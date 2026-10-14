Kỷ niệm 30 năm ngày cưới, tôi lặng người khi mở món quà của chồng

6 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người vợ suốt ngày nói yêu, luôn miệng khen ngợi và khiến tôi cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất lại có thể ngoại tình sau lưng chồng. Điều khiến tôi đau đớn không chỉ là chuyện cô ấy có người khác, mà còn là việc suốt một năm qua, tôi vẫn tin những lời yêu thương ấy là thật, vẫn xem vợ như chỗ dựa tinh thần và chưa từng nghĩ cuộc hôn nhân 15 năm của mình lại có một bí mật lớn đến vậy.