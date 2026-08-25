'Bống' Hồng Nhung ở Pháp

'Bống' Hồng Nhung khoe được ca sĩ Quang Linh đến nhà dạy học GĐXH - 'Bống' Hồng Nhung hạnh phúc kể lại chuyện ca sĩ Quang Linh đã "không quản đường xa" để đến nhà cô dạy thanh nhạc.

'Bống' Hồng Nhung chia sẻ khoảnh khắc nhàn nhã, tự tại ở Pháp, chị gọi đây là những tháng ngày thong dong. Sau 2 năm mắc bệnh ung thư vú, 'Bống' Hồng Nhung vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, kiên trì chiến đấu với bệnh tật và vẫn tham gia các show diễn âm nhạc.

Chị từng chia sẻ rằng âm nhạc, nghệ thuật và đặc biệt là hai con chính là nguồn động lực lớn giúp mình đi qua quãng thời gian khó khăn.

'Bống' Hồng Nhung thong dong tại Pháp.

Đến năm 2026, sau hơn một năm phẫu thuật và xạ trị, 'Bống' Hồng Nhung tiếp tục chia sẻ về hành trình chăm sóc sức khỏe. Nữ diva nhạc Việt cho biết biến cố khiến chị học cách lắng nghe cơ thể nhiều hơn và nhìn cuộc sống theo một cách khác.

Điều đáng chú ý là "Bống" Hồng Nhung không chọn cách biến câu chuyện bệnh tật thành sự bi lụy. Chị dùng trải nghiệm của bản thân để nhắn nhủ phụ nữ quan tâm hơn tới việc kiểm tra sức khỏe, đồng thời giữ tinh thần tích cực trước những thay đổi không thể đoán trước trong cuộc sống.

Có lẽ sau nhiều năm đứng trên sân khấu, "Bống" Hồng Nhung hiểu rằng sức khỏe và những người thân yêu mới là nền tảng để một người có thể tiếp tục làm nghề lâu dài.

Dù đã bước sang tuổi 56, "Bống" Hồng Nhung chưa có ý định đứng ngoài dòng chảy của âm nhạc đương đại. Chị từng nói mình không muốn sống mãi trong hào quang cũ mà luôn cố gắng tiếp xúc với nghệ thuật, những xu hướng mới và thế hệ nghệ sĩ trẻ.

'Bống' Hồng Nhung biểu diễn trong một đêm nhạc gần đây.

Với "Bống" Hồng Nhung, việc học một điều mới không chỉ phục vụ công việc mà còn giúp tinh thần luôn tươi mới. Chị từng duy trì việc học thêm ngoại ngữ, tập yoga, luyện hát và dành thời gian cho nghệ thuật.

Sau những biến cố, nữ diva nhạc Việt dường như càng hiểu giá trị của việc sống vừa đủ. Một ngày có thể không cần quá nhiều sự kiện, chỉ cần được tập luyện, làm việc, chăm sóc gia đình, nghe nhạc hay trò chuyện với các con cũng đã là một ngày có ý nghĩa.

'Bống' Hồng Nhung, tên đầy đủ là Lê Hồng Nhung, sinh năm 1970, là một trong những giọng ca tiêu biểu của nền nhạc nhẹ Việt Nam. Chị được khán giả yêu mến với biệt danh "Bống", nổi bật bởi giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn tinh tế. Hồng Nhung trưởng thành từ sân khấu ca nhạc Hà Nội, ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc của các nhạc sĩ như Trịnh Công Sơn, Dương Thụ, Quốc Trung, Thanh Tùng... Trong sự nghiệp, chị được xem là một trong những diva hàng đầu của Việt Nam.

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