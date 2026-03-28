Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Thứ bảy, 07:00 28/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xác nhận góp mặt tại "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc, chính thức bước vào cuộc cạnh tranh với dàn nghệ sĩ quốc tế.

Chiều 27/3, trên fanpage khoảng 1 triệu người theo dõi, ca sĩ Trang Pháp chia sẻ về việc tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc.

Chia sẻ về quyết định lần này của mình, Trang Pháp khẳng định dù hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mang đến cho cô nhiều điều nhưng cô vẫn mong muốn được học hỏi nhiều hơn.

"Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn", TPO dẫn lời nữ ca sĩ Trang Pháp.

Ca sĩ Trang Pháp thi &quot;Đạp gió 2026&quot; ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Ca sĩ Trang Pháp. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cho biết thêm, khi đến với Đạp gió 2026, cô mang theo tình yêu âm nhạc và mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam, kết nối với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc.

"Tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, Trang mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và Văn Hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu.

Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới", Trang Pháp chia sẻ.

Cô cho biết đã sẵn sàng cho hành trình nhiều thử thách phía trước. Nữ ca sĩ đã chuẩn bị trong nhiều tháng, tập trung rèn luyện kỹ năng, thể lực, đồng thời xây dựng chiến lược và phong cách biểu diễn nhằm tạo dấu ấn tại cuộc thi.

Ca sĩ Trang Pháp thi &quot;Đạp gió 2026&quot; ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Trang Pháp tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm diễn viên. Cô xuất thân trong một gia đình ngoại giao danh giá, có bố mẹ cô hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.

Trang Pháp tốt nghiệp tại Đại học Lyon II của Pháp với chuyên ngành Kinh tế – Quản lý. Ngoài tiếng Việt, cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Cô được gia đình cho học đàn năm 6 tuổi và bắt đầu tham gia viết nhạc từ năm 10 tuổi.

Cô lần đầu được khán giả biết đến qua vai Thảo Uyên trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến như Chỉ là, Tóc ngắn, Sau khi chia tay thì phải làm gì. Bên cạnh đó, cô còn đứng sau sáng tác một số bài hit quen thuộc của làng nhạc Việt như Gửi anh xa nhớ, Tình yêu màu nắng...

Đạp gió 2026 là mùa thứ bảy của chương trình. Trước đó, Chi Pu tham gia mùa bốn, vào đội hình ra mắt và xếp hạng sáu chung cuộc, đồng thời nhận giải Nghệ sĩ có thành tích nổi bật và danh hiệu Sân khấu phá vỡ kỷ lục với tiết mục See Tình. Ở mùa năm, Suni Hạ Linh cũng góp mặt và đi đến chung kết với nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Sau 6 mùa phát sóng thành công, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trở thành một trong những show truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, giúp nhiều nghệ sĩ nữ tái khẳng định tên tuổi và tìm lại ánh hào quang sự nghiệp.

Bật mí thân thế nữ ca sĩ Trang Pháp vừa giành chiến thắng ngoạn mục tại show ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’Bật mí thân thế nữ ca sĩ Trang Pháp vừa giành chiến thắng ngoạn mục tại show ‘Chị đẹp đạp gió rẽ sóng’

GĐXH - Nữ ca sĩ Trang Pháp xuất sắc trở thành trưởng nhóm “Đạp gió” với số lượt bình chọn yêu thích trên ứng dụng Onlala cao nhất với 56.734 phiếu bầu.

Gia thế chị đẹp Trang Pháp: Bố là Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội, mẹ làm ở Lãnh sự quánGia thế chị đẹp Trang Pháp: Bố là Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội, mẹ làm ở Lãnh sự quán

Bên cạnh tài năng âm nhạc được thể hiện trong show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", Trang Pháp khiến khán giả đặc biệt quan tâm khi có gia thế danh giá.

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh chơi lớn, bắt tay cỗ máy tạo hit Khắc Việt, Trang Pháp

Ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh chơi lớn, bắt tay cỗ máy tạo hit Khắc Việt, Trang Pháp

"Chị đẹp" Trang Pháp rớt cột cách sàn 10cm khiến khán thót tim

"Chị đẹp" Trang Pháp rớt cột cách sàn 10cm khiến khán thót tim

Gia thế chị đẹp Trang Pháp: Bố là Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội, mẹ làm ở Lãnh sự quán

Gia thế chị đẹp Trang Pháp: Bố là Giáo sư Đại học Quốc gia Hà Nội, mẹ làm ở Lãnh sự quán

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.

GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.

GĐXH - Khánh Như, Tuyên Dương, Thùy Dung, Lê Thị Trang và Như Quỳnh được khán giả đánh giá tiềm năng cho vương miện Miss World Vietnam 2025.

GĐXH - Sau khi "nhá hàng" bằng loạt poster nhân vật, bộ phim hành động "Phi vụ cuối cùng" tiếp tục tung teaser chính thức, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích dòng phim gangster.

GĐXH - Taylor Swift phá kỷ lục về số giải thưởng cao nhất của mình với 7 giải thưởng tại iHeartRadio Music Awards 2026.

GĐXH - Sau khi biết bố mình chưa chết như lời mẹ nói, Thành quyết định đi tìm người đã sinh ra mình.

GĐXH - Tháng 3, kênh VTV3 kỷ niệm sinh nhật tuổi 30, cũng là thời điểm Ban Văn hoá - Giải trí khởi động hành trình mới bất ngờ thú vị.

GĐXH - Đình Tú - chàng diễn viên quê Bắc Ninh hiện tại đã trở thành gương mặt quen thuộc trong phim giờ vàng của VTV. Điều đáng chú ý là anh còn đóng 4 phim đều có chữ "nắng".

GĐXH - Minh Kiên và đồng đội đã cứu được Linh, Yến và Hà Lê nhưng anh vẫn chưa thể tìm thấy Lam Anh.

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
