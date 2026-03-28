Ca sĩ Trang Pháp thi "Đạp gió 2026" ở Trung Quốc

Chiều 27/3, trên fanpage khoảng 1 triệu người theo dõi, ca sĩ Trang Pháp chia sẻ về việc tham gia chương trình Đạp gió 2026 tại Trung Quốc.

Chia sẻ về quyết định lần này của mình, Trang Pháp khẳng định dù hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 mang đến cho cô nhiều điều nhưng cô vẫn mong muốn được học hỏi nhiều hơn.

"Dẫu cho hành trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã mang về cho tôi muôn vàn những yêu thương, nhưng tôi hiểu rằng, bản thân chưa phải người giỏi nhất, cũng chưa phải một nghệ sĩ hoàn hảo nhất. Mỗi lộ trình trong cuộc đời sẽ cho ta những thành tựu và bài học, bây giờ là lúc tạm cất thành tựu và bài học cũ vào một ngăn thật đặc biệt để đến với những bài học và lộ trình mới hơn", TPO dẫn lời nữ ca sĩ Trang Pháp.

Ca sĩ Trang Pháp. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ cho biết thêm, khi đến với Đạp gió 2026, cô mang theo tình yêu âm nhạc và mong muốn giới thiệu văn hóa Việt Nam, kết nối với bạn bè quốc tế thông qua âm nhạc.

"Tới với Đạp gió 2026 tại Trung Quốc lần này, Trang mang theo một tình yêu âm nhạc thuần khiết nhất cùng khát khao được đem âm nhạc và Văn Hoá Việt Nam tới giao lưu, kết nối với những người bạn mới, dùng chính âm nhạc để giao tiếp giữa những tâm hồn đồng điệu.

Mục tiêu lớn nhất của Trang lần này chính là vượt qua chính mình của ngày hôm qua. Một Trang Pháp không ngại lạ lẫm, chẳng sợ làm mới và sẽ luôn cháy hết mình với đam mê để chứng minh: Chỉ cần bạn đủ dũng khí, không có đỉnh núi nào là không thể chạm tới", Trang Pháp chia sẻ.

Cô cho biết đã sẵn sàng cho hành trình nhiều thử thách phía trước. Nữ ca sĩ đã chuẩn bị trong nhiều tháng, tập trung rèn luyện kỹ năng, thể lực, đồng thời xây dựng chiến lược và phong cách biểu diễn nhằm tạo dấu ấn tại cuộc thi.

Trang Pháp xác nhận tham gia Đạp gió 2026 tại Trung Quốc. Ảnh: FBNV

Trang Pháp tên thật Nguyễn Phạm Thùy Trang, sinh năm 1989, là một nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm diễn viên. Cô xuất thân trong một gia đình ngoại giao danh giá, có bố mẹ cô hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao và nghiên cứu ngôn ngữ.

Trang Pháp tốt nghiệp tại Đại học Lyon II của Pháp với chuyên ngành Kinh tế – Quản lý. Ngoài tiếng Việt, cô có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Cô được gia đình cho học đàn năm 6 tuổi và bắt đầu tham gia viết nhạc từ năm 10 tuổi.

Cô lần đầu được khán giả biết đến qua vai Thảo Uyên trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia chương trình The Remix - Hòa âm ánh sáng 2015.

Ở lĩnh vực âm nhạc, Trang Pháp hoạt động với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, sở hữu nhiều ca khúc được công chúng biết đến như Chỉ là, Tóc ngắn, Sau khi chia tay thì phải làm gì. Bên cạnh đó, cô còn đứng sau sáng tác một số bài hit quen thuộc của làng nhạc Việt như Gửi anh xa nhớ, Tình yêu màu nắng...

Đạp gió 2026 là mùa thứ bảy của chương trình. Trước đó, Chi Pu tham gia mùa bốn, vào đội hình ra mắt và xếp hạng sáu chung cuộc, đồng thời nhận giải Nghệ sĩ có thành tích nổi bật và danh hiệu Sân khấu phá vỡ kỷ lục với tiết mục See Tình. Ở mùa năm, Suni Hạ Linh cũng góp mặt và đi đến chung kết với nhiều màn trình diễn ấn tượng.

Sau 6 mùa phát sóng thành công, chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng đã trở thành một trong những show truyền hình thực tế có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc, giúp nhiều nghệ sĩ nữ tái khẳng định tên tuổi và tìm lại ánh hào quang sự nghiệp.

