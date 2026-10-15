Mệt mỏi không nấu cơm, phản ứng của chồng con khiến tôi nín lặng

Từ câu chuyện ấy, có lẽ nhiều người sẽ nhận ra hình ảnh của chính mình hoặc người thân trong gia đình. Đôi khi, chúng ta quá quen với sự chăm sóc của một người mà quên mất rằng họ cũng cần được nghỉ ngơi, được hỏi han và được sẻ chia.

Bởi yêu thương gia đình không có nghĩa là phải hy sinh tất cả hay gánh vác mọi việc một mình. Một mái ấm hạnh phúc không chỉ cần người biết chăm lo, mà còn cần những thành viên biết thấu hiểu và cùng nhau san sẻ trách nhiệm.

Bữa cơm không màn hình: Đừng để người thân cô đơn ngay bên mâm cơm gia đình GĐXH - Bữa cơm gia đình từng là khoảng thời gian để mọi người ngồi lại, trò chuyện và chia sẻ những chuyện nhỏ trong ngày. Nhưng khi điện thoại xuất hiện ngày càng nhiều trên bàn ăn, một nghịch lý đang diễn ra: Cả nhà vẫn cùng ngồi một mâm, nhưng mỗi người lại chìm trong một thế giới riêng.

Tôi từng thấy phiền khi mẹ gọi 3 cuộc điện thoại mỗi ngày, cho đến khi điện thoại không còn reo GĐXH - Có những cuộc điện thoại khi còn nghe thấy, chúng ta chỉ mong nó ngắn lại vài phút. Đến khi không còn cuộc gọi ấy nữa, ta mới nhận ra thứ mình từng cho là phiền phức lại chính là một phần rất bình thường và quý giá của cuộc đời.

Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống, cảm xúc và vấn đề thường gặp trong đời sống. Tên nhân vật và một số chi tiết trong câu chuyện đã được thay đổi.