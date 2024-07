Tháng 7 âm lịch có 3 việc nhất định nên làm để phòng tránh xui rủi, may mắn đến nhiều

Chuẩn bị đón tháng 7 âm lịch

Sắp tới tháng 7 âm lịch - tháng theo quan niệm dân gian Diêm vương mở cửa Quỷ Môn Quan cho phép các "linh hồn" được trở về thăm dương gian. Tuy nhiên, tháng 7 âm lịch rất nhiều người lo lắng vì dân gian quan niệm dễ gặp lắm xui xẻo, tai ương, xui rủi bất ngờ... Do đó, rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian và phong thủy đã và đang tìm hiểu những việc lớn nhất định phải làm và những vật phẩm phong thủy cần dùng với mục đích mong cầu giảm bớt khó khăn, vận hạn trong tháng 7 âm lịch.

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, tháng 7 âm lịch "âm khí xung thiên", con người dễ gặp phải những điều xui xẻo, đen đủi, kém may mắn. Do đó, ngay từ bây giờ nhiều người tin theo phong thủy đã tính phải mua gì, đeo gì, tặng người thân món gì để hộ thân trong tháng 7 âm lịch nhằm giảm bớt tai ương, xua tan năng lượng xấu, gặp nhiều may mắn, tốt lành...

Mặt dây chuyền phật Dược sư chu sa - trang sức phong thủy đẹp mắt, sang trọng để tặng cho người thân tháng 7 âm lịch. Ảnh: Phong Thủy Phùng Gia



Mặt dây chuyền phật Dược Sư chu sa đón tháng 7 âm

Mặt dây chuyền phật Dược Sư chu sa là sự kết hợp tinh tế giữa hình ảnh lá Bồ Đề (tượng trưng cho sự giác ngộ.

- Lá Bồ Đề có hình trái tim ấm áp, vun đắp tình thương - thể hiện lòng từ bi bao la của đức Phật dành cho chúng sinh.

- Đức phật Dược Sư có phát nguyện cứu độ chúng sinh thoát khỏi bệnh tật, khổ đau, mang đến sức khỏe và bình an... Mặt dây chuyền có hình phật Dược Sư làm từ chu sa có công năng hóa giải sát khí, đẩy lùi năng lượng tiêu cực, tránh xa tác động xấu, tạo trường khí ổn định, hài hòa.

- Chu sa là khoáng chất tự nhiên giúp giải trừ năng lượng xấu, tăng cường dương khí.

Mặt dây chuyển điêu khắc hình ảnh đức phật Dược Sư bằng khoáng chất chu sa, trên nền lá Bồ đề được chế tác tinh xảo, được trì chú, khai quang có ý nghĩa sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực từ Thiên - Địa - Nhân, che chở bảo vệ gia chủ tránh những xui rủi, bệnh tật, tai ương... Đồng thời, người đeo luôn cảm thấy sự bình an, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe, tinh thần – nhất là với những người có niềm tin luôn cảm nhận được sự linh ứng, ban phước từ chư Phật để được bình an, phước đức, may mắn trong tháng 7 âm lịch.

Vì vậy, tháng 7 âm lịch năm nay mặt dây chuyền phật Dược sư là món trang sức phong thủy đẹp mắt, rất hợp để làm trang sức tặng cho người thân yêu trong tháng 7 âm lịch.

Vòng Trầm hương 108 hạt đón tháng 7 âm lịch. Ảnh: Phong thủy Phùng Gia.

Tháng 7 âm với vòng tay Trầm hương 108 hạt

Trầm rất quý, là sản phẩm thuần dương kết tụ linh khí của đất trời. Tháng 7 âm lịch là vật phẩm phong thủy tốt cho gia chủ mang theo bên mình nhằm tăng cường năng lượng tốt, giảm năng lượng tiêu cực trong mỗi người.

Được biết, vòng Trầm có loại đeo tay, có loại 108 hạt. Tháng 7 âm một số người thích mang vòng trầm 108 hạt bên người, vừa có hương thơm thoang thoảng dễ chịu, vừa tạo cảm giác thoải mái, giảm stress, giúp công việc hiệu quả hơn. Vòng Trầm vật phẩm phong thủy giúp hộ thân, trừ tà, vượt qua khổ hạnh, khó khăn trong cuộc sống, giũ bỏ những ưu phiền, đem lại những suy nghĩ tích cực.

Tháng 7 âm lịch đeo vòng Trầm hương như mang vật hộ thân, giúp nhanh chóng thoát khỏi những vận đen, xui xẻo, năng lượng xấu... giúp gia chủ luôn bình an, thân tâm an lạc, may mắn.

Đeo vòng Trầm trong dân gian cũng cho rằng cần có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy, và được trì chú càng tốt.

Đá Mandala - năng lượng từ núi lửa cho tháng 7 âm

Đá Mandala (đá magma) kích thước đồng đều, bề mặt độ phong hóa nhất định, mang năng lượng hướng thiện, gia hộ bình an cho gia chủ. Mặt đá vẽ thủ công hình ảnh Mandala - biểu tượng của Phật giáo.

Đá Mandala là vật phẩm phong thủy đẹp, có giá trị kết nối giữa các giá trị tinh thần cao đẹp, có ý nghĩa làn tỏa tình thương và tinh thần thiện nguyện.

Vòng tay Thạch anh ưu linh nên đeo trong tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn). Ảnh: Phong thủy Phùng Gia

Vòng tay Thạch anh ưu linh cho tháng 7 âm

Vòng tay Thạch anh ưu linh chế tác tinh xảo, tinh tế, sang trọng, rất đẹp mắt, quan trọng là nó có năng lượng mạnh mẽ, nhiều công năng phong thủy cho người đeo. Công năng phong thủy của Thạch anh giúp đẩy lui năng lượng tiêu cực, buồn phiền, cân bằng cảm xúc để thân tâm luôn nhẹ nhàng, thư thái, tinh thần minh mẫn sáng suốt, giao tiếp tốt, tập trung cao độ khiến công việc thuận lợi, dễ thành đạt hơn. Vòng tay Thạch anh ưu linh còn giúp vợ chồng hòa hợp, thấu hiểu nhau, các mối quan hệ bạn bè, đối tác được gắn kết, mang duyên lành cho người đeo.

Ngoài ra, vòng tay Thạch anh ưu linh được chế tác tinh xảo, sang trọng, đẹp bắt mắt, toát ra nguồn năng lượng tích cực, thu hút người đối diện, được quý nhân yêu mến, trợ giúp, chiêu tài, đón may mắn, bình an... cho gia chủ.

Vì vòng tay Thạch anh đẹp tinh tế, sang trọng, năng lượng mạnh mẽ và nhiều công năng tuyệt vời khác, nên rất nhiều doanh nhân, người có địa vị, nhà khá giả... đã không ngần ngại chọn vòng tay Thạch anh ưu linh để đeo, hoặc tặng người thân, bạn bè, đối tác... như vật hộ thân, thành công, may mắn... trong tháng 7 âm lịch và trong cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài chỉ mang tính tham khảo.

