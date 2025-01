Cái giá phải trả của gã đàn ông đam mê… đá gà

Trước việc lực lượng chức năng liên tục triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ qua khu vực biên giới các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp; Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang chỉ đạo Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) và các đồn biên phòng tăng cường công tác bám nắm địa bàn, tập trung vào các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy.

Tháng 12/2024, lực lượng PCMT&TP BĐBP An Giang nắm được thông tin hiện đang tồn tại một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam theo hướng huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang đã chủ trì, xác lập Chuyên án mang bí số AG1224.2p, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam (Cục PCMT&TP BĐBP) để điều tra, xác minh tìm ra phương thức, thủ đoạn hoạt động của đường dây, từ đó lên phương án đánh bắt để truy tố các đối tượng trước pháp luật.

Sau nhiều ngày thu thập chứng cứ, các trinh sát đã khoanh vùng được đối tượng Trình Văn Thông (sinh ngày 18/9/1990) - người thường xuyên qua lại biên giới khu vực bến đò Chăm (thuộc tổ 13, ấp Bình Di, xã Khánh Bình, huyện An phú, tỉnh An Giang).

Lý lịch về Trình Văn Thông nhanh chóng được các trinh sát làm rõ. Sinh ra và lớn lên ở huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) cho tới khi học hết lớp 3, Thông theo cha mẹ sang Campuchia sinh sống tại ấp Chrey Thom (phường Sampoue Poun, thành phố Sampoue Poun, tỉnh Kandal). Tuy nhiên, hằng ngày, Thông vẫn về Việt Nam đi học cho tới hết lớp 7 thì nghỉ học rồi đi làm thuê ở Chrey Thom.

Tâm và tang vật vụ án (ảnh tư liệu)

Năm 2010, cha ruột chết, Thông quay trở về Việt Nam và đi làm phụ hồ ở các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh nhưng sau đó lại quay trở lại Campuchia tiếp tục làm thuê ở khu vực Chrey Thom. Vì thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia nên Thông là "gương mặt thân quen" với nhiều người bởi vậy y tin rằng sẽ không ai để ý mình mỗi lần qua lại biên giới.

Thực ra, Trình Văn Thông khá chăm chỉ làm việc, nhưng kể từ khi biết đến trò đá gà ở casino Dragon (ấp Chrey Thom, phường Sampoue Poun), người đàn ông này bỏ bê việc làm ăn, gia đình. Vợ của Thông không chịu nổi cảnh chồng ham mê đá gà nên đã li hôn và đưa con gái về Việt Nam sinh sống. Không vướng bận gia đình, Thông ngày càng sa ngã. Và những kẻ mua bán ma túy đã "nhắm tới" Thông vì biết rằng các con bạc khát nước sẵn sàng làm mọi việc để có tiền.

Kể từ khi "chấm" được đối tượng, công tác giám sát về di biến động của Trình Văn Thông được tổ chức chặt chẽ. Sáng ngày 26/12/2024, Ban Chuyên án AG1224.2p nhận được thông tin đối tượng Thông sẽ vận chuyển "hàng" về Việt Nam. Các tổ đánh bắt ngay lập tức được triển khai để "đón hàng".

Vào lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày, lực lượng gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Phòng PCMT&TP (BĐBP An Giang); Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, PC04 và Công an huyện An Phú (Công an tỉnh An Giang) tổ chức mật phục tại khu vực bến đò Chăm phát hiện Thông điều khiển xe gắn máy nhãn hiệu Yamaha Nouvo màu xanh trắng, biển kiểm soát 67 L1-336.76 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Kiểm tra thùng xốp Thông chở theo, lực lượng chức năng phát hiện có chứa 20 túi nilon màu chứa tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra bên trong cốp xe do Thông điều khiển, các trinh sát phát hiện thêm 2 túi nilon màu xanh chứa tinh thể màu trắng. Ngày 29/12/2024, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang kết luận, 22 gói tinh thể rắn màu trắng thu được của Trình Văn Thông là 20kg ma túy loại methamphetamine, 2kg ma túy loại ketamine.

Biết không thể chối cãi, Trình Văn Thông đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Trả lời về nguồn gốc 22 gói ma túy, Thông khai nhận, sáng ngày 25/12/2024, khi Thông đang ở trường gà phía Campuchia thì "anh Hai" (Thông không rõ tên thật, khoảng 40 tuổi, tóc đen, nói tiếng Việt giọng miền Nam) đến nói chuyện và đề cập việc vận chuyển ma túy về Việt Nam. Thông đồng ý và cả hai thống nhất giờ giấc, địa điểm giao nhận "hàng".

Vào lúc 12 giờ đêm cùng ngày, trước nhà thờ đối diện với Casino Gragon, 2 người đàn ông đi xe ô tô loại 4 chỗ tới (Thông gặp 2 người này lần đầu) giao cho Thông 1 thùng hàng. Thông thuê xe tuk tuk (1 loại xe thô sơ, chở hàng hoặc người phổ biến ở Campuchia) chở thùng hàng về nhà mình thuê gần đó. Đến khoảng 20 giờ ngày 26/12, Thông lấy 2 bọc ma túy trong thùng xốp bỏ vào cốp xe rồi chở thùng xốp để phía sau xe máy, đi ra biên giới, hướng về bến đò Chăm. Theo thống nhất từ trước, sau khi nhận ma túy, Thông chở "hàng" về Việt Nam an toàn mới điện cho "anh Hai" rồi đặt xe taxi dịch vụ lên thành phố Hồ Chí Minh; trên đường đi anh Hai gửi số điện thoại và địa chỉ đối tượng phận.

Trình Văn Thông khai nhận, đây không phải là lần đầu mình chở "hàng" cho "anh Hai". Trước đó, ngày 12/12/2024, Thông nhận ma túy từ "anh Hai" đựng trong ba lô nhỏ (không biết số lượng bao nhiêu); ngày 18/12/2024, Thông tiếp tục nhận 1 thùng xốp (cũng không rõ số lượng ma túy bên trong) và sau đó giao cho đối tượng nam giới ở thành phố Hồ Chí Minh và được trả công 8.000 USD và 50 triệu đồng. Lần này, "anh Hai" hào phóng trả cho Thông 200 triệu đồng. Thông đã đưa cho mẹ 1 phần tiền để lo cho gia đình, còn phần lớn phục vụ bản thân ăn tiêu và đá gà.