Nữ sinh quê Thái Nguyên đến Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhan sắc cô giáo mầm non quê Đà Nẵng tại Hoa hậu Việt Nam 2026 GĐXH - Võ Thị Mến sinh năm 2004, đến từ Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) gây chú ý khi là cô giáo mầm non có mặt trong top 53 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Mang theo hơi thở của vùng đất trà Thái Nguyên, Nguyễn Hải Yến (sinh năm 2008, trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, chuyên ngành Du lịch) bước vào hành trình chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026 với tâm thế tự tin. Với Hải Yến, đây không chỉ là một cuộc thi, mà là cột mốc trưởng thành ý nghĩa nhất - nơi cô không ngại thử thách giới hạn bản thân và học hỏi từ những người đi trước.

So với bạn bè đồng trang lứa, Hải Yến sở hữu một nét quyến rũ rất riêng: Sự hòa quyện giữa nét hồn nhiên của tuổi 18 và sự đằm thắm, chín chắn của một tâm hồn được nuôi dưỡng trong không gian văn hóa di sản. Việc sống và học tập trong môi trường nghệ thuật từ sớm, đã rèn giũa cho cô khả năng cảm nhận sâu sắc về cái đẹp, tinh thần kỷ luật thép qua từng giờ luyện tập và phong thái bản lĩnh khi bước ra ánh đèn sân khấu. Tất cả tạo nên trong Hải Yến một bản sắc: Tự tin, cá tính, nhưng vẫn trọn vẹn sự mộc mạc, tinh tế.

Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Hải Yến mang theo nét đẹp đậm đà của văn hóa “xứ trà”, cùng tinh thần phóng khoáng, kiên cường của con người vùng đất chiến khu xưa. "Văn hóa truyền thống và nghệ thuật là cội nguồn của cái đẹp, và thế hệ trẻ chính là những gạch nối đưa bản sắc dân tộc vươn xa", Hải Yến chia sẻ.

Không chỉ có tư duy nghệ thuật, chuyên ngành Du lịch đang theo học còn trang bị cho Hải Yến sự am hiểu nhất định về văn hóa, kỹ năng giao tiếp linh hoạt, cùng sự chỉn chu trong từng trải nghiệm. Hải Yến chia sẻ, cô sẽ "biến hóa" nền tảng tri thức này thành lối ứng xử tự nhiên, cuốn hút, lan tỏa vẻ đẹp văn hóa – du lịch Việt Nam theo cách chân thật và chạm tới trái tim mọi người.

Để chuẩn bị cho cuộc thi, Hải Yến đã chủ động trau dồi toàn diện, từ kỹ năng catwalk, ứng xử, ngoại ngữ, cho đến rèn luyện thể lực và vóc dáng. Tuy nhiên, hành trang quý giá nhất mà cô mang theo chính là tâm thế chủ động, sẵn sàng học hỏi và đón nhận.

Hình ảnh đời thường của Nguyễn Hải Yến trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2026:



