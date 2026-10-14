Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng

| Tâm sự
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GĐXH - Tôi đã cùng chồng đi qua 30 năm hôn nhân, nuôi hai đứa con trưởng thành, vun vén một mái nhà đủ đầy. Tôi từng nghĩ mình chẳng cần quà cáp, nhưng khi mở món quà kỷ niệm ngày cưới và nhìn thấy chiếc nồi mới, tôi vẫn không ngăn được cảm giác chạnh lòng.

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc nồi mới - Ảnh 1.Chồng không ngoại tình cũng chẳng vũ phu nhưng tôi vẫn mất phương hướng ở tuổi 48

GĐXH - Tôi có một gia đình đủ đầy, người chồng không phản bội, cũng chẳng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ. Vậy mà ở tuổi 48, sau hơn 20 năm làm vợ, làm mẹ, tôi lại thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, chồng tặng tôi một chiếc nồi mới - Ảnh 2.Con trai gọi điện báo một tin, tôi mất ngủ nhiều đêm vì thương cả con dâu lẫn đứa cháu chưa chào đời

GĐXH - Con trai đi xuất khẩu lao động, vợ chồng tôi ở nhà được con dâu chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. Nhưng rồi một ngày, con trai gọi điện báo rằng nó đã có một người phụ nữ khác và người đó đang mang thai. Đứng giữa một bên là con trai và đứa cháu chưa chào đời, một bên là người con dâu tôi luôn coi như con gái, tôi không biết mình phải làm thế nào mới đúng...

Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi nhằm truyền tải thông điệp của tác giả.

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