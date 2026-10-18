Cho con tiền mua nhà, tôi nghẹn lòng khi bất ngờ đến thăm lại bị con nói một câu đau lòng
GĐXH - Tôi từng vui mừng khi giúp con trai mua được căn nhà ở thành phố. Nhưng rồi có những lần muốn sang thăm con, tôi phải cầm điện thoại đắn đo mãi mới dám gọi. Đến tuổi gần 70, tôi mới hiểu rằng có những khoảng cách không thể lấp đầy bằng tiền bạc.
Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.
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