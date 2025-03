Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng những con chuột cố gắng thực hiện 'sơ cứu' và cố gắng hồi sinh người bạn đồng hành bất tỉnh của chúng

3 ngày trước

Câu lạc bộ kết nối hôn nhân "One Bailey" do cư dân khu chung cư cao cấp Raemian One Bailey thành lập đang mở rộng phạm vi kết nạp thành viên ra những khu vực cao cấp khác, với mục tiêu kết nối các cá nhân ưu tú tại khu vực Gangnam, Seocho và Banpo, Seoul, Hàn Quốc.