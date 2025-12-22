Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em

Thứ hai, 17:20 22/12/2025 | Đời sống
Phương Thuận
Phương Thuận
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Ngày 22/12, sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề “An toàn không gian mạng – Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến” đã được tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong phòng chống bạo lực và lừa đảo trên môi trường số.

Chương trình do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng tổ chức.

Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", đồng thời nằm trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 1.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát biểu tại chương trình. Ảnh PT

Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm mạng: xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, bạo lực tinh thần, bắt nạt trực tuyến, lừa tình - lừa tiền, thao túng tâm lý và xâm hại tình dục. Đáng chú ý năm 2024 nổi lên hoạt động bắt cóc trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã xử lý hơn 50 vụ, trong đó 100% nạn nhân còn trẻ (18-22 tuổi) và hơn 90% là nữ giới.

"Hội thảo Bữa sáng Ruy băng trắng hướng tới mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, tập trung bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các hành vi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến – những vấn đề ngày càng gia tăng trong kỷ nguyên số".

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 2.

Chia sẻ khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng Văn phòng UNODC tại Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của chương trình: "An toàn trên không gian mạng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể đứng ngoài cuộc trong nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em".

Theo bà Dương Thị Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng, Bữa sáng Ruy băng trắng năm nay đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng – văn kiện pháp lý đa phương toàn cầu đầu tiên do Liên Hợp Quốc chủ trì, được thông qua vào tháng 12/2024 và dự kiến mở ký chính thức tại Hà Nội vào tháng 10/2025.

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 3.

Các chuyên gia chia sẻ tại Tọa đàm "An toàn trên không gian mạng – Khi sự tử tế là tấm khiên bảo vệ". Ảnh PT

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm "An toàn trên không gian mạng – Khi sự tử tế là tấm khiên bảo vệ" đã thu hút nhiều diễn giả từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ. Các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em.

Điểm nhấn là nghi thức ký cam kết số Ruy băng trắng với sự tham gia của 150 đại biểu, thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và các tổn thương trực tuyến bằng những hành động thiết thực trên không gian mạng. Thông điệp "Không ai bị bỏ lại phía sau trên không gian mạng" nhắc nhở mỗi người hãy lên tiếng thay vì im lặng, chọn tử tế thay vì vô cảm để không gian mạng trở thành nơi an toàn cho sự kết nối và phát triển.

Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em - Ảnh 4.Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Nhân tướng học chỉ ra: Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở 3 vị trí này thường có số sướng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm Nhân tướng học phương Đông, mỗi nốt ruồi xuất hiện trên cơ thể không chỉ đơn thuần là đặc điểm sinh học mà còn được xem như "dấu ấn số mệnh".

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Những địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là các địa điểm bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội và TP.HCM.

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Ra đường không nắm rõ quy định này nhiều tài xế 'ăn' phạt nguội liên tiếp mà không biết

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông mà người vi phạm không bị dừng xe và xử lý ngay tại chỗ, mà được ghi lại bằng camera hoặc thiết bị kỹ thuật. Tham gia giao thông đường bộ, lái xe cần lưu ý những gì để không bị phạt nguội?

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Ai đã cung tiến tấm bia đá hàng chục tấn khắc Chiếu Cần Vương?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tấm bia đá lớn với khối lượng hàng chục tấn, được khắc Chiếu Cần Vương, dựng trong khuôn viên đền thờ để tưởng nhớ vua Hàm Nghi và các nhà yêu nước trong phong trào Cần Vương.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tử vi tuổi Tỵ năm Bính Ngọ 2026 được nhận định là một năm cát hung song hành, tốt xấu đan xen. Dù không phải giai đoạn bùng nổ mạnh mẽ, nhưng vận trình lại khá ổn định.

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số này không tỏa sáng sớm nhưng càng sống lâu càng sắc nét, càng trải đời càng sáng rõ giá trị của mình.

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đáp ứng điều kiện này, người lao động vừa được hưởng lương hưu, vừa hưởng trợ cấp một lần năm 2026

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, từ năm 2026, một số trường hợp người lao động dù đã hưởng lương hưu hằng tháng vẫn có thể được nhận thêm trợ cấp một lần.

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2026, trường hợp nào được cấp thẻ căn cước vô thời hạn? Dưới đây là thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được xem là một năm tương đối cát lành đối với người tuổi Thìn. Vận trình chung có nhiều điểm sáng, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp và danh tiếng.

Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Tháng sinh Âm lịch của người giỏi tích luỹ và quản lý tiền bạc

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây được xem là nhóm có số mệnh hanh thông, về sau sự nghiệp ổn định, tài chính dư dả.

Xem nhiều

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Vì sao tháng 12 âm lịch gọi là tháng Chạp, tháng 1 là tháng Giêng?

Đời sống

GĐXH - Người Việt thường gọi tháng cuối cùng của năm Âm lịch là tháng Chạp, tháng đầu tiên của năm Âm lịch là tháng Giêng, chứ không gọi là tháng 12, tháng 1 như các tháng còn lại. Điều này khiến nhiều người tò mò: Vì sao lại có cách gọi đặc biệt như vậy?

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Số cuối ngày sinh Âm lịch của người không giàu sớm nhưng cũng không nghèo lâu

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Tỵ năm 2026

Đời sống
Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đây là trường hợp duy nhất được cấp thẻ căn cước vô thời hạn năm 2026

Đời sống
Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Tử vi 12 con giáp năm Bính Ngọ: Tổng quan tuổi Thìn năm 2026

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top