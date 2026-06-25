Bức ảnh hé lộ cuộc sống thật của Phương Oanh hậu biến cố

Sau nhiều sóng gió và những ồn ào liên quan tới ông xã Shark Bình, cuộc sống hiện tại của diễn viên Phương Oanh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng. Thay vì xuất hiện trong các hoạt động giải trí như trước, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ và hành trình làm mẹ.

Mới đây, Phương Oanh đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường trong căn bếp gia đình. Điều gây chú ý không chỉ là hình ảnh nữ diễn viên tất bật chuẩn bị bữa ăn mà còn là khoảnh khắc cô con gái nhỏ quấn quýt bên mẹ. Đính kèm loạt ảnh, Phương Oanh hài hước viết: "Không hề bám" kèm biểu tượng cảm xúc đáng yêu.

Trong những bức hình được đăng tải, Phương Oanh diện váy hoa đơn giản, đứng bếp nấu ăn. Trong khi đó, cô con gái nhỏ liên tục ôm chân, kéo váy mẹ, không muốn rời nửa bước. Đây cũng là những hình ảnh phản ánh khá rõ cuộc sống thường nhật của Phương Oanh ở thời điểm hiện tại.

Có thể thấy sau khi trở thành mẹ, nữ diễn viên dành nhiều tâm huyết cho việc chăm sóc gia đình. Thay vì những hình ảnh hào nhoáng của showbiz, trang cá nhân của cô thời gian qua thường xuyên xuất hiện những khoảnh khắc xoay quanh cuộc sống thường nhật bên hai con.

Phương Oanh chia sẻ hình ảnh bên con trên trang cá nhân, đồng thời hé lộ thực tế cuộc sống thường ngày. Ảnh: FBNV

Không còn xuất hiện dày đặc tại các sự kiện giải trí, nữ diễn viên dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc các con. Ảnh: FBNV

Hiện tại nữ diễn viên đang tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Trong một vlog, Phương Oanh cũng có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình làm mẹ, đặc biệt là giai đoạn các con bước vào tuổi lên 2. Nữ diễn viên tâm sự: "Tuổi lên 2 của các con, tôi gọi là cơn bão nhỏ đáng yêu, đây là lúc các con có cảm xúc riêng, muốn được làm mọi thứ nhưng chưa biết diễn đạt thế nào thế nên bên cạnh những lúc đáng yêu sẽ có những lúc khủng hoảng đến và đi bất ngờ. Những lúc như thế, tôi sẽ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh để kiên nhẫn cùng con xử lý. Khủng hoảng tuổi lên 2 không chỉ của các con mà còn là cách để bố mẹ học bình tĩnh, tôi cũng đang học cách trưởng thành cùng con".

Hiện cô tập trung cho công việc kinh doanh cá nhân, quảng bá sản phẩm và bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Phương Oanh và doanh nhân Shark Bình chính thức về chung một nhà vào năm 2023 sau thời gian dài vướng nhiều bàn tán về chuyện tình cảm. Thời điểm công khai mối quan hệ, cả hai từng đối mặt với không ít tranh cãi từ dư luận. Tuy nhiên, sau tất cả, cặp đôi lựa chọn giữ thái độ bình tĩnh, tập trung xây dựng cuộc sống riêng.

Tháng 5/2024, Phương Oanh chào đón cặp song sinh Jimmy và Jenny. Từ đó đến nay, nữ diễn viên gần như dành trọn thời gian cho vai trò làm mẹ. Cô nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi được chứng kiến các con lớn lên từng ngày, đồng thời không ngại khoe những khoảnh khắc đáng yêu của hai nhóc tỳ trên mạng xã hội.

Phương Oanh và Shark Bình chào đón cặp song sinh vào tháng 5/2024. Ảnh: FBNV

Kể từ khi Shark Bình vướng biến cố vào cuối năm 2025, Phương Oanh cũng trở nên kín tiếng hơn hẳn. Nữ diễn viên hạn chế xuất hiện trước công chúng, đồng thời gần như ở ẩn trên mạng xã hội trong một thời gian dài. Giữa những bàn tán và chú ý từ dư luận, cô không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào liên quan đến sự việc.

Đến khi dần trở lại với mạng xã hội, Phương Oanh chọn cách xuất hiện nhẹ nhàng và bình lặng hơn. Thay vì nhắc đến những ồn ào đã qua, nữ diễn viên chủ yếu chia sẻ các video nấu ăn, chăm sóc gia đình và những khoảnh khắc đời thường bên chồng con. Cuộc sống hiện tại của cô xoay quanh tổ ấm nhỏ, cho thấy sự ưu tiên dành cho gia đình sau nhiều biến động.