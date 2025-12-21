'Anh tài' Jun Phạm và 'Chị đẹp' Trang Pháp xuất hiện tại 'Tân binh toàn năng'
GĐXH - Với sự góp mặt của Jun Phạm và Trang Pháp, các "Tân binh" bước vào một “cuộc chơi nội bộ” căng thẳng, nơi mỗi tiết mục đều phải đủ sức thuyết phục khán giả.
Trong tập 12 "Tân binh toàn năng" đã được phát sóng, sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời như "Anh tài" Jun Phạm và "Chị đẹp" Trang Pháp không chỉ dừng lại ở vai trò mang đến những màn trình diễn đặc sắc, cả hai còn trực tiếp bước vào “cuộc chơi” cùng các tân binh, trở thành những nhân tố quan trọng trong từng vòng thi.
Điểm số của họ được tính vào kết quả chung, qua đó giữ vai trò quan trọng trong quyết định việc đội hình Tân binh thăng cấp có thể vượt qua thử thách hay không.
Theo quy tắc "Công diễn 5" sẽ có 3 tiết mục solo, việc lựa chọn Cường Bạch, Lâm Anh và Wonbi tranh tài đã được NSX SOOBIN cân nhắc kỹ lưỡng. Không phụ sự kỳ vọng, Wonbi mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ với tiết mục mang tên "VAR". Điểm số bình chọn trực tiếp cho Wonbi là 1.416.
Trong khi đó, Lâm Anh với sở trường là ngoại hình rất sáng sân khấu cùng với chất giọng tình cảm, da diết được tin tưởng giao cho trọng trách đảm nhận phần solo với ca khúc "Bận tâm". Trong quá trình chuẩn bị, Lâm Anh gặp không ít khó khăn vì bản phối khá khó với những quãng rộng.
Lần đầu tiên đảm nhận màn biểu diễn solo trên sân khấu lớn, Lâm Anh đã hồi hộp, lo lắng nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành trọn vẹn vai trò của mình. Tuy nhiên, điểm số trực tiếp cho Lâm Anh lại không thực sự tốt với 1.370 điểm, gây bất ngờ cho khán giả.
Cường Bạch là cái tên cuối cùng “chốt sổ” danh sách 3 tiết mục solo tại "Công diễn 5". Sân khấu của Cường Bạch được nhận xét là bùng nổ không chỉ nhờ giai điệu sôi động, bắt tai mà còn vì bản lĩnh làm chủ sân khấu và thần thái khi được thể hiện chất riêng, biểu diễn trước những người hâm mộ.
Tiết mục solo của Cường Bạch cũng có điểm số cao nhất trong 3 phần thi với 1.589 điểm. Mặc dù vậy tổng điểm của cả 3 tiết mục của các Tân binh vẫn chưa đủ để vượt qua điểm số cột mốc mà luật thi đề ra.
Theo luật thi được công bố trong "Công diễn 5", tiết mục solo của Jun Phạm được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm Vòng 1 của nhóm Tân binh thăng cấp. Nam ca sĩ bắt buộc phải đạt hơn 1.625 điểm để giúp cả đội chạm mốc tối thiểu 6.000 điểm.
Với tiết mục solo Performance "Bất tuyệt thao thao", Jun Phạm cùng năng lượng, cảm xúc và bản lĩnh sân khấu đã mang về 1.758 điểm, con số không chỉ giúp anh hoàn thành thử thách cá nhân, mà còn trực tiếp kéo tổng điểm Vòng 1 lên 6.133, giúp đội hình Tân binh thăng cấp chính thức vượt qua vòng nguy hiểm.
Nếu Vòng 1 là thử thách cá nhân, thì Vòng 2 với tiết mục "Barbie" lại là bài toán về sự kết hợp ăn ý. Lần đầu đứng chung sân khấu với "Chị đẹp" Trang Pháp, 5 tân binh Duy Lân, Đức Duy, Long Hoàng, Phúc Nguyên và Thái Lê Minh Hiếu phải đối mặt với yêu cầu hoàn toàn mới: trưởng thành, nam tính hơn và không được “lép vế”.
Dưới sự dẫn dắt của thầy Park Hyeonho, Duy Lân được đánh giá là thành viên thể hiện tốt nhất và được giao phân đoạn nhảy đôi cùng Trang Pháp. Trên sân khấu "Công diễn 5", phiên bản "Barbie" mang đến màu sắc tươi mới, vừa giữ được tinh thần ca khúc gốc, vừa mở ra không gian để các Tân binh thể hiện sự trưởng thành.
SOOBIN nhận xét: “Các bạn diễn rất tự nhiên, thoải mái, giống như đã từng diễn với nghệ sĩ nữ từ trước đấy rồi, không thấy có chút gượng gạo hay ngại ngùng gì cả. Nghệ sĩ chuyên nghiệp là phải như vậy. Mình cảm thấy hành trình này đang rất có ý nghĩa với cả các bạn Tân binh toàn năng”.
Kết thúc tập 12, điểm số bình chọn cho Vòng 2 vẫn chưa được công bố đầy đủ. Chương trình chỉ hé lộ con số gợi ý với ký hiệu 1 và 4, khiến áp lực tiếp tục đè nặng lên đội hình thăng cấp khi bước sang Vòng 3 mang tính chất quyết định.
