Bộ sưu tập trang sức của Kim Ji Won trong phim "Nữ hoàng nước mắt"

Bộ phim "Nữ hoàng nước mắt" đang nổi đình đám với sự kết hợp hoàn hảo giữa cốt truyện hấp dẫn và diễn xuất đỉnh cao của dàn diễn viên nổi tiếng. Kim Ji Won vào vai Hong Hae In, nữ thừa kế tài phiệt của tập đoàn lớn thứ hai cả nước, đã khiến khán giả phải trầm trồ với phong cách thời trang sang trọng. Đặc biệt, những món trang sức hoàng gia xuất hiện trong phim như chất xúc tác mạnh mẽ, càng làm nổi bật khí chất quyền lực của một nữ hoàng.

Bông tai Bvlgari Serpenti. Ảnh: Bvlgari

Ngay từ những tập đầu tiên lên sóng, Kim Ji Won đã tỏa sáng trong mọi khung hình với thần thái kiêu kỳ khi diện áo khoác đen có chi tiết cúc trên vai của Alexander McQueen và áo sơ mi nhún bèo bên trong... Điểm nhấn bắt mắt trong diện mạo này chính là của Bvlgari. Hoa tai Serpenti, được làm từ vàng trắng 18k và đính kim cương pavé.

KORLOFF Ékla M. Ảnh: Korloff

Tại sự kiện quan trọng liên quan đến kế hoạch gia nhập hiệp hội nghìn tỷ của Hae In, nữ tài phiệt đã chọn đeo một trong những bộ trang sức cao cấp nhất đến từ thương hiệu Korloff của Pháp - Ékla M. Được chế tác tỉ mỉ và tinh tế, bông tai Ékla M là sự kết hợp hoàn hảo giữa những đường cong mềm mại, thanh thoát và sự sắc sảo hiện đại của hình khối. Chất liệu chính của bộ trang sức này là vàng trắng, vàng hồng và bạc sterling nên không có gì ngạc nhiên khi chúng có giá tới hơn 700 triệu đồng.

Bvlgari Serpenti Viper. Ảnh: Bvlgari

Bông tai vĩnh cửu Chaumet Josephine Duo. Ảnh: Chaumet

Trong đám cưới của Baek Hyun Woo và Hong Hae In, cặp đôi đã chọn bộ nhẫn Serpenti Viper đến từ thương hiệu Bvlgari, dòng sản phẩm nổi tiếng về sự đẳng cấp. Nhẫn của chú rể Kim Soo Hyun được làm từ vàng trắng 18k, còn nhẫn của cô dâu Kim Ji Won được đính 0,45 carat kim cương. Thiết kế cổ điển, mềm mại của Serpenti Viper tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và sự kết nối lâu dài. Bên cạnh đó, đôi bông tai cô dâu đeo trong ngày cưới Bông tai vĩnh cửu Josephine Duo đến từ bộ sưu tập Chaumet Josephine như biểu tượng kết tinh hoàn hảo cho hạnh phúc lứa đôi.

Damiani Bell'Epoca. Ảnh: Damiani

Ở những cảnh khác của phim, người xem có thể dễ dàng nhận thấy sở thích của nữ diễn viên đối với áo khoác vest. Điển hình, khi vô tình bước vào phòng ngủ của chồng, cô diện chiếc áo khoác trắng sọc và chi tiết viền đen, không quên thêm phần lấp lánh với khuyên tai Belle Epoque và trang sức vòng cổ của Damiani.

Damiani D.Side Vàng hồng. Ảnh: Damiani

Phong cách mạnh mẽ của Hae In trong cảnh đối đầu căng thẳng với người nhà. Tuy nhiên, nữ tài phiệt không hề tỏ ra do dự hay sợ hãi, trái lại, cô còn thể hiện bản lĩnh qua những lời chỉ trích gay gắt. Đặc biệt, cách cô xuất hiện trong chiếc áo khoác có in họa tiết nổi bật kết hợp cùng áo sơ mi đen và khuyên tai Damiani cũng thể hiện rõ thái độ vô cùng tự tin của nhân vật.

Bông tai đèn chùm Diamomo. Ảnh: Diamomo

Ngoại hình của Hae In khi chuẩn bị tham dự cuộc họp quan trọng đẹp đến mức Baek Hyun Woo phải thốt lên trong lòng "Sao lại đẹp thế này"? CEO của Queens Group đã chọn bộ trang phục màu đen, phối cùng khuyên tai tạo nên vẻ ngoài vô cùng thanh lịch và quý phái. Chiếc bông tai đặc biệt này là sản phẩm của Diamomo, sử dụng đá Cubic Zirconia cao cấp trên nền vàng trắng 14K.

Sức hút của bộ phim Queen of Tears đã khiến danh tiếng, vị thế của Kim Jo Won tăng vọt. Theo Good Data Corporation, Kim Ji Won đã đứng đầu trong hạng mục độ nổi tiếng của dàn diễn viên phím truyền hình TV-OTT trong tuần cuối cùng của tháng 3.

Truyền thông xứ Hàn nhận định về Kim Ji Won như một ngôi sao tài sắc vẹn toàn và không ngừng nỗ lực vươn lên: "Không giống như vẻ ngoài nổi bật của mình. ngay từ đầu, Kim Ji Won đã không phải là một nữ diễn viên có tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, cô dường như biết rõ điểm mạnh và điểm yếu của mình và từng bước leo lên các nấc thang mới trong sự nghiệp. Suốt 14 năm qua, Kim Ji Won đã không ngừng nỗ lực, vì vậy chúng tôi tin rằng không có gì là sai khi đặt cho cô biệt danh Nữ diễn viên xinh đẹp mà diễn xuất cũng giỏi".