Bữa sáng Ruy băng trắng lan tỏa thông điệp an toàn không gian mạng cho phụ nữ và trẻ em
GĐXH – Ngày 22/12, sự kiện Bữa sáng Ruy băng trắng với chủ đề “An toàn không gian mạng – Bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến” đã được tổ chức, nhấn mạnh trách nhiệm chung của toàn xã hội trong phòng chống bạo lực và lừa đảo trên môi trường số.
Chương trình do Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phối hợp với Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) tại Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng tổ chức.
Sự kiện là hoạt động thiết thực hưởng ứng Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 với chủ đề "Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số", đồng thời nằm trong khuôn khổ Chiến dịch toàn cầu 16 ngày hành động chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, phụ nữ và trẻ em đang là nạn nhân của nhiều loại hình tội phạm mạng: xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ danh dự, bạo lực tinh thần, bắt nạt trực tuyến, lừa tình - lừa tiền, thao túng tâm lý và xâm hại tình dục. Đáng chú ý năm 2024 nổi lên hoạt động bắt cóc trực tuyến. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an đã xử lý hơn 50 vụ, trong đó 100% nạn nhân còn trẻ (18-22 tuổi) và hơn 90% là nữ giới.
"Hội thảo Bữa sáng Ruy băng trắng hướng tới mục tiêu xây dựng không gian mạng an toàn, tập trung bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các hành vi bạo lực, lừa đảo và tổn thương trực tuyến – những vấn đề ngày càng gia tăng trong kỷ nguyên số".
Chia sẻ khai mạc hội thảo, bà Nguyễn Nguyệt Minh, Trưởng Văn phòng UNODC tại Việt Nam, nhấn mạnh thông điệp cốt lõi của chương trình: "An toàn trên không gian mạng là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Không một cá nhân hay tổ chức nào có thể đứng ngoài cuộc trong nỗ lực bảo vệ phụ nữ và trẻ em".
Theo bà Dương Thị Ngọc Linh, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng, Bữa sáng Ruy băng trắng năm nay đặc biệt nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng – văn kiện pháp lý đa phương toàn cầu đầu tiên do Liên Hợp Quốc chủ trì, được thông qua vào tháng 12/2024 và dự kiến mở ký chính thức tại Hà Nội vào tháng 10/2025.
Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm "An toàn trên không gian mạng – Khi sự tử tế là tấm khiên bảo vệ" đã thu hút nhiều diễn giả từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ. Các chuyên gia cùng chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em.
Điểm nhấn là nghi thức ký cam kết số Ruy băng trắng với sự tham gia của 150 đại biểu, thể hiện quyết tâm chung tay bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bạo lực, lừa đảo và các tổn thương trực tuyến bằng những hành động thiết thực trên không gian mạng. Thông điệp "Không ai bị bỏ lại phía sau trên không gian mạng" nhắc nhở mỗi người hãy lên tiếng thay vì im lặng, chọn tử tế thay vì vô cảm để không gian mạng trở thành nơi an toàn cho sự kết nối và phát triển.
