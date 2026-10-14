Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng
GĐXH - Tôi đã cùng chồng đi qua 30 năm hôn nhân, nuôi hai đứa con trưởng thành, vun vén một mái nhà đủ đầy. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần quà cáp, nhưng khi mở món quà kỷ niệm ngày cưới và nhìn thấy chiếc nồi mới, tôi vẫn không ngăn được cảm giác chạnh lòng.
Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả.
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