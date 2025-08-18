Chị đẹp Trang Pháp hé lộ gia thế có ông là nhà ngoại giao
Ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV "Mãi là người Việt Nam", ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Cô hé lộ nền tảng gia đình là cảm hứng lớn khi có ông, bố mẹ làm lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ.
Ngày 14/8, ca sĩ Trang Pháp chính thức giới thiệu MV Mãi Là Người Việt Nam – ca khúc do chính cô sáng tác nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Tác phẩm là lời tuyên ngôn cảm xúc về lòng yêu nước, sự đoàn kết và tinh thần hướng về cội nguồn của người Việt trong mọi thời đại, tiếp nối chuỗi sản phẩm âm nhạc mang thông điệp tích cực của nữ nghệ sĩ.
Cảm hứng từ Sao nhập ngũ
Trang Pháp cho biết năm 2025 có nhiều dấu mốc quan trọng với đất nước nên cô đã thai nghén ý tưởng từ hơn nửa năm trước. Tuy nhiên, chỉ đến khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ, sống trong doanh trại, nghe những câu chuyện của các chỉ huy và cảm nhận đời sống quân nhân, cô mới hoàn thiện phần ca từ trên những chiếc giường tầng. Ca khúc chất chứa tâm nguyện sâu sắc của người trẻ Việt Nam: “Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam".
Ca khúc lần đầu được giới thiệu trước 25.000 khán giả ở V Fest Concert (Hà Nội, ngày 10/8), lan tỏa cảm xúc từ sân khấu cho tới mạng xã hội. Sắp tới, nữ ca sĩ tiếp tục trình diễn tại Concert Sao nhập ngũ ở TPHCM. Cô lấy cảm hứng từ những khoảnh khắc đời thường mang đậm tính nhân văn như cảnh ô tô che chắn xe máy trong bão, người dân góp công sức chống thiên tai, những đoàn diễu binh "đi trong lòng nhân dân"... Chị gái cô cũng là người được cô gọi điện để bàn bạc, hoàn thiện nội dung từng câu hát.
Ban đầu, Trang Pháp dự định ca khúc là một bản solo. Nhưng khi viết đến những phần điệp khúc về sự kết nối, cô nghĩ đến việc song ca - để giọng hát nam nữ hòa quyện như tinh thần đoàn kết. Cô mời ca sĩ Hà Lê vì chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc, phù hợp với tinh thần ca khúc. Ngoài bản song ca, phiên bản solo được ra mắt trong thời gian tới.
Tinh thần cộng đồng
Phần lớn nhân vật trong MV không phải diễn viên chuyên nghiệp mà là người dân địa phương Lào Cai tham gia ngẫu nhiên. Ê-kíp chọn Lào Cai vì nơi đây vừa chịu ảnh hưởng bão, đang khắc phục hậu quả, nhưng vẫn giữ được cảnh sắc thuần Việt đẹp đến nao lòng. Một phần MV được quay tại Hà Nội - quê hương của nữ ca sĩ.
MV không có kịch bản chia cảnh cụ thể như các dự án trước. Cô ví quá trình quay như bộ phim phóng sự, hóa thân thành cô sinh viên xa nhà đi khắp Lào Cai rồi trở lại Hà Nội. Trên hành trình ấy, đoàn liên tục nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và bà con, từ phát quang đường vào xã Tả Củ Tỷ đến hỗ trợ hậu cần ở Bắc Hà. Những sự giúp đỡ ấy giống như lát cắt đời thực về tinh thần "lá lành đùm lá rách".
Không chỉ thể hiện tinh thần Việt Nam qua nội dung, toàn bộ credit cuối MV đều được viết bằng tiếng Việt để tôn trọng sản phẩm thuần Việt. Trang Pháp cũng hé lộ rằng nền tảng gia đình là cảm hứng lớn, ông ngoại cô là ông Nguyễn Khắc Huỳnh - thành viên phái đoàn đàm phán Hiệp định Paris 1973, bố mẹ cô hoạt động lâu năm trong lĩnh vực ngoại giao và ngôn ngữ. Vì vậy, tình yêu nước đã luôn là “dòng máu” nuôi dưỡng cô từ nhỏ.
Hoa hậu Lương Thùy Linh học Tiến sĩ, làm trợ giảng và khởi nghiệp tuổi 25Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ về hành trình học tiến sĩ, khởi nghiệp thời trang, hoạt động xã hội và triết lý sống nội tâm sau hơn 5 năm đăng quang.
Cuộc sống bí ẩn của nam MC VTV nổi tiếng nhất Việt Nam những năm 2000Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Là gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình khi gắn bó với nhiều chương trình nổi tiếng, nhưng nam MC này lại có cuộc sống kín tiếng.
Nam diễn viên hài đột ngột qua đời ở tuổi 55, nhiều nghệ sĩ bàng hoàngCâu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
GĐXH - Thông tin nam diễn viên hài Vũ Bắc Hải qua đời sáng 13/8 khiến nhiều nghệ sĩ bàng hoàng.
'Thần đồng Đà Lạt' kiếm 5 cây vàng/đêm, U80 vẫn đắt sôCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Với giọng ca trời phú và kỹ thuật điêu luyện, thiếu nữ Đà Lạt nhanh chóng nổi tiếng, thành công vang dội với dòng nhạc bolero, cát-sê 5 cây vàng một đêm hát.
Bích Phương khóc nức nở khi mất 3 'Em xinh', Châu Bùi đi tiếp gây tranh cãiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trên sân khấu Em Xinh Say Hi tập 11, Bích Phương bật khóc nức nở khi 3 thành viên phải dừng bước, trong khi Châu Bùi đi tiếp khiến mạng xã hội tranh luận dữ dội.
Cuộc sống của NSND từng là giám đốc, hai đời vợ không con cáiCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
NSND Quốc Anh - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội có cuộc sống nghỉ hưu an nhàn bên vợ thứ hai và thi thoảng vẫn đi diễn.
Hoa hậu gốc Cần Thơ khoe 'gia tài' đáng nể ở tuổi 24Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Trước khi "chinh chiến" Miss World, Hoa hậu Bảo Ngọc khoe "tài sản" ở tuổi 24 khiến fan sắc đẹp trầm trồ.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.
Thu Thuỷ - học trò Mỹ Tâm giờ ra sao sau cuộc thi The Voice?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từng là thí sinh đội Mỹ Tâm tại The Voice 2015, Thu Thủy nay gây chú ý khi chuyển hướng, không theo đuổi sự nghiệp ca hát.
Tuổi 50 ca sĩ Nguyên Vũ: Lên chức viện phó, rất giàu nhưng không có vợ conCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Nhân buổi ra mắt dự án cộng đồng "Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình", ca sĩ Nguyên Vũ dành thời gian trò chuyện với báo VietNamNet về công việc, cuộc sống gần đây.
4 năm mắc ung thư tuyến giáp, NSƯT Hoài Linh sống chung với bệnh tật, vẫn chuyên tâm làm việcCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Năm 2021, NSƯT Hoài Linh gặp biến cố sức khỏe khi mắc ung thư tuyến giáp. Trong quãng thời gian này, anh chọn cách sống chung bệnh tật và vẫn làm việc như bình thường.