng bắt, khởi tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 175 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Theo cơ quan công an, hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xuất hiện nhiều đối tượng thường xuyên thuê, mượn hoặc nhận xe ô tô bằng nhiều hình thức khác nhau. Sau đó các đối tượng mang xe đi cầm cố hoặc bán để lấy tiền tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn. Hành vi của các đối tượng này đã xâm hại nghiêm trọng đến quyền lợi của nhân dân gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, chủ xe, các hộ kinh doanh dịch vụ vận tải, dịch vụ cầm đồ... cần cảnh giác với thủ đoạn này.

Đối với cá nhân, hộ kinh doanh cầm đồ dịch vụ, mua bán xe ô tô cần xác định rõ thông tin của người mang phương tiện đến cầm cố; chỉ thực hiện giao dịch khi xác định chính xác là tài sản hợp pháp của họ, tránh trường hợp bị thiệt hại hoặc liên đới trách nhiệm hình sự không đáng có.