'Cha tôi, người ở lại' mới nhất (tập 43): Cuộc họp gia đình bất thường, căng thẳng vì chuyện tình 'lén lút' của An và Nguyên

Trong tập 43 "Cha tôi, người ở lại", khi chuyện An (diễn viên Ngọc Huyền) và Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) có tình cảm với nhau thì cả hai khó qua mắt được người cùng nhà. Theo diễn biến trong phim, Việt (diễn viên Thái Vũ) ngồi sẵn ở phòng khách để "bắt quả tang" An và Nguyên đi chơi cùng nhau về.

Dù An và Nguyên đã cố tình đi vào thời điểm khác nhau để che mắt mọi người nhưng vẫn không qua được mắt Việt. Việt nói với An "người đi cửa trước, kẻ luồn cửa sau". Khi nói với Nguyên, Việt thẳng thắn: "Anh đi làm diễn viên được đấy!".

Việt chờ sẵn để làm rõ chuyện An và Nguyên lén lút có tình cảm với nhau. Ảnh VTV

Việt quyết định họp gia đình vì chuyện của An và Nguyên bất chấp việc cả hai anh em đều lảng tránh. Việt yêu cầu cả hai anh em ngồi xuống và mời hai bố ra. Sự xuất hiện của ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và bố Bình (NSƯT Thái Sơn) khiến An và Nguyên không giấu nổi sự sợ hãi trong ánh mắt, cả hai đang lo nghĩ đến tình huống cả nhà biết tình cảm. Không khí gia đinh mọi khi vui vẻ, nay trùng xuống, nét mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng.

Cuộc họp gia đình dự báo là căng thẳng. Ảnh VTV

Trước đó, ở tập 42, tại quán cà phê, Việt chứng kiến anh Nguyên và An cãi nhau giống như hai người đang yêu ghen tuông nhau, sau khi Tú (diễn viên Đình Tú) xuất hiện. Về nhà, Việt suy nghĩ và lờ mờ nhận ra hai người như thể có tình cảm với nhau.

Từ đây, Việt nhớ lại những chuyện đã xảy ra - có lần Việt tình cờ bắt gặp An ngắm hình anh Nguyên trong điện thoại, lần khác Việt lại thấy anh Nguyên kẹp ảnh An trong cuốn vở trên đầu giường. Việt vô tình đọc được truyện tranh do An sáng tác. Đọc xong, Việt lập tức gọi điện cho Đại để tham khảo ý kiến. Đại liền cho Việt biết, An yêu Nguyên nhưng không đều che giấu.

Ở một diễn biến khác của "Cha tôi, người ở lại" tập 43, Thảo (diễn viên Thanh Huế) thừa nhận với An cô đã cố chấp dù biết rõ tình cảm An và Nguyên dành cho nhau. "Tớ cứ nghĩ nếu cậu coi anh Nguyên là anh trai của cậu thì tớ có thể yêu anh ấy. Nhưng bọn mình là bạn thân, không thể yêu chung một người đàn ông được. Tớ không thể tranh giành bạn trai của cậu", Thảo nói.

Tuy nhiên, An vẫn khẳng định mình và Nguyên chỉ là anh em và đề nghị Thảo nói chuyện khác. Thảo khuyên An đừng dối lòng nữa vì cô không muốn bạn thân khó xử vì mình. Khác với mọi khi, lần này Thảo khyên An hãy sống thật với tình cảm của mình và lặng lẽ rút lui.

Tập 43 phim "Cha tôi, người ở lại" phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 26/5) trên kênh VTV3.