Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng

Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng

| Tâm sự
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GĐXH - Tôi từng vui mừng khi giúp con trai mua được căn nhà ở thành phố. Nhưng rồi có những lần muốn sang thăm con, tôi phải cầm điện thoại đắn đo mãi mới dám gọi. Đến tuổi gần 70, tôi mới hiểu rằng có những khoảng cách không thể lấp đầy bằng tiền bạc.

Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng - Ảnh 1.Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng - Ảnh 2.Mẹ giúp mua nhà, lên ở cùng chăm cháu rồi quản mọi khoản chi tiêu: Tôi nên biết ơn hay tìm cách thoát ra?

GĐXH - Có mẹ hỗ trợ tài chính, chăm cháu và quán xuyến việc nhà, cuộc sống của vợ chồng tôi nhẹ gánh hơn nhiều. Nhưng sự giúp đỡ ấy cũng khiến tôi áp lực khi mẹ muốn can thiệp vào hầu hết việc chi tiêu trong gia đình. Tôi hiểu bà lo lắng và thương con nhưng không khỏi băn khoăn: Nhận sự giúp đỡ của cha mẹ có đồng nghĩa với việc phải chấp nhận mọi sự kiểm soát, ngay cả khi đã trưởng thành?

Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi. 

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