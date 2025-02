Cách đổi giấy phép lái xe quốc tế người dân cần phải biết

Điều 6 Thông tư 29/2015/TT-BGTVT quy định: Đối tượng được cấp giấy phép lái xe quốc tế là người Việt Nam, người nước ngoài có thẻ thường trú tại Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia do Việt Nam cấp bằng vật liệu PET còn giá trị sử dụng.

Đối tượng nào được đổi giấy phép lái xe?

Căn cứ khoản 5 Điều 37 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT sửa đổi bởi điểm a khoản 6 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT quy định các đối tượng được đổi giấy phép lái xe như sau:

- Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam.

- Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng.

- Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi thôi phục vụ trong quân đội nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe do ngành Công an cấp sau ngày 31 tháng 7 năm 1995, còn thời hạn sử dụng, khi thôi không tiếp tục phục vụ trong ngành Công an nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe.

- Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành Công an cấp trước ngày 01 tháng 8 năm 1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới.

- Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam, có giấy chứng minh thư ngoại giao, giấy chứng minh thư công vụ, thẻ tạm trú, thẻ cư trú, thẻ lưu trú, thẻ thường trú với thời gian từ 03 tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

- Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

- Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế online như thế nào?

Có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi giấy phép lái xe quốc tế online tại nhà. Các bước thực hiện như sau: Truy cập địa chỉ website Dịch vụ công của Cục đường bộ Việt Nam.

Tại ô Thủ tục hành chính: chọn "Dịch vụ cung cấp giấy phép lái xe quốc tế (mức độ 4)" sau đó nhấn "Đăng ký trực tuyến".

Nhập tất cả thông tin theo quy định, chọn mục "Tôi xin đảm bảo các thông tin khai báo là chính xác và xin chịu trách nhiệm về thông tin đã khai báo" và nhấn tiếp tục.

Người khai cần chú ý:

- Ảnh chân dung cần có phông nền trắng hoặc xanh, yêu cầu rõ nét khuồn mặt và có dung lượng nhỏ hơn 2MB, định dạng cho phép là jpg, png.

- File ảnh chữ ký chấp nhận định dạng png, có dung lượng nhỏ hơn 1MB, chữ ký màu đen trên nền trắng, rõ nét.

- Có thể sử dụng mục: Tạo chữ ký , sau đó dùng chuột ký vào màn hình lấy mẫu chữ ký, nhấn Đồng ý để lưu chữ ký vừa tạo hoặc xóa để ký lại.

Sau khi kê khai thông tin thì cần phải kiểm tra lại nhằm tránh nhầm lẫn.

Sau khi người dùng đăng ký thông tin chuyển phát, màn hình sẽ hiển thị danh sách các loại chi phí. Tại đây, người dùng sẽ tiến hành thanh toán.

Nếu hồ sơ hợp lệ, người yêu cầu sẽ được nhận giấy phép lái xe tại địa chỉ đã đăng ký nhận chuyển phát.