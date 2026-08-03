'Bống' Hồng Nhung khoe được ca sĩ Quang Linh đến nhà dạy học

Trên trang cá nhân, "Bống" Hồng Nhung cho biết, những ngày qua, ca sĩ Quang Linh đã không quản đường xa, di chuyển bằng xe máy rồi tàu điện từ trung tâm Quận 1 (cũ) đến khu vực ngoại ô để trực tiếp hướng dẫn cô một khóa học về kỹ năng thanh nhạc. Ngoài việc giúp cô hát hiệu quả hơn, nam ca sĩ gốc Huế còn tận tình chỉ cách sử dụng phòng thu tại nhà. Nữ ca sĩ hài hước thừa nhận đây là kiến thức mà mỗi lần được dạy xong cô lại nhanh chóng quên.

Ca sĩ Quang Linh trong căn hộ penthouse của "Bống" Hồng Nhung.

Theo Hồng Nhung, những bữa cơm thân mật trong giờ nghỉ đã mang đến không khí vô cùng ấm áp, với rất nhiều câu chuyện được chia sẻ. Cô dành nhiều lời khen cho Quang Linh, nữ ca sĩ cho rằng anh không chỉ vững chuyên môn, thông minh mà còn là một trong những người dí dỏm nhất trong giới giải trí.

Nữ ca sĩ bày tỏ sự yêu quý, trân trọng ca sĩ Quang Linh và tiết lộ rằng, anh đã hẹn cô tiếp tục tham gia khóa học thứ hai vào tuần sau, với nội dung tập trung vào các kỹ thuật âm thanh hiện đại.

Về cuộc sống của "Bống" Hồng Nhung, sau nhiều biến cố, cô đang tận hưởng những ngày tháng bình yên trong căn penthouse ngập tràn cây xanh bên hai con. Nữ ca sĩ vẫn giữ niềm đam mê âm nhạc, đồng thời truyền cảm hứng bằng tinh thần sống tích cực và lạc quan.

Ca sĩ Quang Linh trong phòng thu tại nhà của "Bống" Hồng Nhung.

Ở tuổi 57, Hồng Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nguồn năng lượng tích cực và lối sống cân bằng. Sau những thử thách về sức khỏe trong thời gian qua, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình, đặc biệt là cặp song sinh Tôm - Tép.

Hiện, ba mẹ con sống trong căn penthouse rộng rãi được nữ ca sĩ chăm chút tỉ mỉ với nhiều cây xanh, hoa cỏ và không gian ngập ánh sáng. Đây cũng là nơi Hồng Nhung tìm thấy sự thư thái sau lịch làm việc, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu thiên nhiên cho các con.

Hồng Nhung có cuộc sống bình yên ở hiện tại.

Theo chia sẻ của nữ diva, hai con ngày càng trưởng thành, tự lập và có nhiều năng khiếu nghệ thuật. Con trai yêu thích âm nhạc, theo học nhiều loại nhạc cụ, trong khi con gái bộc lộ năng khiếu hội họa. Khi không bận học, hai bé thường cùng mẹ chăm sóc khu vườn, cắm hoa và tận hưởng những khoảnh khắc giản dị của cuộc sống.

Lê Hồng Nhung, thường được biết đến với nghệ danh Hồng Nhung và biệt danh Bống, là một trong 4 diva nhạc nhẹ Việt Nam. Cô nổi tiếng với chất giọng trong trẻo, giàu cảm xúc và thành công với nhiều ca khúc Trịnh Công Sơn cùng nhiều nhạc sĩ tên tuổi khác. Hơn 40 năm hoạt động nghệ thuật, Hồng Nhung ghi dấu ấn với nhiều album, liveshow và giải thưởng uy tín. Hiện cô vẫn tích cực ca hát, tham gia các hoạt động cộng đồng và truyền cảm hứng với tinh thần sống tích cực.



