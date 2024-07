Cách dễ nhất giảm âm khí, cân bằng âm dương cho nhà ở để bình an, phát tài lộc 'tháng cô hồn'

Tháng cô hồn không đáng sợ

Tháng 7 âm lịch dân gian gọi là tháng cô hồn, xá tội vong nhân, nhiều người lo sợ và chỉ mong tháng không may mắn nhất trong năm này sớm qua. Bởi theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch các vong hồn dù đang ở trong địa ngục cũng được Diêm Vương cho trở về thăm dương gian. Khi đó cửa địa ngục mở và ma quỷ tự do lên trần gian.

Vì thế, mọi việc từ buôn bán kinh doanh, ký kết hợp đồng, nhập trạch, mua bán... người dân đều né tránh bởi sợ gặp năng lượng xấu, hoặc bị ma quỷ quấy nhiễu, xui rủi, hung họa...

Nhiều người biết các nhà khoa học đã giải thích sự đen đủi, xui rủi, đau ốm... khoảng thời gian này là do giao mùa, mưa nhiều, độ ẩm cao... nên con người dễ mệt mỏi, ốm đau, bất an, khó chịu... nhất là người có sức đề kháng yếu như trẻ em, người cao tuổi...

Bên cạnh đó những cơn mưa lớn, lũ lụt, thiên tai dẫn tới con người dễ gặp tai nạn, chấn thương... Vì thế, người dân thêm tin chuyện "ma quỷ", âm khí, năng lượng xấu nhiều hơn.

Nhưng Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương cho rằng, tháng cô hồn không đáng sợ như lời đồn nếu biết cách giảm âm khí, tăng cường dương khí, cân bằng âm dương cho nhà ở, cơ thể.

Tháng 7 âm lịch thực chất không đáng sợ như những lời đồn đại trong dân gian. Đối với những người coi trọng tín ngưỡng tâm linh, việc quan trọng nhất trong tháng cô hồn là chú ý việc thờ cúng chỉn chu. Bên cạnh đó gia chủ cần chú ý thực hành các cách giảm âm khí, tăng cường dương khí, cân bằng âm - dương nhà ở.

Ngoài ra, nên sử dụng thêm những vật phẩm phong thủy để việc tăng dương khí hiệu quả. Đặc biệt, người dân không nên chủ quan, mà cần rèn luyện, bổ sung dưỡng chất để bảo vệ sức khỏe, tránh xui xẻo, bệnh tật...



Tháng cô hồn không đáng sợ như lời đồn. Ảnh intenet

Cách giảm âm khí - tăng dương khí nhà ở trong tháng cô hồn



Theo chuyên gia phong thủy, tháng cô hồn năm nay (2024) các khu vực trong nhà các hướng: Tây Nam, Đông Bắc, Đông Nam và Chính Nam có thiên tinh xấu chiếu tới. Do đó, người dân cần giữ thật sạch sẽ, thường xuyên xông trầm và bao sái nơi sinh sống.

Ngoài ra, cần dùng các biện pháp tăng cường dương khí như:



+ Trồng cây xanh để gia tăng sinh khí.

+ Theo dõi đón lành tránh dữ mỗi ngày.

+ Mặc quần áo màu nóng, sặc sỡ. Dùng những vật phẩm phong thủy bài trí nhà ở, phòng khách... tượng trưng cho dương khí để cân bằng lại âm dương (chứ không phải kiêng cữ tất cả mọi thứ).

Tháng cô hồn giảm âm khí cho nhà ở bằng cách tránh xáo trộn ban thờ, giữ sạch sẽ và năng xông trầm nơi thờ cúng bằng nước bao sái, hương trầm... Ảnh internet.

Lưu ý về mặt thờ cúng tháng cô hồn

Tháng cô hồn giảm âm khí cho nhà ở bằng cách tránh xáo trộn ban thờ, giữ sạch sẽ và năng xông trầm nơi thờ tự (dùng nước bao sái, hương trầm để làm sạch nơi thờ cúng tốt hơn).

- Vào các ngày linh thần, vía Phật, ngày mùng Một, ngày Rằm trong tháng cần chú ý nhiều hơn tới việc thờ cúng, bao sái ban thờ sạch, kỹ hơn bằng nước bao sái, xông trầm…

- Lên hương (cúng lễ) đúng thời giờ tốt để được trợ độ.

- Trong việc thờ cúng không dùng đồ thờ cúng giả, hoa quả nhựa. Không đặt các vật phẩm từ bột đá ép, hay những thứ có hình thù kỳ dị ở nơi thờ cúng.

Cơ hội và thành công luôn đến với những người có sự chuẩn bị, tin rằng bạn làm theo chỉ dẫn này của Chuyên gia phong thủy – Matster Phùng Phương thì không phải lo lắng việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán, hay vận trình trong tháng cô hồn.

Để giúp gia chủ vượt qua tháng cô hồn bình an, cát khí, hỗ trợ gia tăng dương khí cho nơi thờ cúng, nhà ở, cầu mong gia tăng vận may, tài lộc... người dân nên dùng các loại hương sạch làm từ thảo dược có nguồn gốc rõ ràng, giúp thư thái tâm hồn, cân bằng tâm trạng, xua tan năng lượng xấu trong không gian sống, cải thiện sức khỏe, mang lại sự an lạc trong tâm hồn cho gia chủ và người thân.

Tháng cô hồn có thể gặp xui xẻo, bất trắc, nhưng không đáng sợ nếu chú ý giữ gìn theo phong thủy chính phái như sau: - Tránh đi đến những nơi nhiều âm khí (như nghĩa trang, bệnh viện...) vào buổi tối là thời điểm âm thịnh dương suy mạnh. - Giữ gìn sức khỏe giai đoạn chuyển mùa, bởi năng lượng vũ trụ biến đổi, mưa gió, ẩm ướt trong khi cơ thể chưa kịp thích nghi, nên sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe con người, dễ đau ốm – nhất là người có sức đề kháng yếu. Lũ lụt, thiên tai cũng là nhân tố cũng khiến con người dễ gặp phải những tai nạn, chấn thương hơn. - Tháng cô hồn nhiều năng lượng xấu, nên tránh mâu thuẫn, cãi cọ, tranh chấp vì rất có thể dẫn tới hậu quả xấu, có thể dính kiện tụng. - Tài lộc tháng này dự đoán sẽ đến chậm và đi nhanh, người dân nên tránh vung tiền đầu cơ, chơi trò may rủi đỏ đen vì rất dễ bị thua thiệt. Các gia chủ cần kiên nhẫn đợi cơ hội, cân nhắc kỹ để không quá tay chi tiêu, tránh mạo hiểm với tiền bạc, tài sản.

* Thông tin phong thủy trong bài viết chỉ có tính tham khảo.

